Sabit disk üretim sıkıntısı kapıda olabilir

Elektronik cihazlarda kullanılan donanım malzemelerinin dünyanın belirli bölgelerinde üretiliyor olması Japonya'daki deprem felaketi gibi yaşanabilecek olaylarda üretimin de etkilenmesine sebep oluyor.





Geçtiğimiz ay Tayland'ı vuran sel felaketi burada hard disk birimlerinin üretimini yaptıran iki dev firma Seagate ve Western Digital'in operasyonlarını durdurmasına sebep oldu.





Western Digital CEO'su John Coyne analistlerle yaptığı bir toplantıda bu ülkedeki üretim sürecinin büyük bir darbe aldığını söyleyerek uyarıda bulundu.





Son 25 yılın en büyük felaketinin yaşandığı Tayland'da sadece WD sıkıntı yaşamıyor. Seagate firması da dün yayınladığı raporda full kapasitede çalışan birimleri olmasına karşın bazı bileşenlerin üretiminin sekteye uğradığını duyurdu. Bu olay önümüzdeki birkaç çeyrek yılın üretimini etkileyecek nitelikte.





Sel felaketinden ötürü üretimi sıkıntıya giren Seagate firmasının hisseleri yüzde 27, WD firmasının hisseleri ise yüzde 10 düşüş yaşadı.





Endüstrinin nabzını tutan IHS iSuppli firmasında analist olan Fang Zhang sel felaketinin üretime tam etkisinin ne olacağını bilememekle birlikte 176 milyon birim olan 2011 yılı 4.çeyrek beklentisinin 125 milyon birime düştüğünü bildirdi.





Apple CEO'su Tim Cook da finansal raporları açıklarken potansiyel bir hard disk üretim sıkıntısının Mac modellerinin lansmanını gelecek yıla kaydırabileceğine dikkat çekmişti.





Felaketin ardından yaşanacak üretim sıkıntısını telafi edebilmek için Samsung gibi flash tabanlı depolama üreticilerinin kapasitelerini artırması bekleniyor.