Sabit disk üretim sıkıntısı kapıda olabilir

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Elektronik cihazlarda kullanılan donanım malzemelerinin dünyanın belirli bölgelerinde üretiliyor olması Japonya'daki deprem felaketi gibi yaşanabilecek olaylarda üretimin de etkilenmesine sebep oluyor.
Geçtiğimiz ay Tayland'ı vuran sel felaketi burada hard disk birimlerinin üretimini yaptıran iki dev firma Seagate ve Western Digital'in operasyonlarını durdurmasına sebep oldu.
Western Digital CEO'su John Coyne analistlerle yaptığı bir toplantıda bu ülkedeki üretim sürecinin büyük bir darbe aldığını söyleyerek uyarıda bulundu.
Son 25 yılın en büyük felaketinin yaşandığı Tayland'da sadece WD sıkıntı yaşamıyor. Seagate firması da dün yayınladığı raporda full kapasitede çalışan birimleri olmasına karşın bazı bileşenlerin üretiminin sekteye uğradığını duyurdu. Bu olay önümüzdeki birkaç çeyrek yılın üretimini etkileyecek nitelikte.
Sel felaketinden ötürü üretimi sıkıntıya giren Seagate firmasının hisseleri yüzde 27, WD firmasının hisseleri ise yüzde 10 düşüş yaşadı.
Endüstrinin nabzını tutan IHS iSuppli firmasında analist olan Fang Zhang sel felaketinin üretime tam etkisinin ne olacağını bilememekle birlikte 176 milyon birim olan 2011 yılı 4.çeyrek beklentisinin 125 milyon birime düştüğünü bildirdi.
Apple CEO'su Tim Cook da finansal raporları açıklarken potansiyel bir hard disk üretim sıkıntısının Mac modellerinin lansmanını gelecek yıla kaydırabileceğine dikkat çekmişti.
Felaketin ardından yaşanacak üretim sıkıntısını telafi edebilmek için Samsung gibi flash tabanlı depolama üreticilerinin kapasitelerini artırması bekleniyor.
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Hepsi çöpe gider. sizin tekrar aynı şeyi üretmeniz gayet zor.. Tedarikçi firmalar da gitmiş..
Ekipmanlar gitti. Stoklar eridi. Fabrika gitti. Sadece fabrikayı geri yapmak, düzenlemek 6 ayı bulur. Tabii yaparlarsa... Ne malum seneye de aynı şey olmayacağı... Bence Hdd firmaları bu fabrikaları kapatacak.. Başka ülke ve ya bölgeye gidecekler... Bu da en az, en az 1 yıl sürer..Bir o kadar da sermayeden gider..
Bu açığı kapatmak içinde fiyata zam yapacaklar.. Garanti değişimi hard diskler de piyasayı kötü etkiler..
Mahkeme kazası geçirmemek için fazla mal verilmeyecek.
Bu da 1 yıl boyunca fiyatlarda iniş olmayacağını gösterir. Artık 100 tl ye 1 TB hayal olacak..
Bu Pc satışlarını da kötü etkiler. Diğer tüm pc parçaları önümüzdeki günlerde ucuzlayacaktır..Firma ayakta kalmak için ucuzlatacaktır..
Talep olmazsa fiyat düşer...
Samsung'un böyle bir dönemde tek yapacağı flash üretimini artırıp SSD fiyatlarının bir nebze kırılmasını sağlamak olur. Seagate Samsung'un HDD üretim bölümünü satın almıştı.
Şahsen bende öyle yapıcam kasamı toplarken hem ucuz hem kutusu ve adaptör ünü satıp gelir elde edebiliyorsunuz daha da ucuza geliyor böylelikle
inan ki şok oldum :)
ha birde her yerde olduğu gibi bunda da fırsatçılık yapan dist ler ve toptancılar var, elinde disk olduğu halde fiyatı %50 artırıp satıyolar bana göre bu resmen tefeciklik.
fiyatlar birkaç saat içinde nasıl değişti şahit oldum sabah WD 1.5 tb sata2 hdd
vatanbilgisayar.com/...
linki yukarda .130 tl den 195 tl ye çıktı.inanamdım .dediğim gibi bayadır hdd piyasasını takip ediyordum.
hiç şaşırmadım nedense
güzel olmuş bence millet sırf fiyaka karizma olsun diye hep en son ürünü almak istiyor sabırlı olmak diye bişey yok insanlarda
(sözüm gerçekten iş için ihtiyacı olanlara değil )
diskin sonu mu olur ya :D disk gözle görülen işe yarayan tek parça bence :D yer sıkıntın varsa disk alırsın.mesela ben 2tb daha alacaktım bi baktım şoka girdim.bir önceki 2tb diskimi 183tl ye aldım şuan 240 lira.
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HDD / SSD, seagate ve western digital