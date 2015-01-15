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Sadece 8 tuşla tam klavye deneyimi!

Taşınabilir klavye deneyimi, bu küçük manyetik klavye sayesinde yeni bir anlam kazanmış. TextBlade sadece 8 tuş ile tam bir klavye deneyimini sunmayı hedefliyor!
4 yıl
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Çevre Birimleri
diagnostik
Haber Editörü
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Sadece 8 tuşla tam klavye deneyimi!
Akıllı telefon ve tabletlerin ufak dokunmatik klavyeleri hala bazıları için kabus anlamına gelebiliyor. Küçük olabiliyorlar, dokunmatikleri hassas olmayabiliyor ya da yanlış algılayabiliyorlar… İşte bu küçük klavye, tam da bu sıkıntıları çözmek için tasarlanmış. 
Bir iPhone’un üçte biri boyutundaki TextBlade, 3 parçadan oluşuyor. Bu üç parça birbirlerine manyetik olarak bağlanarak sade bir klavye görünümü alıyor. TextBlade’e yakından baktığınızda aslında 8 büyük parça görüyorsunuz. Bu her parça, klavyenin diğer harflerini içerisinde barındırıyor. TextBlade’in yaratıcısı WayTools, bu özelliği “MultiTouch Key technology” (Çoklu dokunmatik tuş teknolojisi) olarak patentlemiş. 
 
Sadece 8 tuşla tam klavye deneyimi!
Space tuşu geniş bir yer kaplamanın yanısıra içerisinde ince şarj edilebilir bir pil barındırıyor. WayTool’un açıklamasına göre bu küçük klavye tam şarjla yaklaşık 1 aylık kullanım süresi sunabiliyor. Elbette, bu süre kullanım şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. 
Diğer cihazlara Bluetooth teknolojisiyle bağlanabilen bu küçük klavye; hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. TextBlade’in Amerika satış fiyatı 99 dolar.

http://www.cnet.com/news/tiny-magnetic-keyboard-delivers-touch-typing-with-just-eight-keys/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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KCEMR 4 yıl
Çok iyi bence ya. Türkiye'ye ne zaman gelecek acaba. Almayı düşünüyorum :)
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a_y_k_u_t 4 yıl
Aslında gerçekten 8 tuş olup ne yazmak istediğimizi tahmin edip o kelimeyi yazsa hiç fena olmazdı
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok güzelmiş. Burada 100 TL olsa alırdım. Fazlasını vermem.
Diyeceksiniz tabi, Amerika'da 100 Dolar olan şey burada nasıl 100 Lira olur diye.
Zaten Olur demedim. Ol"SA" alırdım dedim.
Benim prensiplerim var. Bir şeyin ne kadar işime yarayacağını veya gözümde ne kadar para edeceğini kendim belirlerim. Eğer bir şey, benim için gerçekten çok gerekli ise veya hayatımı çok kolaylaştırıyorsa 1000 lira da veririm. Ama hak etmeyen bir şeye de vermem. Yukarıdaki klavye güzel. Ama 100 liradan fazla para edecek kadar gerekli değil.
Bizde 250 liranın altında olmaz ama 250 lira vereni de ben garipserim yani.
Kendi PC klavyeme 275 lira verdim. Mouse ile birlikte. Ama 3 yıl pil ömrü sunuyor ve klavye de muhteşem. Benim için PC ile aramda bir köprü kuruyor. Yukarıdaki klavye olmadan da tablet veya telefonla yazı yazmak mümkün. Ama PC de klavyesiz yazı yazamazsın. Dolayısıyla verilecek şeye veririm ve üstteki klavye 100 liradan bir kuruş fazla etmez benim gözümde...
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Harpooner 4 yıl
Bence kullanışlı duruyor,99 dolar komik, 19.99 falan olmalı.
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arel.gr 4 yıl

99.00$ havasina hava katacak !
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kojiro 4 yıl
Kullanışlı durmuyor, yalan yok. Ederi de bu değil kesinlikle.
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doctor_bey 4 yıl
Haberi bir kere daha yapılmıştı, detaylı fotoğrafını şimdi gördüm ve zaten beğendiğim klavye şimdi gözüme daha da güzel gözüktü, fiyatı Türkiyeye gelirse umarım düşük olur
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VatandA.Ş. 4 yıl
Ben begendim fiyati uygun olsa kullanicagim bir cihazdi ama 100 dolar cok para turkiyeye gelene kadar 300-350 tl yi bulur...
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alemburda34 4 yıl
Ne üreteceklerini şaşırmışlar artık :(
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ALBAY 4 yıl
oha çok pahalı.burda en az 150 dolara kitlerler millete.[>:]
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Captain_Ivy 4 yıl
pro 10 parmak kullanıcılar için ideal
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Mr xXx 4 yıl ALBAY
ALBAY
oha çok pahalı.burda en az 150 dolara kitlerler millete.[>:]

Gelmez buraya..
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