Sadece 8 tuşla tam klavye deneyimi!

Akıllı telefon ve tabletlerin ufak dokunmatik klavyeleri hala bazıları için kabus anlamına gelebiliyor. Küçük olabiliyorlar, dokunmatikleri hassas olmayabiliyor ya da yanlış algılayabiliyorlar… İşte bu küçük klavye, tam da bu sıkıntıları çözmek için tasarlanmış.

Bir iPhone’un üçte biri boyutundaki TextBlade, 3 parçadan oluşuyor. Bu üç parça birbirlerine manyetik olarak bağlanarak sade bir klavye görünümü alıyor. TextBlade’e yakından baktığınızda aslında 8 büyük parça görüyorsunuz. Bu her parça, klavyenin diğer harflerini içerisinde barındırıyor. TextBlade’in yaratıcısı WayTools, bu özelliği “MultiTouch Key technology” (Çoklu dokunmatik tuş teknolojisi) olarak patentlemiş.

Space tuşu geniş bir yer kaplamanın yanısıra içerisinde ince şarj edilebilir bir pil barındırıyor. WayTool’un açıklamasına göre bu küçük klavye tam şarjla yaklaşık 1 aylık kullanım süresi sunabiliyor. Elbette, bu süre kullanım şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Diğer cihazlara Bluetooth teknolojisiyle bağlanabilen bu küçük klavye; hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. TextBlade’in Amerika satış fiyatı 99 dolar.

http://www.cnet.com/news/tiny-magnetic-keyboard-delivers-touch-typing-with-just-eight-keys/#ftag=CAD590a51e