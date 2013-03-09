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Sadece göz hareketleri ile bilgisayarlarını kullanmak isteyenlere özel, "NUIA eyeCharm"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sadece göz hareketleri ile bilgisayarlarını kullanmak isteyenlere özel,
Teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar sistemlerini kontrol etme yöntemleri çoğalarak artıyor. Yakın zaman içinde sadece el hareketleri ile bilgisayar sistemlerini kontrol etmeye yarayan Leap Motion tanıtılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Bu sefer ise karşımıza bilgisayar sistemlerinin sadece göz hareketleri ile kontrol edilmesini sağlayan NUIA eyeCharm çıktı.
Kickstarter üzerinde 4tiitoo tarafından başlatılmış bir proje olan NUIA eyeCharm, Microsoft'un Kinect isimli cihazı üzerine hazırlanmış bir kontrol cihazı. Bilgisayar ekranın altına yerleştirilen Kinect üzerine takılan ekstra bir aparat olan NUIA eyeCharm, görünmez kızılötesi ışıklar yardımıyla aydınlattığı kişilerin göz hareketlerini analiz ederek hesaplıyor ve bilgisayarın kişinin hangi noktaya baktığını algılamasını sağlıyor.
 
Sadece göz hareketleri ile bilgisayarlarını kullanmak isteyenlere özel,
Adobe Photoshop, Google Earth, VLC Player gibi programlar yanında League of Legends, Diablo 3, ARMA 2, Angry Birds gibi oyunları da destekleyen NUIA eyeCharm, NUIA SDK ile farklı programlar için de kullanılabilir hale getirilebiliyor.
Kickstarter üzerinde projeye başlanırken konan 100,000$'lık hedefin bitimine 28 gün kala 107 bağış ile 7,100$'lık kısmını toplayan NUIA eyeCharm, site üzerinde yapılacak 50$'lık bağış ile önümüzdeki ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca hazırlanmış tanıtım videosu ile ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/4tiitoo/nuia-eyecharm-kinect-to-eye-tracking?ref=category 


http://www.kickstarter.com/projects/4tiitoo/nuia-eyecharm-kinect-to-eye-tracking?ref=category Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
gerenksiz.
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cngiz 6 yıl
Kinect gibi aletlerin insanları harekete geçirmesini destekliyorum. Ancak teknolojinin insanları gitgide hareketsiz bir hayata götüren bu tarafını desteklemiyorum. Hele ki obezitenin gitgide artış gösterdiği günümüzde.
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Hypnotica 6 yıl
klavye mouse 2 lisinden gerisi yalan.
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cibicibi 6 yıl
Azınlık raporuna doğru gidişimiz var galiba...
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KaleyDeskop 6 yıl
haberi gördüm direk kickstar aklıma geldi yanılmamışım çok güzel projeler yapıyor arkadaşlar
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savinelli 6 yıl
Bunca zaman kinect neden başka alanlarda kullanılmadı diyordum bende.
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11numara 6 yıl savinelli
ahmetaktas

Bunca zaman kinect neden başka alanlarda kullanılmadı diyordum bende.

belkide insanlar gerek duymadı.yani oyun kolları onlar için yeterli oldu.
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interwap 6 yıl
Anladığım kadarıyla kincetın geniş alana yaydığı kızılötesi ızgara noktaları mercek yardımıyla kişinin yüzüne veya gözüne odaklıyor ve böylece yüz bölgesinde daha hassas yakalama yapıyor.
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R-10 6 yıl
sonu yok bu teknolojinin
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Fırat.Duran 6 yıl
InsTead-Be
Neden bu kadar çok kinecte benziyor acaba? :)

Kinect'e benziyor çünkü kendisi bir kinect :)
Önüne göz takibi yapabilen bir aparat ekliyorsun okadar.
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qwerty18 6 yıl
Şaşılar ne yapsın ??
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Ue-Gazi 6 yıl
InsTead-Be
Neden bu kadar çok kinecte benziyor acaba? :)

Lütfen haber içeriğini dikkatli okuyunuz :)
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