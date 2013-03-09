Sadece göz hareketleri ile bilgisayarlarını kullanmak isteyenlere özel, "NUIA eyeCharm"





Teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar sistemlerini kontrol etme yöntemleri çoğalarak artıyor. Yakın zaman içinde sadece el hareketleri ile bilgisayar sistemlerini kontrol etmeye yarayan Leap Motion tanıtılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Bu sefer ise karşımıza bilgisayar sistemlerinin sadece göz hareketleri ile kontrol edilmesini sağlayan NUIA eyeCharm çıktı.

Kickstarter üzerinde 4tiitoo tarafından başlatılmış bir proje olan NUIA eyeCharm, Microsoft'un Kinect isimli cihazı üzerine hazırlanmış bir kontrol cihazı. Bilgisayar ekranın altına yerleştirilen Kinect üzerine takılan ekstra bir aparat olan NUIA eyeCharm, görünmez kızılötesi ışıklar yardımıyla aydınlattığı kişilerin göz hareketlerini analiz ederek hesaplıyor ve bilgisayarın kişinin hangi noktaya baktığını algılamasını sağlıyor.

Adobe Photoshop, Google Earth, VLC Player gibi programlar yanında League of Legends, Diablo 3, ARMA 2, Angry Birds gibi oyunları da destekleyen NUIA eyeCharm, NUIA SDK ile farklı programlar için de kullanılabilir hale getirilebiliyor.

Kickstarter üzerinde projeye başlanırken konan 100,000$'lık hedefin bitimine 28 gün kala 107 bağış ile 7,100$'lık kısmını toplayan NUIA eyeCharm, site üzerinde yapılacak 50$'lık bağış ile önümüzdeki ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca hazırlanmış tanıtım videosu ile ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/4tiitoo/nuia-eyecharm-kinect-to-eye-tracking?ref=category





http://www.kickstarter.com/projects/4tiitoo/nuia-eyecharm-kinect-to-eye-tracking?ref=category