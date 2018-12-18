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Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor

Sağlık Bakanlığı, 2019 yılı içerisinde ambulansları kademeli olarak tamamen dijital döneme geçirmeye hazırlanıyor. Tablet uygulamasıyla hastaya ait tüm veriler hastaneye anlık olarak iletilecek.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor
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Ambulansta kurtarılmayı bekleyen hastalar için saniyelerin bile çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu araçların olması gereken yere en kısa sürede ulaşması kadar içerisindeki hastaya hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi için gerekli teknolojilere sahip olması da önemli. Bunun bilinciyle hareket eden Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetinde yeni yıldan itibaren kademeli olarak “akıllı ambulans” ve “tablet uygulaması”nı hayata geçirecek.

Tüm sonuçlar anlık olarak gönderilebilecek 

Yeni sistemle birlikte ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak. Ambulansta kağıt formlara son verecek tablet uygulaması ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve Bakanlık Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılacak. Gereklilik halinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek müdahale için yönlendirme yapılacak.

Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak.

Hasta nakilleri dijital ortamda takip ediliyor 

Acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakilleri dijital ortamda takip edilebiliyor. Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde konum belirlenerek en yakındaki ambulans olay yerine sevk ediliyor. Ayrıca, kaç ambulansın görevde olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ile erişilebiliyor.

Ambulanslarda tamamen dijital dönemi başlatacak yeni uygulama için ise yazılım çalışmalarında sona gelindi. İlk olarak pilot illerde başlayacak yeni uygulamanın 2019 yılı içerisinde tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.


https://www.aa.com.tr/tr/saglik/ambulanslarda-dijital-doneme-gecilecek-/1340971 Yorum Yaz
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Silver_Code 5 ay en beğenilen
daha sonra bu datalar özel hastanelere ve şirketlere satılıp hastanelere sigorta şirketlerine müşteri sağlanacak
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webbie 5 ay
Bugün okuduğum bir habere göre, Antalya'daki hiçbir devlet hastanesinde kuduz aşısı yokmuş. E tabii, ihaleli ambulans daha önemli.
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deoks 5 ay
Bakanlık güya geçen senelerde de kağıtsız hastane dönemini başlatıyordu, tüm işlemler tabletler üzerinden olacaktı ama olan biten birşey göremedik.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Abim öğretmen 3800 lira maaş alıyor. Kim diyor baz maaş 5000 diye? Bu öğretmen düşmanlığınızı anlamıyorum. Bütün meslekler bir yana öğretmen bir yana. Çocuklarınızı yetiştiren, ülkenin geleceğini şekillendiren insanlara yaklaşımınız iğrenç. Başkalarının maaşları yüksek değil, sizin maaşlarınız düşük! Arayın hakkınızı, tabi bu ülkede arayabiliyorsanız. Birbirinizin ayağını kaydırmayın. İngiltere'de doktorlar ve öğretmenler aynı maaşı alıyor biliyor musun? Çünkü gezmeyen, kendini geliştiremeyen, sosyal faliyet yapamayan öğretmen faydalı olamaz. Hele üç kuruşa sözleşmeli çalışan, kafası kredi kartı borçlarına, ev sahibine takık öğretmen hiç faydalı olamaz! "Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir" - M. Kemal Atatürk
1 Yanıt Yanıtla
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gokhangur10 5 ay DH Misafiri
Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına lafım yok keza bende bir öğretmenim( sağlık formasyonum var) abiniz sanırım siz borç istemeyin diye düşük söylemiş. Bu dediklerim ordan burdan duyduğum şeyler değil içinde olup bildiğim bi durum. Ailemde birçok branşta öğretmen mevcut.
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gokhangur10 5 ay
Bir 112 personeli olarak bazı şeylere açıklık getirmek istiyorum. 1Bu gelecek sistem evet güzel görünse de oturması 1-2 yılı bulur ayrıca araçta müdahale etmesi gerektiği yerde tablet üzerinden de olsa evrak işini arttırır.2 acil olmayan her Çağırana ambulans çıkartılıp bu sistemi uygulatmak istenirse ne yazık ki daha da içinden çıkılmaz hale gelir.3 ambulanslarda hekim Yok paramedik acil tıp teknisyeni var bunların da yetkisi sınırlı bu sistem o yüzden yine sınıfta kalır öncelikle kanun ve yönetmelik ile çalışan güvence altına alınmalı yoksa tabletten gördüğü görüntüye yorum yapan merkezde ki veya hastane de ki hekim kesinlikle ambulansta ki personele ilaç uygulatmaz.4 bu konu da alanında uzman personel 2005 yılından beri ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ lisans programlarından mezun veriyor fakat sağlık bakanlığı alım yapmıyor !!! Bu işin sevk idaresini ancak iyi bir eğitim alan personel ve onları yasalarla koruyan sistem işler hale getirir.5 ambulansların ne yazık ki taksi dolmuş mantığıyla kullanıldığı ve personelinin meslekten hayattan soğutulduğu yemediği küfür hakaret kalmadığı durumlar varken sağlık denildiğinde sadece akla DOKTORLARIN geldiği bir durum ortadayken bu tablet meselesi hiç bir gelişme sağlamaz. 6Asgari ücretin 2019 da 2000-2300 mü olsun diye düşünürken bi öğretmen bi astsubay 5000 üstü saf maaş alırken başta 112 personeli olmak üzere sağlık çalışanlarının saf maaşı sadece ortalama 2700-2900 civarındadır. Emekli olduğumuz da elimize ne ikramiye geçiyor ne de doğru düzgün bi emekli maaşı. Sağlık bakanlığı ne yazık ki 3 dönemdir sınıfta kalıyor ve bu bakanımız da da gördük ki sonuç aynı... uzun uzadıya yazdım çünkü bir İMAM ın 5000 civarı maaş aldığını gördüğüm de aklım başımdan gitti. Yeni başlayan bir astsubayın maaşının (batıdaki personel) 5200 olduğunu öğrendiğimde aklım başımdan gitti. Bi öğretmen 3.buçuk ay yatıp hafta da 28 saat ders verip 5500 maaş aldığını gördüğümde aklım başımdan gitti... SAĞLIK BAKANLIĞI gerçek yöneticiler tarafından idare edilmeyip sadece doktorların yek eline bırakıldığı sürece bu durum aynı kalacak . Hiç bi pratisyen hekimin maaşını duydunuz mu ? En az 8-8.5 bin tl bu sadece pratisyen ....!!!! Uzman dr da bu değeri 2-3 ile rahatlıkla çarpabilirsiniz... saygılar...! Bu meseleler varken biz ambulansa TABLET ALIYORUZ... gördük 4 sene önce aldığınız tabletleri 1 ay kullanamadan çöp oldu. Yazık.... çok yazık... demeden geçmek istemiyorum.... FORD TRANSİT AMBULANS nedir ya nedir ????? Kirpiler kobralar Ataklar yapıyoruz ama bi ambulans üretemiyor muyuz ??? Ambulans kontak çalıştırdığı an da hastanın sigortasından minimum 300 tl kesiliyor bunu il bazında ortalama 40 ambulansı olup aylık ambulans başı 500 minimum vaka ile çarpın bakanlığın en çok gelir getiren birimlerinden biri...! Ama gelişme sıfır... evet şehir hastaneleri mükemmel bir mesele ama ambulans ile hastane farklı kurumlar... ilk önce bunu bilen RECEP AKDAĞ gibi bir yiğide ihtiyacımız var ... saygılar .!
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func0 5 ay
Çok faydalı olacağını düşünüyorum teknoloji daima ülkemizde yaygınlaşmalı.Nasıl olsa başkası yapıyor biz yapsak ne olur demeden çalışmamız lazım ülkece.
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idombayci 5 ay
Paldır küldür götürse ne fark ediyor? Hastayı kargo gibi bırakıp gidiyor.Doktor bulursan ( o da çoğunlukla pratisyen) tahlil istiyor. 1 saatten önce tahlil çıkmıyor. O zamana kadar bir şey olmazsa şanslısın. Nabız 180 ve üzeri çıkan nefes alamayan yakınımı pazartesi polikliğe çıksın diye yeşil kodla muayene edecek doktorcuklar olacaksa hiçbir sağlık personeline gerek yok. Yaptığın şikayette havada kalıyor.
Yalan haber değilse istanbul hastanelerinde acilde sıra bekleyen sedyeli hastaların sorununu halletsinler.
Birde hekimlerin en az 12 genelde 24 saat olan nöbetlerini insan gibi çalışacağı 8 er saate nöbetlere çevirsinler. 24 saat ayaktaki doktor ne fayda sağlayabilir ki.
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Seyrim 5 ay
Önce ilaç bulunda.. Akılsızı olsun yeter..
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gokhancosan 5 ay
İNSANLARI ÖNCE 112 SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP İÇİN ÇAĞILIRMAYACAĞINI ÖĞRETİN.
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mr.jk 5 ay
Kim düşünmüşse çok güzel bir uygulama hastaneye gittiğinde tüm bilgilerin hazır olacak, çok hayat kurtarır emeği geçenleri tebrik ederim.
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kucukyenici 5 ay
Ambulansla işine, toplantısına, uçağına vb. gidenlere de çözüm olacak mı?
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webbie 5 ay
Bugün okuduğum bir habere göre, Antalya'daki hiçbir devlet hastanesinde kuduz aşısı yokmuş. E tabii, ihaleli ambulans daha önemli.
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cgdincer 5 ay
Yeni bir ihale bahanesi (fatih projesi sağlık versiyonu)
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