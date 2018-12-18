Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor

Tüm sonuçlar anlık olarak gönderilebilecek
Yeni sistemle birlikte ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak. Ambulansta kağıt formlara son verecek tablet uygulaması ile hastaya ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve Bakanlık Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılacak. Gereklilik halinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat verilerek müdahale için yönlendirme yapılacak.
Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak.
Hasta nakilleri dijital ortamda takip ediliyor
Acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakilleri dijital ortamda takip edilebiliyor. Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde konum belirlenerek en yakındaki ambulans olay yerine sevk ediliyor. Ayrıca, kaç ambulansın görevde olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ile erişilebiliyor.
Ambulanslarda tamamen dijital dönemi başlatacak yeni uygulama için ise yazılım çalışmalarında sona gelindi. İlk olarak pilot illerde başlayacak yeni uygulamanın 2019 yılı içerisinde tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor.
https://www.aa.com.tr/tr/saglik/ambulanslarda-dijital-doneme-gecilecek-/1340971 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yalan haber değilse istanbul hastanelerinde acilde sıra bekleyen sedyeli hastaların sorununu halletsinler.
Birde hekimlerin en az 12 genelde 24 saat olan nöbetlerini insan gibi çalışacağı 8 er saate nöbetlere çevirsinler. 24 saat ayaktaki doktor ne fayda sağlayabilir ki.
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