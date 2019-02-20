Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi]

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Güncelleme: Haberdeki iddia hakkında Sahibinden.com'dan açıklama yapıldı. Açıklamayı haberin alt kısmına ekledik.

Sıfır ve ikinci el satış sitesi Sahibinden.com, İngilizlere satılıyor. İddialara göre İngiliz Marks & Mann, Sahibinden.com için kesenin ağzını açtı ve 4,8 milyar dolar teklif etti. Görüşmeleri devam eden satış gerçekleşirse bugüne kadarki en büyük dijital platform satışı olacak.

100 yıldan fazla emlakçılık deneyimine sahip Marks & Mann, Türkiye’nin en büyük emlak ve otomobil satışı sitesi Sahibinden.com’u satın almak için epey istekli görünüyor. Sahibinden.com emlakta ve otomobil satışlarında piyasayı domine ediyor.

Sahibinden.com, 2018 yılında ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdi. Platformda toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı ve kullanıcılar birbirine toplamda 220 milyon mesaj gönderdi. 2018’de Sahibinden.com’un mobil uygulamasının kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store’da 2018’in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı. Sahibinden.com’da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verildi. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti.

Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük

Ülkemizdeki e-ticaret sitelerine yabancıların ilgisi büyük. Dijital platformların satışında en büyük pay e-ticaret sitelerinin satışına ait. Ardından mobil oyun şirketleri geliyor.

Trendyol, 728 milyon dolara satıldı

Bugüne kadarki en büyük dijital mecralarda hizmet veren şirketlerden en yüksek bedelle satılanı Trendyol oldu. Trendyol’un yüzde 82 oranındaki hissesini 728 milyon dolara Çinli Alibaba’ya sattı. İkinci sırada ise Delivery Hero'nun 589 milyon dolara satın aldığı Yemeksepeti bulunuyor.

Mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları da önemli miktarlara satıldı. Zynga, 250 milyon dolar karşılığında Gram Games’i, 100 milyon dolar karşılığında Peak Games’i satın aldı. Geçtiğimiz haftalarda ise Masomo, Miniclip’e satıldı. Bu satışın bedeli açıklanmadı ancak 100 milyon doların üzerinde olduğu biliniyor.

Yılın ilk girişim yatırımı ise e-ticaret sitesi Modanisa.com’a yapıldı. Dubai Merkezli Wamda Capital ve ABD merkezli Goldman Sachs’tan yatırım aldı. Startups.watch verilerine göre Türkiye’deki e-ticaret sitelerine toplam 406.2 milyon dolar yatırım yapıldı.

Ülkemizde pek çok sektörde üretim sıkıntısı yaşanırken yazılım sektöründe sevindirici haberler alıyoruz. Firmalar yazılım ihracatı gerçekleştiriyor, yabancı ülkelerden yatırım alıyor. Yazılım sektörünün hammaddesi insan zekası. Doğru adımların atılması ve gençlerin bu sektöre yönlendirilmesi ile birlikte yazılım ihracatımızı çok daha üst seviyeye çıkarabilir ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunabiliriz.

Sahibinden.com'dan açıklama geldi

Sahibinden.com, haber hakkında yazılı açıklama yayınladı. Sahibinden.com'a teklifte bulunulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sahibinden.com'un açıklaması şu şekilde:

“Bugün bir ulusal gazetede ‘4,8 milyar dolara sahibinden site’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup şirketimizin gündeminde böyle bir konu bulunmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygılarımızla dikkatinize sunuyoruz.”

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/605756.aspx