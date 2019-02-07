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Kafa Topu’nun yapımcısı Masomo, Miniclip tarafından satın alındı

Kafa Topu oyunun yapımcısı Masomo, Miniclip tarafından satın alındı. Masomo, faaliyetlerini Miniclip çatısı altında yeni ofisinde sürdürmeye devam edecek. Anlaşmanın detayları:
3 ay
3,9b
1
19
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Miniclip, Kafa Topu 2 oyunun geliştiricisi Masomo’yu satın aldı. Gram Games ve Peak Games’in arından bir yerli oyun şirketi daha yurt dışına satılmış oldu. Daha önce Peak Games 100 milyon dolar karşılığında, Gram Games ise 250 milyon dolar karşılığında Zynga’ya satılmıştı.
Anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Masomo, faaliyetlerini Miniclip’in çatısı altındaki yeni bir ofiste sürdürecek. Hali hazırdaki 45 kişilik çalışma ekibi, Kafa Topu ve yeni oyunlar için burada da çalışmaya devam edecek. Ekibe katılacak yeni üyelerle birlikte 70 kişilik bir ekip kurulması planlanıyor.

İzmo'da hayatına başlayan Kafa Topu macerası, aldığı yatırım ve ortaklıklarla Masomo ile global pazarda devam etmişti. Kafa Topu serisi 60 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirket, faaliyetlerini Miniclip ortaklığıyla sürdürecek.

Miniclip ise Tencent çatısı altında faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan şirket bugün 195’i aşkın ülkede aylık 200 milyon aktif kullanıcıya hitap ediyor.

Kafa Topu 2'yi (global adıyla Head Ball 2) aşağıdaki bağlantılardan mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz:
Kafa Topu 2: Android || iOS 

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sadrag 3 ay en beğenilen
Okurken en sinirlendiğim, en çok nefret ettiğim haberler bunlar.. Yemek sepeti, gram games, peak games, hepsiburada.. şimdi de bu. Şöyle bi haber okumadan ölürsem gözüm açık gidecek; "yerli ... firması, büyük oyun şirketlerinden ketchupp ı satın aldı" Off ulan of!
Okurken en sinirlendiğim, en çok nefret ettiğim haberler bunlar.. Yemek sepeti, gram games, peak games, hepsiburada.. şimdi de bu. Şöyle bi haber okumadan ölürs...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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S.Vettel 3 ay
Valla her ne kadar bu tarz haberle sevmesem şirket benim olsa bende satarım 7 sülalesine yetecek para almıştır adam daha ne uğraşçak
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Astekiv 3 ay
Kaça satın almışlar?
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Zafer Korkmaz 3 ay
Açıkcası ben olsam bende satarım gider yeni bir oyunla uğraşırım. Yakın gelecekte zaten olcağını düşünüyorum (2 yıl sonra)
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Swonz 3 ay
İzmo’nun oyunu yeni tanıttığı zamanı hatırlıyorum. Bence satılması iyi olmuş yeni girişimler denerler gelen parayla
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mcrew 3 ay
Tencent tekel olacak sanırım.
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EddyCue 3 ay
kaca sattiklarini aciklamadilar. ayrica peak'in kart oyunu bolumu satildi zynga'ya. gerisi duruyor.
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Mete Can Karahasan 3 ay EddyCue
Zynga'nın sahibinin de "Kanaat getirdim ki, ne yaparsak yapalım yanımıza kâr oluyor" demişliği var. Herşey para değil, en azından başkasının geliştirdiğini kopyalayabilenler için.
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gs09gs09 3 ay
Serverlari ayri dert bugu bilmem nesi ayri dert oyundu zaten iyi olmus sattiklari beceremiosan sat gec :)
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SHADOW 3 ay
webteknonun yaptigi en iyi projeydi
saglam paraya gitmistir, boyle kaliteli oyunlar uretmeye devam edebilmemiz umuduyla...
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b@d0 3 ay
oynadığım nadir oyunlardan. yapımcılarını tebrik ederim. sonuç itibariyle ülkeye para giriyor.
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BigMuffin 3 ay
Kaça almışlar merak ettim?
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Pizza Steve 3 ay
Kaça gitmiş onuda yazsaydınız.
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alemburda34 3 ay
sahibi bir daha mı geleceğim dünyaya demiş satmış. Zaten aldığı para artık sülalesine yeter.
Birde parayı faize yatırır %23 güzel para al sana sülale boyu emeklilik.
erdemyurdanur.com/...
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oyun, ios ve
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