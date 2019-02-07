Kafa Topu’nun yapımcısı Masomo, Miniclip tarafından satın alındı

Miniclip, Kafa Topu 2 oyunun geliştiricisi Masomo’yu satın aldı. Gram Games ve Peak Games’in arından bir yerli oyun şirketi daha yurt dışına satılmış oldu. Daha önce Peak Games 100 milyon dolar karşılığında, Gram Games ise 250 milyon dolar karşılığında Zynga’ya satılmıştı.

Anlaşmanın finansal detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Masomo, faaliyetlerini Miniclip’in çatısı altındaki yeni bir ofiste sürdürecek. Hali hazırdaki 45 kişilik çalışma ekibi, Kafa Topu ve yeni oyunlar için burada da çalışmaya devam edecek. Ekibe katılacak yeni üyelerle birlikte 70 kişilik bir ekip kurulması planlanıyor.

İzmo'da hayatına başlayan Kafa Topu macerası, aldığı yatırım ve ortaklıklarla Masomo ile global pazarda devam etmişti. Kafa Topu serisi 60 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirket, faaliyetlerini Miniclip ortaklığıyla sürdürecek.

Miniclip ise Tencent çatısı altında faaliyet gösteriyor. 2001 yılında kurulan şirket bugün 195’i aşkın ülkede aylık 200 milyon aktif kullanıcıya hitap ediyor.

Kafa Topu 2'yi (global adıyla Head Ball 2) aşağıdaki bağlantılardan mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz: