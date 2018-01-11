Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak?

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Dünya’nın geleceğini tehdit eden büyük tehlikelerden iklim değişikliğinin etkileri şu sıralar açık bir şekilde görülüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde olması gerekenden çok daha farklı bir hava sıcaklığı gözlemleniyor. Kuzey Amerika’da tarihin en soğuk dönemini yaşarken Avustralya’da son 80 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Niagara Şelalesi buz tutarken, dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra Çölü’ne kar yağdı.

Sahra Çölü’ne son iki yıldır üst üste kar yağdı. Bundan öncesinde en son 1979 yılında kar yağmıştı. Bu sene yağan kar ile 40 santimetreye varan kar kalınlığı gözlemlendi.

Türkiye Ocak ayının sonunda La Nina’nın etkisi altına girecek

Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen ülke genelini etkisi altına alan bir kar yağışı gerçekleşmedi. Son yıllarda aralık ve ocak ayı hava sıcaklıklarında 2 ile 5 derece arasında artış gözlemleniyor. Atmosferde aşırı derecede karbondioksit birikmesi ve dünyada sıcaklık depolanması durumu söz konusu. Bu durum Türkiye gibi alt enlemlerde Akdeniz havzasında olan ülkelerde kar yağışı sayısında ve frekansında azalmaya neden oluyor.

Güneş’teki aktiviteler ve patlamalardan dolayı dünyaya daha az enerji gelmeye başladı. Buna bir de La Nina olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu’ndaki soğuk su akıntısının da etkisi eklenince dünyada küçük çapta da olsa küresel bir soğuma meydana gelecek. Ocak ayının 20’sinden sonra Türkiye’de La Nina ve Güneş aktivitelerindeki azalmadan kaynaklı sıcaklık düşüşü yaşanacak. Ocak ayının sonlarında yoğun kar yağışı bekleniyor.

Siz de kar yağışını merakla bekleyenlerdenseniz forumdaki nallart'ın geleneksel Godzilla kar yağışı konusunu ziyaret edebilirsiniz.