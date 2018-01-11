Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak?

Sahra Çölü’ne son iki yıldır üst üste kar yağdı. Bundan öncesinde en son 1979 yılında kar yağmıştı. Bu sene yağan kar ile 40 santimetreye varan kar kalınlığı gözlemlendi.
Türkiye Ocak ayının sonunda La Nina’nın etkisi altına girecek
Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen ülke genelini etkisi altına alan bir kar yağışı gerçekleşmedi. Son yıllarda aralık ve ocak ayı hava sıcaklıklarında 2 ile 5 derece arasında artış gözlemleniyor. Atmosferde aşırı derecede karbondioksit birikmesi ve dünyada sıcaklık depolanması durumu söz konusu. Bu durum Türkiye gibi alt enlemlerde Akdeniz havzasında olan ülkelerde kar yağışı sayısında ve frekansında azalmaya neden oluyor.
Güneş’teki aktiviteler ve patlamalardan dolayı dünyaya daha az enerji gelmeye başladı. Buna bir de La Nina olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu’ndaki soğuk su akıntısının da etkisi eklenince dünyada küçük çapta da olsa küresel bir soğuma meydana gelecek. Ocak ayının 20’sinden sonra Türkiye’de La Nina ve Güneş aktivitelerindeki azalmadan kaynaklı sıcaklık düşüşü yaşanacak. Ocak ayının sonlarında yoğun kar yağışı bekleniyor.
Siz de kar yağışını merakla bekleyenlerdenseniz forumdaki nallart'ın geleneksel Godzilla kar yağışı konusunu ziyaret edebilirsiniz.
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Ayrıca türkiye ye kar yagmadı ne demek ? Doğu'ya ve yuksek kesımlere kar yagdı ve yagmaya devam edıyor. Istanbul'a yagmadı dıye attıgınız baslıklara bakın. İstanbul'un kışı zaten ocak - şubat arasıdır.
Maalesef hiç iyiye işaret değil bu.
Bu kış oldukça kurak geçiyor, yazı sert olur.
Türkiye ye bu gidişle yağmaz. Yönetimin suçu. Başımızdakiler girmedikçe kar falan yağmaz
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