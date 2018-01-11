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Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak?

Şu sıralar Dünya'da iklim değişikliğinin etkisi açık bir şekilde gözlemleniyor. Kuzey Amerika buz tutarken Avustralya yanıyor. Sahra Çölüne kar yağdı daha Türkiye'ye kar yağmadı. Ne zaman kar yağacak?
1 yıl
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29
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak?
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Dünya’nın geleceğini tehdit eden büyük tehlikelerden iklim değişikliğinin etkileri şu sıralar açık bir şekilde görülüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde olması gerekenden çok daha farklı bir hava sıcaklığı gözlemleniyor. Kuzey Amerika’da tarihin en soğuk dönemini yaşarken Avustralya’da son 80 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Niagara Şelalesi buz tutarken, dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra Çölü’ne kar yağdı.

Sahra Çölü’ne son iki yıldır üst üste kar yağdı. Bundan öncesinde en son 1979 yılında kar yağmıştı. Bu sene yağan kar ile 40 santimetreye varan kar kalınlığı gözlemlendi.

Türkiye Ocak ayının sonunda La Nina’nın etkisi altına girecek

Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen ülke genelini etkisi altına alan bir kar yağışı gerçekleşmedi. Son yıllarda aralık ve ocak ayı hava sıcaklıklarında 2 ile 5 derece arasında artış gözlemleniyor. Atmosferde aşırı derecede karbondioksit birikmesi ve dünyada sıcaklık depolanması durumu söz konusu. Bu durum Türkiye gibi alt enlemlerde Akdeniz havzasında olan ülkelerde kar yağışı sayısında ve frekansında azalmaya neden oluyor.

Güneş’teki aktiviteler ve patlamalardan dolayı dünyaya daha az enerji gelmeye başladı. Buna bir de La Nina olarak adlandırılan Pasifik Okyanusu’ndaki soğuk su akıntısının da etkisi eklenince dünyada küçük çapta da olsa küresel bir soğuma meydana gelecek. Ocak ayının 20’sinden sonra Türkiye’de La Nina ve Güneş aktivitelerindeki azalmadan kaynaklı sıcaklık düşüşü yaşanacak. Ocak ayının sonlarında yoğun kar yağışı bekleniyor.

Siz de kar yağışını merakla bekleyenlerdenseniz forumdaki nallart'ın geleneksel Godzilla kar yağışı konusunu ziyaret edebilirsiniz.


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HasMachate 1 yıl en beğenilen
Colde kutup ayisi sozu gercek olacak galiba
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Batumatu 1 yıl
nallart bilir bizim karın ne zaman yağacağını
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Paul Muaddib 1 yıl
bu da ak parti yüzünden
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DH Misafiri 1 yıl
Son 2 yıldır kar yağıyor diyorlar zaten denyomen
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ssbrutality 1 yıl
Bize ne editör sahrasından suudisinden,çok özlediysen emirates den sana bilet bakalım bi git gör bedevi topraklarını.
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Setunfayks 1 yıl
Bıktım usandım artık Türkiye'nin İstanbuldan ibaret sanılmasından..
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12 Angry Men 1 yıl
Tipik uydurma medya haberleri. Sahraya daha 2016 yılında kar yagdı ne 1979 yılından bahsedıyorsunuz ? Google sahra'ya kar yağdı 2016 yazın kendi gözunuzle gorun. Sahra çölü çok buyuk, kar yagan bolge zaten 1000 metre rakımlı bır yer oraya kar yagması normal.
Ayrıca türkiye ye kar yagmadı ne demek ? Doğu'ya ve yuksek kesımlere kar yagdı ve yagmaya devam edıyor. Istanbul'a yagmadı dıye attıgınız baslıklara bakın. İstanbul'un kışı zaten ocak - şubat arasıdır.
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SudaEriyenAspirin 1 yıl
hayrola nallartı işe mi aldınız?
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12 Angry Men 1 yıl
1000 metre rakımlı yere kar yagmıs ve oraya ılk defa kar yagmıyor. Ayrıca turkıye ye kar yagmadı ne demek ? Turkıye ıstanbuldan mı ıbaret ? Doğu da ve dağlık alanlarda kar var.
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Guest-41635B9FE 1 yıl 12 Angry Men
Türkiye'nin olması gereken yerlerinde henüz kar ya yok ya da çok çok az.
Maalesef hiç iyiye işaret değil bu.
Bu kış oldukça kurak geçiyor, yazı sert olur.
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Zodiac Killer 1 yıl

Türkiye ye bu gidişle yağmaz. Yönetimin suçu. Başımızdakiler girmedikçe kar falan yağmaz
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Şehmistan 1 yıl
Ulan üçkağıtçı bile habere konu oldu
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mteke 1 yıl
NASA tarafından yayınlanan güncel sıcaklık haritası.
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