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Sahte Flash Player güncellemesi, kripto para madenciliği yapıyor

Siber güvenlik uzmanları son dönemde internette yayılan sahte Flash Player güncellemesinin kripto para madenciliği yaptığını tespit etti. Hackerlar madencilik kodlarını ilginç bir şekilde gizledi.
7 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Sahte Flash Player güncellemesi, kripto para madenciliği yapıyor
 

Başkasına ait bilgisayarın işlem gücünü, kullanıcının rızasını almadan kripto para madenciliği için kullanmak son dönemde oldukça revaçta. Hackerlar bu yöntemi kullanarak bireysel kullanıcıların yanı sıra küresel şirketleri ve hükümetleri de hedef alıyor. Siber güvenlik firması Palo Alto Networks'ün raporuna göre son dönemde hackerlar, sahte Adobe Flash Player güncellemesi ile çok sayıda kullanıcının bilgisayarını madencilik için kullandı.


Hackerlar, Adobe'un kendi sitesi yerine farklı kaynaklardan Flash Player güncellemesi indiren kişileri hedef aldı. İndirilen güncelleme dosyası Monero madenciliğinde kullanılan XMRig adlı madencilik botunu da içinde barındırıyordu. 


Güncelleme çalışıyordu 

Tabi güncellemenin kurulumunun ardından Flash Player güncellenmediyse kullanıcılar indirilen dosyalardan şüphe edebilirdi. Bu durumun önüne geçmek isteyen hackerlar, söz konusu güncelleme dosyası ile Flash Player'ın gerçekten güncellemesine olanak sağladı. Böylece kullanıcılar güncelleme dosyasının işe yaradığını düşünürken arka planda çalışan madencilik botunu kolay bir şekilde fark edemedi.


Siber güvenlik uzmanları, söz konusu güncellemeyi Windows 7 üzerinde test etti. Güncelleme dosyasına tıkladıklarında işletim sistemi, dosyanın ''bilinmeyen bir yayıncıya'' ait olduğu konusunda uzmanları uyardı. Uzmanlara göre saldırıdan etkilenen kullanıcılar da bu ekranla karşılaşmış ancak bilinmeyen yayıncıdan dosya kurulumuna izin vererek uyarıyı görmezden gelmişti. Ağustos ayından bu yana çok sayıda kullanıcıyı etkilediği tahmin edilen saldırı ile hackerların ne kadar Monero kazdığı bilinmiyor. 


https://www.engadget.com/2018/10/13/fake-flash-updates-install-crypto-mining-malware/ Yorum Yaz
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eyoruk 7 ay
Sitelere girişlerde Flash istiyorlar mecbur kullanmak zorunda kalıyorum.Güncelleme geliyor ama sıkıntı olacağını sanmıyorum nelere dikka etmek gerek ? Safari kullanıyorum
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drjacob 7 ay
Flash Player kullanan kaldı mı ?
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alemburda34 7 ay
valla şu kripto paralar çıktığında beri artık cpu yükünü kontrol eder oldum zaten sistem kaynaklarının bilgisini veren bir widget artık her bilgisayara şart gibi.
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ThePscho 7 ay alemburda34
Hocam bu widgetı nereden bulabilirim ?
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Morichannnn 7 ay alemburda34
Nereden bu widget’ı bulabilirim?
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Aslında mağdenciler bu tür faaliyetlerle kendi ayaklarına sıkıyorlar. Böyle başkasının bilgisayarından mademcilik yaparak ve hızla ve yasadışı bir şekilde para kazanmaları devletlerin hiç hoşuna gitmez ve bu kara parayı engellemek için pek yakında kripto para işlerini yasaklama yoluna bile giderler. Böylece kripto paraların da değeri hızla iner ve bin gün biter. Kriptoları ellerinde kalır.
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