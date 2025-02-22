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    Anlık Bildirim

    Binance borsasında kripto transferi bildirim şartına bağlandı

    Binance TR dahil diğer tüm SPK lisanslı kripto para borsalarından kripto varlık transferi yapmak isteyen kullanıcıların istenen kimlik bilgilerini doldurması gerekecek.  
    Binance TR Tam Boyutta Gör
    25/12/2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9305 sayılı düzenleme doğrultusunda, Türkiye’de lisanslı olan kripto para borsalarının kripto varlık transferlerini kayda almaları gereksinimi doğmuştu. Haftaya bu gereksinim hayata geçiyor. 

    Binance TR dahil tüm borsalarda geçerli

    Binance TR borsası tarafından yapılan açıklamaya göre 25/02/2025 itibarıyla, Binance TR üzerinden herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi yapan kullanıcılar, alıcı veya göndericiye ait bilgileri paylaşmak zorunda kalacak. 

    İşlem sırasında kullanıcılar, bu bilgileri talep eden bir mesajla karşılaşacak ve işlemi tamamlamak için gerekli detayları girmeleri gerekecek. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa, ilgili işlemler gerçekleştirilemeyecek ve Binance TR, doğabilecek zararlardan sorumlu tutulmayacak.

    Bu güncelleme, yalnızca kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerini kapsayacak ve itibari para (örneğin Türk Lirası) çekme/yatırma işlemleri ve platformdaki standart alım-satım faaliyetleri bundan etkilenmeyecek. Konu sadece Binance TR için değil Türkiye’de lisanslı tüm borsalar için de geçerli olacak. 
     

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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