Binance borsasında kripto transferi bildirim şartına bağlandı

Binance TR dahil tüm borsalarda geçerli
Binance TR borsası tarafından yapılan açıklamaya göre 25/02/2025 itibarıyla, Binance TR üzerinden herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi yapan kullanıcılar, alıcı veya göndericiye ait bilgileri paylaşmak zorunda kalacak.
İşlem sırasında kullanıcılar, bu bilgileri talep eden bir mesajla karşılaşacak ve işlemi tamamlamak için gerekli detayları girmeleri gerekecek. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa, ilgili işlemler gerçekleştirilemeyecek ve Binance TR, doğabilecek zararlardan sorumlu tutulmayacak.
Bu güncelleme, yalnızca kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerini kapsayacak ve itibari para (örneğin Türk Lirası) çekme/yatırma işlemleri ve platformdaki standart alım-satım faaliyetleri bundan etkilenmeyecek. Konu sadece Binance TR için değil Türkiye’de lisanslı tüm borsalar için de geçerli olacak.
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