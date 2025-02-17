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    TRUMP ve LIBRA piyasayı nasıl manipüle etti? Devlet başkanlarına kadar nasıl uzandı? İlginç itiraflar

    Devlet başkanlarına kadar uzanarak memecoin projeleri çıkaran ve piyasayı milyarlarca dolar zarara uğratan ekip, hiç bir şey olmamış gibi rahat bir şekilde açıklama yaptı.  
    LIBRA Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğa çıkmadan hemen önce çıkardığı TRUMP coin, saatler içerisinde 75 milyar dolar değere ulaşırken, sonrasında ise 16 milyar dolara kadar geriledi ve yatırımcılara büyük zarar verdi. Geçen hafta ise Arjantin Devlet Başkanı Milei, LIBRA projesini paylaştı ve kısa sürede 4.5 milyar dolar değere ulaştı. Hemen sonrasında ise yine yüz milyon dolara kadar geriledi ve sayısız insan iflas etti. 

    LIBRA projesinde ilginç itiraflar

    Herhangi bir ülke kanunlarına göre hapis cezasına kadar giden yaptırımları olan bu hareketler, maalesef regülasyonsuz bir piyasada elini kolunu sallayarak geziyor. Yaşanan iki büyük olay FTX çöküşüne benzetilirken, LIBRA skandalını piyasaya süren Kelsier Ventures kurucusu Hayden Davis çok ilginç itiraflarda bulundu. 

    Kendisi ve diğer 3 organizasyonla birlikte LIBRA projesini başlatan Davis, bu tür projelerde Insider yani köstebek olmasının çok normal olduğunu belirtiyor. Hatta projenin kontratı çıkıştan önce dost meclislerinde dağıtılmış ve reklam karşılığı fenomenlere de verilmiş. Bazı fenomenlerin 1.5 milyon dolara kadar kazanç sağladığı belirtiliyor. 

    İşin ilginç tarafı ise bu ekip MELANIA yani Donald Trump’ın eşinin adıyla çıkan projeyi de üstlenmiş ve milyonlarca dolar da buradan kazanmış. Hatta TRUMP projesinin Washington’da özel bir yemekte yatırımcılara dağıtıldığı ve bu yatırımcıların büyük paralar kazandığı ifade ediliyor. 

    LIBRA skandalının başındaki isim konuştu Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Davis, sniper olarak bilinen ve proje çıkar çıkmaz saniyeler içerisinde likiditeyi çekerek devasa kazançlar sağlayan botları elimine etmek için 100 milyon dolarlık likiditeyi çektiğini itiraf ediyor. Hali hazırda elinde 100 milyon dolar olan Davis bunu ya hayır kurumlarına bağışlayacak ya da yeniden projeyi satın almaya başlayacak. 

    Peki bu kişiler Trump ya da Milei gibi devlet başkanlarına nasıl ulaşıyor? Bazı kaynaklar bu kişilerin çok derin ilişkilerinin olduğu tahmin ediyor ve bir şekilde devlet başkanları ikna ediliyor. İşin kötü tarafı cüzdan hareketlerine bakarak yeni devlet başkanları projelerinin yolda olduğu da belirtiliyor. 
     

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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