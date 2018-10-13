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FinCEN:"İran, ambargoları aşmak için kripto paraları kullanıyor."

ABD'nin Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN); İran'ın, kendine karşı yapılan ekonomik yaptırımları aşabilmek amacıyla dijital para birimlerine başvurduğunu düşünüyor.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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FinCEN:
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), İran'ın ekonomik yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimlerine başvurduğunu düşünüyor. Bu bağlamda, İranlı vatandaşların yaptığı işlemlerin incelenmesi isteniliyor.
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CFT)’den gelen uyarılara göre bu durum, İran’ın global finansal sitemdeki rolünü risk altına sokuyor.
FinCEN'e göre, 2013 itibariyle İran'ın kripto para birimi kullanımı oldukça büyük artış gösterdi. Ülkede kripto para kullanımı, bireyler ve kurumlar tarafından yapılan yaptırımlardan kaçınmanın bir yolu olduğu düşünülüyor.
FinCEN tarafından:“Kurumlar, İran'da ortaya çıkabilecek ya da feshedilebilecek faaliyetler için Blockchain defterlerini gözden geçirmeyi düşünmeli.” açıklamasında bulunuldu.
Özellikle ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlardan kaçınmak için öne sürülen çözümler arasında kripto para birimlerinin kullanılması ve onlar aracılığıyla bu ambargoyu delmek vardı. 

https://cointelegraph.com/news/fincen-lambasts-irans-illicit-and-malign-use-of-crypto-to-evade-sanctions Yorum Yaz
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alemburda34 7 ay en beğenilen
Müneccim olmaya gerek yok bunu anlamak için. Hangi ülke olsa aynı şeyi yapar.
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emiLL 7 ay
Zaten daha onceki boga sezonunun sebebi cinden cikarilan dolarlar idi. Uzun uzadiya yazabilirim ama zaten bilgili yatırımcı bunun farkinda
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ThePscho 7 ay
Biz de yapalım
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alemburda34 7 ay en beğenilen
Müneccim olmaya gerek yok bunu anlamak için. Hangi ülke olsa aynı şeyi yapar.
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sniper23 7 ay
Bizim ülke de artık aynı yola girecektir.
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