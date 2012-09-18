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Samsung, 128 GB eMMC Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlıyor

6 yıl
1,8b
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20
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, bugün Tayvan'da düzenlenen ''Samsung Mobil Çözümler Forumu 2012'' organizasyonu kapsamında geleceğin mobil cihazları için hazırlanan 128 GB kapasiteli eMMC (Embedded Multi Media Card) Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlandığını duyurdu.
Yeni nesil mobil cihazlarda hayat bulması beklenen 128 GB eMMC Pro belleğin, 20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirildiği bildiriliyor. Toggle DDR 2.0 arayüzüne destek veren bellek, JEDEC eMMC v4.5 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Saniyede 140 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 50 MB'a varan yazma hızına olanak tanıyan belleğin, bu bilgilere ilaveten Class 10 microSD kartlara kıyasla 5 kat daha fazla performanslı olduğu dile getiriliyor.

Samsung'un 2 GB'lık LPDDR3 RAM'i ise 30 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş. Günümüzdeki akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan LPDDR2 çözümlere göre %50'lere varan oranlarda daha performanslı olan LPDDR3 RAM'in saniyedeki veri transfer hızı 12.8 GB'a kadar çıkıyor.
Dördüncü nesil Galaxy S'te bu teknolojilere rastlayıp rastlamayacağımız ise şimdiden merak konusu.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=95352 Yorum Yaz
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rainblackk 6 yıl en beğenilen
Sgs4 un ozellıklerı yavas yavas bellı oluyor 2 gb ram max 128 gb dahılı bellek 4 cekırdeklı cortex a15 ıslemcı buyuk ıhtımalle 1280x800 4.5 ınc ekran malı600 serısı bı gpu. 13 mp kamera ve vazgecılmez plastık kasa
Sgs4 un ozellıklerı yavas yavas bellı oluyor 2 gb ram max 128 gb dahılı bellek 4 cekırdeklı cortex a15 ıslemcı buyuk ıhtımalle 1280x800 4.5 ınc ekran malı600 se...
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OverClocK1ng 6 yıl
rainblackk
Sgs4 un ozellıklerı yavas yavas bellı oluyor 2 gb ram max 128 gb dahılı bellek 4 cekırdeklı cortex a15 ıslemcı buyuk ıhtımalle 1280x800 4.5 ınc ekran malı600 serısı bı gpu. 13 mp kamera ve vazgecılmez plastık kasa

Bir de bir daha başı belaya girmesin diye kenarları yuvarlatılmamış üçgen telefon kasası. :P hehehe
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nurettinaz 6 yıl
Samsung seni artık tuvalet kağıdı da üretmeye bekliyorum. Bi o kaldı zaten!
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mertekin 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Samsung seni artık tuvalet kağıdı da üretmeye bekliyorum. Bi o kaldı zaten!

Samsung telefon-tv üretmeden öncede bellek çözümleri üretiyordu zaten.
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Bukalemun 6 yıl
İPHPNE 5 de olması gereken 2 teknoloji. hem hızlı ddr3 bellek hemde yüksek hızlı 1080p için video kaydederken yer sıkıntısı yaşatmayacak 128gblık dahili alan.
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Furkhannn 6 yıl
S4 ortalığı kasıp kavuracak
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erdem3113 6 yıl
Yarın yalanlaması çıkmaz umarım :D
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DH Misafiri 6 yıl
rainblackk
Sgs4 un ozellıklerı yavas yavas bellı oluyor 2 gb ram max 128 gb dahılı bellek 4 cekırdeklı cortex a15 ıslemcı buyuk ıhtımalle 1280x800 4.5 ınc ekran malı600 serısı bı gpu. 13 mp kamera ve vazgecılmez plastık kasa

dostum ekranı 16:10 olmayacak buna emin olabilirsin. Düşük ihtimal ama 1366x768 olur ya da 1600x900 hiç olmadı 1280x720'ye devam ederler. Full Hd kullanmazlar diye düşünüyorum.
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:::LOSTPLANET::: 6 yıl
yakında benchmark puanlarını yarıştırmaya da başlarsınız .pc dünyası da böyle bu yolda ilerledi gitti şimdi yeni oyunlar oynamak yerine overclock sınırlarını kapıştırır , 3d mark puanlarıyla oynar oldular.kaç milyarlık gpu'yu alıp 3-4 gün skor denemeleri yapıp haftasına satıyorlar.oysa amaç oyun oynamak ve grafik performansı olarak başlamıştı ekran kartlarında.
sizin akibetiniz de böyle olacağa benziyor.bu iş amacından çıkıp tamamen bambaşka bir yola doğru gidiyor.
önce telefonla başladı sonra wap/mms geldi sonra internet geldi sonra 3g geldi şimdi akıllısı çıktı ve daha yeni yeni telefonların ramleri gpu saat hızları bellek markaları kapıştırılır olmaya başladı.
ileride sırf benchmark yapıp forumlara skorunun SS'sini atıp haftasına telefonu satıp bir üst modeli gelse de bench yapsam diyen kullanıcılar dolacak bu forum mecralarında.
Ama sonuçta sanane diyebilirsiniz ki doğru banane :) isteyen istediği amaçla alır kullanır
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b0Ni 6 yıl
yine başladık
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erturk unal 6 yıl
erci501
(Dördüncü nesil Galaxy Ste ise bu teknolojilere rastlayıp rastlamayacağımız şimdiden merak konusu)Aynen

ula adam seri üretimine zaten başlamış. en kötü ihtimalle bunlar zaten olacaktır s4'te.
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erci501 6 yıl
(Dördüncü nesil Galaxy S'te ise bu teknolojilere rastlayıp rastlamayacağımız şimdiden merak konusu)
Aynen
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rainblackk 6 yıl en beğenilen
Sgs4 un ozellıklerı yavas yavas bellı oluyor 2 gb ram max 128 gb dahılı bellek 4 cekırdeklı cortex a15 ıslemcı buyuk ıhtımalle 1280x800 4.5 ınc ekran malı600 serısı bı gpu. 13 mp kamera ve vazgecılmez plastık kasa
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