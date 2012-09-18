Samsung, 128 GB eMMC Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlıyor

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, bugün Tayvan'da düzenlenen ''Samsung Mobil Çözümler Forumu 2012'' organizasyonu kapsamında geleceğin mobil cihazları için hazırlanan 128 GB kapasiteli eMMC (Embedded Multi Media Card) Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlandığını duyurdu.



Yeni nesil mobil cihazlarda hayat bulması beklenen 128 GB eMMC Pro belleğin, 20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirildiği bildiriliyor. Toggle DDR 2.0 arayüzüne destek veren bellek, JEDEC eMMC v4.5 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Saniyede 140 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 50 MB'a varan yazma hızına olanak tanıyan belleğin, bu bilgilere ilaveten Class 10 microSD kartlara kıyasla 5 kat daha fazla performanslı olduğu dile getiriliyor.





Samsung'un 2 GB'lık LPDDR3 RAM'i ise 30 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş. Günümüzdeki akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan LPDDR2 çözümlere göre %50'lere varan oranlarda daha performanslı olan LPDDR3 RAM'in saniyedeki veri transfer hızı 12.8 GB'a kadar çıkıyor.



Dördüncü nesil Galaxy S'te bu teknolojilere rastlayıp rastlamayacağımız ise şimdiden merak konusu.



http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=95352