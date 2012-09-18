Samsung, 128 GB eMMC Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlıyor

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, bugün Tayvan'da düzenlenen ''Samsung Mobil Çözümler Forumu 2012'' organizasyonu kapsamında geleceğin mobil cihazları için hazırlanan 128 GB kapasiteli eMMC (Embedded Multi Media Card) Pro belleğin ve 2 GB LPDDR3 RAM'in seri üretimine başlandığını duyurdu.
Yeni nesil mobil cihazlarda hayat bulması beklenen 128 GB eMMC Pro belleğin, 20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirildiği bildiriliyor. Toggle DDR 2.0 arayüzüne destek veren bellek, JEDEC eMMC v4.5 spesifikasyonlarıyla uyumlu. Saniyede 140 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 50 MB'a varan yazma hızına olanak tanıyan belleğin, bu bilgilere ilaveten Class 10 microSD kartlara kıyasla 5 kat daha fazla performanslı olduğu dile getiriliyor.
Samsung'un 2 GB'lık LPDDR3 RAM'i ise 30 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş. Günümüzdeki akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan LPDDR2 çözümlere göre %50'lere varan oranlarda daha performanslı olan LPDDR3 RAM'in saniyedeki veri transfer hızı 12.8 GB'a kadar çıkıyor.
Dördüncü nesil Galaxy S'te bu teknolojilere rastlayıp rastlamayacağımız ise şimdiden merak konusu.
http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=95352 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de bir daha başı belaya girmesin diye kenarları yuvarlatılmamış üçgen telefon kasası. :P hehehe
Samsung telefon-tv üretmeden öncede bellek çözümleri üretiyordu zaten.
dostum ekranı 16:10 olmayacak buna emin olabilirsin. Düşük ihtimal ama 1366x768 olur ya da 1600x900 hiç olmadı 1280x720'ye devam ederler. Full Hd kullanmazlar diye düşünüyorum.
sizin akibetiniz de böyle olacağa benziyor.bu iş amacından çıkıp tamamen bambaşka bir yola doğru gidiyor.
önce telefonla başladı sonra wap/mms geldi sonra internet geldi sonra 3g geldi şimdi akıllısı çıktı ve daha yeni yeni telefonların ramleri gpu saat hızları bellek markaları kapıştırılır olmaya başladı.
ileride sırf benchmark yapıp forumlara skorunun SS'sini atıp haftasına telefonu satıp bir üst modeli gelse de bench yapsam diyen kullanıcılar dolacak bu forum mecralarında.
Ama sonuçta sanane diyebilirsiniz ki doğru banane :) isteyen istediği amaçla alır kullanır
ula adam seri üretimine zaten başlamış. en kötü ihtimalle bunlar zaten olacaktır s4'te.
Aynen
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1818 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung