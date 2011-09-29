Samsung 1.5GHz'de çalışan Exynos 4212 işlemcisini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yüksek performanslı yeni işlemcisini duyurdu. Exynos 4212 adı verilen işlemci, hali hazırda Galaxy S II'nin önemli bir kısmında kullanılan 1.2GHz hızındaki Exynos 4210 işlemcisinden farklı olarak 1.5GHz'de görev yapıyor.
ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli işlemci, bir önceki modele göre hem %50 daha yüksek grafik performansı, hem de 32nm High-K Metal Kapı üretim teknolojisi ile %30 oranında daha az güç tüketicek ki hatırlanacağı üzere önceki model Exynos 4210, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanmıştı.
Modern uygulamalar ve dosya formatları için gelişme hızlandırma yeteneklerine sahip olan Exynos 4212 işlemcisi, 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Aynı zamanda çip üstü HD 1.4 arabirimini destekleyen yeni işlemcinin örneklendirmesi son çeyrekte başlayacak yani Exynos 4210 işlemcisinin kullanıcılarla buluşması 2012'de çıkacak üst seviye telefon ve tabletlerle birlikte olacak gibi görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yorumuna kesinlikle katılıyorum,
Bariz görülüyor ki Samsung Apple için hazırladığı işlemciyi piyasaya veriyor şu an,
Espiriyi abartak, Apple kapak sıkışmıyorsa has tereyağı gönderelim Türkiye'den :D
Artıladım bilene.
+100000000000000000 katılıyorum kısaca :-)
S3 değil çok yakında SII HD çıkacak. 4,5" HD (1280x720) ekran ve bu işlemciyi barındırıyor olacak.
örnekleme sene sonu denmiş sen çok yakında bu işlemciyi kullanan s2 hd gelecek diyorsun. kime inanalım?
Benim şuan 2.5 ghz i5 war.Birkaç yıl sonra samsung geçer bu bilgisayarıda xD
hayır apleye :)
adam haklı beyler. kaldık telefonsuz :D 3310 alıp 5 sene kullanalm bari qweqweqweq
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
21646 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, arm ve samsung