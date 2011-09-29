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Samsung 1.5GHz'de çalışan Exynos 4212 işlemcisini duyurdu

7 yıl
21,6b
1
57
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yüksek performanslı yeni işlemcisini duyurdu. Exynos 4212 adı verilen işlemci, hali hazırda Galaxy S II'nin önemli bir kısmında kullanılan 1.2GHz hızındaki Exynos 4210 işlemcisinden farklı olarak 1.5GHz'de görev yapıyor.
ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli işlemci, bir önceki modele göre hem  %50 daha yüksek grafik performansı, hem de 32nm High-K Metal Kapı üretim teknolojisi ile %30 oranında daha az güç tüketicek ki hatırlanacağı üzere önceki model Exynos 4210, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanmıştı.
Modern uygulamalar ve dosya formatları için gelişme hızlandırma yeteneklerine sahip olan Exynos 4212 işlemcisi, 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Aynı zamanda çip üstü HD 1.4 arabirimini destekleyen yeni işlemcinin örneklendirmesi son çeyrekte başlayacak yani Exynos 4210 işlemcisinin kullanıcılarla buluşması 2012'de çıkacak üst seviye telefon ve tabletlerle birlikte olacak gibi görünüyor. 

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Mobile Prof. 7 yıl en beğenilen
Samsung akar apple ve digerleri bakar. Alayina isyan samsung'a devam. Kim ne derse desin samsung. Apple fanlari gelmeden icimi dokmek istedim eksi manyagi yapmayin beni
Samsung akar apple ve digerleri bakar. Alayina isyan samsung'a devam. Kim ne derse desin samsung. Apple fanlari gelmeden icimi dokmek istedim ek...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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alpa07 7 yıl
kim ne derse desin.herkesın işlemcisi kendine
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eeevrim 7 yıl
İnş.Bu donanımı zorlayacak oyunlar ve uygulamalar da çıkar
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KanKoKan 7 yıl
Yahu tamam 1080p oynatabilmesi güzelde, abimdede acer tegra2 tablet var, işte öğle aralarında 720p film seyredeyim dedi, meret androide 4 gb üzeri dosya atılmıyor, en küçük 720p ler bile 4-5 gb civarı, şu olaya bir çözüm getirmeleri lazım.
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djisis 7 yıl
DeLiCe_DoLuCa
pEgaTR
seven44 apple ye kapak olsun
Ne alaka ? Holiganmısın sen arkadaşım ? Apple zaten işlemci üretmiyorki , parasını verip alıyor , ayrıca sana bana ne faydası var , bu marka fanatikliği nedir anlamıyorum , sizin gibiler yüzünden fahiş fiyatlardan ürün alıyoruz haberiniz varmı ?
aslındaa..... apple a kapak olsun eprisine hemen süper patlamalı reaksiyon veren apple savunucuları fiyatların yükselmesinde daha önemli rol oynuyor olabilir.. malum; apple ın piyasada en iyi belirlediği, ağırlığını en koyduğu nokta fiyatlar.. birilerinin apple a kapak olsun demesi lazım ki insanlar daha çok alternatif kavramlara yönelsinler.. ama çin malı gibi alternatifler değil, gerçekten hakkını veren alternatifler.. böylece hem dünyada hem de ülkemizde (özellikle ülkemizde) apple satıcıları satışların düştüğünü ve stoklarının ellerinde kalacağı günlerin geldiğini görsünler de insan gibi fiyat koysunlar.. ha unutmadan; apple a o kapağı donanım konusunda galaxy s te kapattılar zaten
..

Yorumuna kesinlikle katılıyorum,
Bariz görülüyor ki Samsung Apple için hazırladığı işlemciyi piyasaya veriyor şu an,
Espiriyi abartak, Apple kapak sıkışmıyorsa has tereyağı gönderelim Türkiye'den :D
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OvernightSensation 7 yıl
ve tanrı işlemciyi yarattı. Samsung da olmasa adam gibi tel kullanamazdık.
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Mobile Prof. 7 yıl en beğenilen
Samsung akar apple ve digerleri bakar. Alayina isyan samsung'a devam. Kim ne derse desin samsung. Apple fanlari gelmeden icimi dokmek istedim eksi manyagi yapmayin beni
Yanıtla +12
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lazloo 7 yıl
mobile prof.

Samsung akar apple ve digerleri bakar. Alayina isyan samsung'a devam. Kim ne derse desin samsung. Apple fanlari gelmeden icimi dokmek istedim eksi manyagi yapmayin beni


Artıladım bilene.
1 Yanıt Yanıtla +1
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UnInvited_Guest 7 yıl

mobile prof.
Samsung akar apple ve digerleri bakar. Alayina isyan samsung'a devam. Kim ne derse desin samsung. Apple fanlari gelmeden icimi dokmek istedim eksi manyagi yapmayin beni


+100000000000000000 katılıyorum kısaca :-)
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ozkarah 7 yıl
die_caprio
ezimuse
die_caprio
ezimuse Oldu mu bu şimdi s2 alacakken :D
bu işlemcili telefonu alırken samsung yeni bir işlemci çıkartacak.O işlemcili telefonu beklerken yeni bir işlemci çıkaracak ve onu bekleyeceksin.Hayatın beklemekle geçecek
Orası öyle ama bi yandan da s3 ün erken çıkmasını istiyorum s2 ucuzlasada alsam
s3 erken çıkmayabilir.s2 nin kaymağını yesinler hele

S3 değil çok yakında SII HD çıkacak. 4,5" HD (1280x720) ekran ve bu işlemciyi barındırıyor olacak.
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lazloo 7 yıl
Güzel bir gelişme.
En az 2016 ya kadar bir daha telefon almak yok bana.
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sadtneverdie 7 yıl ozkarah
ozkarah

die_caprio

ezimuse
die_caprio
ezimuse Oldu mu bu şimdi s2 alacakken :D
bu işlemcili telefonu alırken samsung yeni bir işlemci çıkartacak.O işlemcili telefonu beklerken yeni bir işlemci çıkaracak ve onu bekleyeceksin.Hayatın beklemekle geçecek
Orası öyle ama bi yandan da s3 ün erken çıkmasını istiyorum s2 ucuzlasada alsam
s3 erken çıkmayabilir.s2 nin kaymağını yesinler hele


S3 değil çok yakında SII HD çıkacak. 4,5" HD (1280x720) ekran ve bu işlemciyi barındırıyor olacak.

örnekleme sene sonu denmiş sen çok yakında bu işlemciyi kullanan s2 hd gelecek diyorsun. kime inanalım?
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Eminens 7 yıl
benim eski bilgisayarda daha hızlı afedersiniz oha :))) 1-1.2-.1.4 Şimdide 1.5
Benim şuan 2.5 ghz i5 war.Birkaç yıl sonra samsung geçer bu bilgisayarıda xD
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şoray uzun yolda 7 yıl
nl2 ile 3ghz görürmü aceba.:D
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LKLC 7 yıl
DreamsOfDeath
seven44 apple ye kapak olsun
Epıle diyemi okuyorsun ?

hayır apleye :)
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carloska 7 yıl
tamam boş yorumlara kızmakta hepimiz haklıyız bende yeterince kızıyorum ama bu şekilde arkadaşların istediğini yapmış oluruz kaale almadan yorum yapalım görmezden gelelim onlara bu şekilde en güzel cevabı vermiş oluruz
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ColDasHeLL 7 yıl
die_caprio
ezimuse Oldu mu bu şimdi s2 alacakken :D
bu işlemcili telefonu alırken samsung yeni bir işlemci çıkartacak.O işlemcili telefonu beklerken yeni bir işlemci çıkaracak ve onu bekleyeceksin.Hayatın beklemekle geçecek

adam haklı beyler. kaldık telefonsuz :D 3310 alıp 5 sene kullanalm bari qweqweqweq
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