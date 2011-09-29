Samsung 1.5GHz'de çalışan Exynos 4212 işlemcisini duyurdu

Galaxy S II ile 5 ayda 10 milyondan fazla satan Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yüksek performanslı yeni işlemcisini duyurdu. Exynos 4212 adı verilen işlemci, hali hazırda Galaxy S II'nin önemli bir kısmında kullanılan 1.2GHz hızındaki Exynos 4210 işlemcisinden farklı olarak 1.5GHz'de görev yapıyor.

ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan çift çekirdekli işlemci, bir önceki modele göre hem %50 daha yüksek grafik performansı, hem de 32nm High-K Metal Kapı üretim teknolojisi ile %30 oranında daha az güç tüketicek ki hatırlanacağı üzere önceki model Exynos 4210, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanmıştı.

Modern uygulamalar ve dosya formatları için gelişme hızlandırma yeteneklerine sahip olan Exynos 4212 işlemcisi, 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor. Aynı zamanda çip üstü HD 1.4 arabirimini destekleyen yeni işlemcinin örneklendirmesi son çeyrekte başlayacak yani Exynos 4210 işlemcisinin kullanıcılarla buluşması 2012'de çıkacak üst seviye telefon ve tabletlerle birlikte olacak gibi görünüyor.