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Samsung, 2 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung masaüstü bilgisayarlar için önemli bir adım attı ve 2 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücülerini duyurdu. Biri 850 EVO, diğeri ise 850 Pro serisine dahil olan 2TB'lık her iki SSD modeli de 2.5-inç boyutunda, 7mm kalınlığında ve alüminyum kasa içerisinde.
Samsung, 2 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu
 
Samsung'un üç boyutlu dikey NAND teknolojisini kullanan depolama sürücüleri, 128 adet 128Gb 3D V-NAND flash çiplerini kullanıyor. Güncellenmiş, yüksek performanslı MHX kontrolcüsü ile desteklenen sürücüler, 20nm üretim geometrisinden istifade eden dört adet 4Gb LPDDR3 çipi ile donatılmış durumda. Samsung'un açıklamasına göre, endüstri öncüsü performans ve verimlilik sunacak olan yeni SSD'ler, özellikle 4K videolarla çalışan profesyonellere göz kırpıyor.
Her ikisi de benzer özelliklere sahip olan 2TB kapasiteli 850 EVO ve 850 Pro modelleri arasındaki temel farkı hızları ve garanti kapsamı oluşturuyor. Güney Koreli üretici 850 Pro modeli için 10 yıl ve 300 Terabyte'a kadar sorunsuz kullanım garantisi verirken, fiyatı daha makul olan 850 EVO serisi içinse aynı garanti süreci 5 yıl ve 150 Terabyte yazmaya düşüyor. 
Samsung, 2 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu
 
Yeni modellere ek olarak Samsung, öncüsü olduğu 3D dikey NAND teknolojisi ile yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayarlar ve benzer sistemler için mSATA ve M.2 form faktöründeki SSD modellerinde de kapasiteyi arttıracağını söylüyor. 50 ülkede kullanıma sunulacak olan sürücülerin fiyatları ise 800$ ve ~ 1000$ seviyesinde. 

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silver0021 4 yıl en beğenilen
En sonunda dayanamadim gittim sandisk 128gb ssdyi satin aldim. 178 lira para bayıldım her kuruşuna değermiş. Laptobu kirmak uzereydim 6 yillim pcyi adam etti. Agir oyunlarda lag yada fps düşüsleri sona erdi. Ssd mükemmel bir teknoloji. Fiyatlar umarim hizlica geriler. Islemcilerle ramlerle olacak seyler degil. Islemciler suanda cok hizli ancak onu destekleyecek bir ssd olmadığı sürece boş.
En sonunda dayanamadim gittim sandisk 128gb ssdyi satin aldim. 178 lira para bayıldım her kuruşuna değermiş. Laptobu kirmak uzereydim 6 yillim pcyi adam etti. A...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Mr.ED 4 yıl
5 yıl oldu hala 128 gb modelleri bile pek alınabilir durumda değil. Yeni yeni fiyatlar düşüyor. Umudum 3 yıl içinde ev kullanıcısı için 512 gb modellerin sıradanlaşması ama yolunacak tüketici varken fiyatlar zor iner.
5 yıl oldu hala 128 gb modelleri bile pek alınabilir durumda değil. Yeni yeni fiyatlar düşüyor. Umudum 3 yıl içinde ev kullanıcısı için 512 gb modellerin sırada...
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GoldPunch 4 yıl
Ben şunu anlamıyorum, hiç bir zaman da anlayamayacağım sanırım.


Şimdi pahalı ve ucuzluk kavramı iki farklı yoldan şekillenebilir. Eğer SSD'yi HDD ile kıyaslıyorsan evet pahalı ama getireceği hız konusundan kıyaslarsan ucuz. Ortalama bir HDD 18ms, SSD 0.1 tepki süresine sahip. Yani sadece her bir tek dosyaya erişme hızı 180 kat fazla bir cihazdan bahsediyoruz. Niye sabit diskleri sadece kapasite olarak değerlendiriyorsunuz?

Bakıyorum ekran kartı yüzde 5 daha hızlı diye yüzlerce dolar ekstra ödeyenler mi dersin, bilmemne işlemcisinin cache sayısı daha fazla diye 200tl ödeyenler mi dersin, yeni ekran kartı kendi ekran kartındna yüzde 30 daha hızlı diye eskisini satıp yenisini mi alanlar mı dersin. Bu arkadaşlar bakıyorum hala harddisk kullanıyorlar. Vallahi TTNET'den çekilişten kazandığım 1000 liralık dandik laptopa 200 liralık SSD takviyesi yaptım şimdi cihaz uçuyor.

Elimden 4 farklı model toplam 7 tane SSD geçti. Şunu açıkça belirtmeliyim ki Pentium 4 den Intel Core 2 Duo a geçtiğimde, HDD'den SSD'ye yaşadığım hız farkını yaşamamıştım. Hala daha SSD tecrübesi yaşamamış olanlara şiddetle öneriyorum. Hala daha SSD'yi 'Sadece windows daha hızlı açılacak, oyun yükleme ekranları kısalacak bu paraya değmez'' mantığına sahip olanlar var maalesef. Ve bu görüşe sahip olanlar arkadaşların hiç birisi daha önce SSD'li sistem kullanmamış, ne kadar farkedeceğini kestiremeden yanlış tahmin yürütüyor.
Ben şunu anlamıyorum, hiç bir zaman da anlayamayacağım sanırım.Şimdi pahalı ve ucuzluk kavramı iki farklı yoldan şekillenebilir. Eğer SSD'yi ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 4 yıl
SSD fiyatlari dusuyor normalde (Ben liverpool'dayim, burda 250 gb samsung evo 950 73 sterlin.) Ama bizim TR'de surekli vergi, dolar falan bahanelerle fiyatlar sabit kaliyor ya da yukseliyor.
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Iron Mask 4 yıl
Yüksek kapasiteli SSD lerin fiyatları düşüyormuş, yav he he !

sinerji.gen.tr/...
exa.com.tr/...
hepsiburada.com/...
vatanbilgisayar.com/...
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Grasyas01 4 yıl
Helal olsun
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kpln04 4 yıl
bugün hepsiburadadan 850 evo 120 aldım yanında 16 gb class10 micro sd kart hediye verdiler
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MühendisMurat 4 yıl
Zamanında Samsung önerdiklerimiz şimdi iyiki almışız diyorlar.

Bende çok memnumum 2 senede 2 serisini de kullandım.

Pro için 300 Tb , evo için 150 tb a kadar garanti veriyormuş.

Adamlar bu işi çok iyi kıvırdı helal olsun.
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ancakveancak 4 yıl
150 cycle garanti biraz az geldi bana ben mi yanlış anladım acaba? yeni nand teknolojisi ile 3k lardan 150 ye düşmesi iyi mi kötü mü bilemedim.
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nzmaydin 4 yıl
etimonster

Az önce arkadaşa pttavm den 254 tl ye Seagatae 2 tb 2.5 aldık kargo da bedava


Önce arkadaşına ne aldığınızı öğrenmelisin.
Arkadaşına aldığınız ürün HDD, bu ise SSD. Arasındaki fark Paris ile Ankara arasındaki farka eşittir.
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FreeRun 4 yıl
En az 10 yılı var hdd yerine geçmesi için.
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V4LKyR 4 yıl
SSD dediğin zaman akan sular durur. Akıcılık ve hız konusunda işlemciden bile önce gelir benim için SSD.
Önce SSD beyler.
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etimonster 4 yıl
Az önce arkadaşa pttavm den 254 tl ye Seagatae 2 tb 2.5" aldık kargo da bedava
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GoldPunch 4 yıl
Ben şunu anlamıyorum, hiç bir zaman da anlayamayacağım sanırım.


Şimdi pahalı ve ucuzluk kavramı iki farklı yoldan şekillenebilir. Eğer SSD'yi HDD ile kıyaslıyorsan evet pahalı ama getireceği hız konusundan kıyaslarsan ucuz. Ortalama bir HDD 18ms, SSD 0.1 tepki süresine sahip. Yani sadece her bir tek dosyaya erişme hızı 180 kat fazla bir cihazdan bahsediyoruz. Niye sabit diskleri sadece kapasite olarak değerlendiriyorsunuz?

Bakıyorum ekran kartı yüzde 5 daha hızlı diye yüzlerce dolar ekstra ödeyenler mi dersin, bilmemne işlemcisinin cache sayısı daha fazla diye 200tl ödeyenler mi dersin, yeni ekran kartı kendi ekran kartındna yüzde 30 daha hızlı diye eskisini satıp yenisini mi alanlar mı dersin. Bu arkadaşlar bakıyorum hala harddisk kullanıyorlar. Vallahi TTNET'den çekilişten kazandığım 1000 liralık dandik laptopa 200 liralık SSD takviyesi yaptım şimdi cihaz uçuyor.

Elimden 4 farklı model toplam 7 tane SSD geçti. Şunu açıkça belirtmeliyim ki Pentium 4 den Intel Core 2 Duo a geçtiğimde, HDD'den SSD'ye yaşadığım hız farkını yaşamamıştım. Hala daha SSD tecrübesi yaşamamış olanlara şiddetle öneriyorum. Hala daha SSD'yi 'Sadece windows daha hızlı açılacak, oyun yükleme ekranları kısalacak bu paraya değmez'' mantığına sahip olanlar var maalesef. Ve bu görüşe sahip olanlar arkadaşların hiç birisi daha önce SSD'li sistem kullanmamış, ne kadar farkedeceğini kestiremeden yanlış tahmin yürütüyor.
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-MoDeStUs- 4 yıl GoldPunch
Benim aklimdakilerini yazmissin.Ssd nin daha ne oldugundan habersiz bilgisiz kisiler fiyata takilmis durumda.ssd hdd den kat kat hizlimi hizli.tabiki fiyati yuksek olacak.Uretim teknolojileri farkli oldugu icin bu kadar fiyat farki var ayrica.Zaten tutupta size 2 tb alin diyen yok.240 gb rahatca yetmekte.240 tl civarinda almistim.Simdi super sistem kurup ssd almayanlari gorunce cidden guluyorum.
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joe_santana 4 yıl
2 senedir 128 gb lik ssd kullanıyorum cok memnunun hıc yavaslama olmadı ilk günki gibi sadece yer sıkıntısı cekıyorum onuda harıcı Terabytla halledıyorum. ömürlük bir ssd yapmışlar tam istediğim gibi
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