Samsung, 2 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücülerini duyurdu

Samsung masaüstü bilgisayarlar için önemli bir adım attı ve 2 Terabyte depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücülerini duyurdu. Biri 850 EVO, diğeri ise 850 Pro serisine dahil olan 2TB'lık her iki SSD modeli de 2.5-inç boyutunda, 7mm kalınlığında ve alüminyum kasa içerisinde.

Samsung'un üç boyutlu dikey NAND teknolojisini kullanan depolama sürücüleri, 128 adet 128Gb 3D V-NAND flash çiplerini kullanıyor. Güncellenmiş, yüksek performanslı MHX kontrolcüsü ile desteklenen sürücüler, 20nm üretim geometrisinden istifade eden dört adet 4Gb LPDDR3 çipi ile donatılmış durumda. Samsung'un açıklamasına göre, endüstri öncüsü performans ve verimlilik sunacak olan yeni SSD'ler, özellikle 4K videolarla çalışan profesyonellere göz kırpıyor.

Her ikisi de benzer özelliklere sahip olan 2TB kapasiteli 850 EVO ve 850 Pro modelleri arasındaki temel farkı hızları ve garanti kapsamı oluşturuyor. Güney Koreli üretici 850 Pro modeli için 10 yıl ve 300 Terabyte'a kadar sorunsuz kullanım garantisi verirken, fiyatı daha makul olan 850 EVO serisi içinse aynı garanti süreci 5 yıl ve 150 Terabyte yazmaya düşüyor.

Yeni modellere ek olarak Samsung, öncüsü olduğu 3D dikey NAND teknolojisi ile yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayarlar ve benzer sistemler için mSATA ve M.2 form faktöründeki SSD modellerinde de kapasiteyi arttıracağını söylüyor. 50 ülkede kullanıma sunulacak olan sürücülerin fiyatları ise 800$ ve ~ 1000$ seviyesinde.