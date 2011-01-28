Samsung, 2010 yılı finansal sonuçlarını açıkladı: 280 milyon cep telefonu satışı

Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, dizüstü bilgisayardan dijital kameraya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung, 2010 yılı finansal raporunu yayınladı. Peki Güney Koreli üreticinin genel durumu nasıl?

2010 yılının 4. çeyreğine göz gezdirdiğimizde firmanın 12.11 trilyon Won gelir (~10 milyar 853 milyon dolar), 1.44 trilyon Won (~1 milyar 288 milyon dolar) faaliyet kârı elde etmiş. 2009 yılının aynı döneminde gelir 10.17 trilyon Won (~9 milyar 114 milyon dolar) seviyesinde iken faaliyet kârı %38 daha düşüktü. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise gelir 41.20 trilyon Won (~36 milyar 932 milyon dolar), faaliyet kârı ise 4.30 trilyon Won (~ 3 milyar 854 milyon dolar) olarak gerçekleşmiş.

4. çeyrekte 80.7 milyon adet cep telefonu satan firma, tüm yıl boyunca 280 milyon cep telefonunu tüketicilerle buluşturmuş. 2009 yılının 4. çeyreğine kıyasla satışlarda %17 artış söz konusu. Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Galaxy S'in satışlarından memnun kalan firma, 2011 yılında akıllı telefon satışlarını 60 milyona çıkarmayı hedefliyor. Samsung'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini söylersek yanlış olmaz.

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/news/newsIrRead.do?news_ctgry=irnewsrelease&page=1&news_seq=19806&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&search_keyword=