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Samsung, 2010 yılı finansal sonuçlarını açıkladı: 280 milyon cep telefonu satışı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, 2010 yılı finansal sonuçlarını açıkladı: 280 milyon cep telefonu satışı
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Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, dizüstü bilgisayardan dijital kameraya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung, 2010 yılı finansal raporunu yayınladı. Peki Güney Koreli üreticinin genel durumu nasıl?

2010 yılının 4. çeyreğine göz gezdirdiğimizde firmanın 12.11 trilyon Won gelir (~10 milyar 853 milyon dolar), 1.44 trilyon Won (~1 milyar 288 milyon dolar) faaliyet kârı elde etmiş. 2009 yılının aynı döneminde gelir 10.17 trilyon Won (~9 milyar 114 milyon dolar) seviyesinde iken faaliyet kârı %38 daha düşüktü. 2010 yılının tamamını göz önünde bulundurduğumuzda ise gelir 41.20 trilyon Won (~36 milyar 932 milyon dolar), faaliyet kârı ise 4.30 trilyon Won (~ 3 milyar 854 milyon dolar) olarak gerçekleşmiş.

4. çeyrekte 80.7 milyon adet cep telefonu satan firma, tüm yıl boyunca 280 milyon cep telefonunu tüketicilerle buluşturmuş. 2009 yılının 4. çeyreğine kıyasla satışlarda %17 artış söz konusu. Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Galaxy S'in satışlarından memnun kalan firma, 2011 yılında akıllı telefon satışlarını 60 milyona çıkarmayı hedefliyor. Samsung'un emin adımlarla yoluna devam ettiğini söylersek yanlış olmaz.

Samsung, 2010 yılı finansal sonuçlarını açıkladı: 280 milyon cep telefonu satışı
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http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/news/newsIrRead.do?news_ctgry=irnewsrelease&page=1&news_seq=19806&rdoPeriod=ALL&from_dt=&to_dt=&search_keyword= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bordoomavii 8 yıl
adamlar ellerinie neye atsa başarıyor valla helal olsun.
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Ingwe 8 yıl
Kısa vadeli planları olan bir firma gibi uzun vadede bugünkü kadar başarılı olabileceklerini sanmıyorum
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OverClocK1ng 8 yıl
"Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, dizüstü bilgisayardan dijital kameraya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung"
Devam ediyorum: Kamyonet, Bulldozer... :))
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..Knight.. 8 yıl
OverClocKing

"Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, dizüstü bilgisayardan dijital kameraya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung"

Devam ediyorum: Kamyonet, Bulldozer... :))


Hatta gemi bile üretiyorlar.
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f-a-t-i-h 8 yıl
dünyanın 1 numarası
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Batuist 8 yıl
samsungun bu sene çok daha iyi işler çıkaracağını düşünüyorum.. galaxy tab bile bu kadar satmayı başardıysa içinde adam gibi tablet işletim sismiyle gelecek olan daha güçlü bir tablet ile çok daha iyi satış gerçekleştirebilir. bu durum akıllı cep telefonu tarafında galaxy s içinde geçerli.. ikinci versiyonu oldukça göz dolduracaktır düye düşünüyorum.. 2011 bence oldukça rekabet dolu geçecek ve biz son kullanıcılar için harika ürünlerin çıkacağı bir yıl olacak..
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kadirkayik 8 yıl
kafaya koymuşlar 5 sene sonra 500 milyon sınırını rahatlıkla geçerler belkide daha erken. çalışan hak ediyor helal olsun
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crowland 8 yıl
baktıgımız zaman lg de bunların oda baya telefon satısı yapmaya basladı ve artık yavas yavas soz sahıbı olmaya basladılar adamlar ıkı yarı ulke tekı sılah bakımı olarak kuzey kore tekı guney kore bunlar bırlesse ne olur acaba almanya gıbı sılahı teknelojı ve parayala bulustugunu dusunmek zorrr
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fatihcanery 8 yıl
çevirirken özen gösterseniz de birimleride çevirseniz..
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..Knight.. 8 yıl
Para birimlerini dolar cinsinden de yazarak ekledim.
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Mr. Jingles 8 yıl
Won yazılmş ama bir fikir yürütmek zor oluyor. Dolar olarak hangi rakamlara denk geliyor? Daha kolay anlayabilmemiz açısından.
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last_legant 8 yıl

sugar_klavyeci

Won yazılmş ama bir fikir yürütmek zor oluyor. Dolar olarak hangi rakamlara denk geliyor? Daha kolay anlayabilmemiz açısından.



1111 won 1 $
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Windows10 8 yıl

sugar_klavyeci

Won yazılmş ama bir fikir yürütmek zor oluyor. Dolar olarak hangi rakamlara denk geliyor? Daha kolay anlayabilmemiz açısından.

Hayırdır, samsung'un hisse senedini mi alacaksın?
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