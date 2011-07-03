Samsung 3DTV pazarında %60+ seviyesinde paya sahip

Çeşitli pazar araştırmalarına göre %20 civarındaki pazar payı ile bir numaralı televizyon üreticisi olan Samsung, 3DTV pazarında da lider olduğunu belirtiyor. Farklı fiyat segmentleri için geleneksel LCD televizyonlardan LED ve 3D TV'lere kadar çok sayıda modele sahip olan firma, özellikle Avatar filmiyle birlikte üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine olan ilginin patlama yapmasıyla, bu alandaki satışlarını arttırmaya başladığına dikkat çekiyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, 3DTV pazarında %60'ın üzerinde pazar payına sahipler. Daha detaylı rakamlara bakılırsa örneğin 22 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasındaki satışlar sonrasında Güney Koreli üreticinin 3DTV pazarında %61 paya sahip olduğu ifade ediliyor. Üç boyutlu televizyonlarında aktif 3D teknolojisini kullanan ve Full HD 3D deneyimi sunan firma cephesinde, Samsung Amerika Ev Eğlence Bölümü'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Revie şu açıklamayı yaptı;

"Samsung 3D televizyonlar Full HD 3D deneyimi sunar ancak televizyon sadece 3D'den ibaret değil. Biz ayrıca göz kamaştırıcı televizyonlarımızla tasarımda da lideriz, popüler Samsung uygulama mağazası ile bağlı televizyon alanında da öncüyüz. Tüketiciler Samsung televizyon almaya karar verdiklerinde herhangi bir şeyden taviz vermezler." dedi.