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Samsung 3DTV pazarında %60+ seviyesinde paya sahip

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çeşitli pazar araştırmalarına göre %20 civarındaki pazar payı ile bir numaralı televizyon üreticisi olan Samsung, 3DTV pazarında da lider olduğunu belirtiyor. Farklı fiyat segmentleri için geleneksel LCD televizyonlardan LED ve 3D TV'lere kadar çok sayıda modele sahip olan firma, özellikle Avatar filmiyle birlikte üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine olan ilginin patlama yapmasıyla, bu alandaki satışlarını arttırmaya başladığına dikkat çekiyor.
Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, 3DTV pazarında %60'ın üzerinde pazar payına sahipler. Daha detaylı rakamlara bakılırsa örneğin 22 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasındaki satışlar sonrasında Güney Koreli üreticinin 3DTV pazarında %61 paya sahip olduğu ifade ediliyor. Üç boyutlu televizyonlarında aktif 3D teknolojisini kullanan ve Full HD 3D deneyimi sunan firma cephesinde, Samsung Amerika Ev Eğlence Bölümü'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Revie şu açıklamayı yaptı; 
"Samsung 3D televizyonlar Full HD 3D deneyimi sunar ancak televizyon sadece 3D'den ibaret değil. Biz ayrıca göz kamaştırıcı televizyonlarımızla tasarımda da lideriz, popüler Samsung uygulama mağazası ile bağlı televizyon alanında da öncüyüz. Tüketiciler Samsung televizyon almaya karar verdiklerinde herhangi bir şeyden taviz vermezler." dedi. 

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Volkanbaba 8 yıl
Samsung görüntüleme konusunda herzaman lider gerek tasarım gerek panal kalitesi gerekse tüketiciyi düşünen yanları ile çok iş yapıyor.Monitörler ve telefon ekranlarında'da sonuç aynı.
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jibe 8 yıl
TV ve Monitör konusunda Samsungdan başka marka yok benim için gerçekten bu işi çok iyi yapıyorlar demekki olay panel üretmekle bitmiyor.
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agtr 8 yıl
en büyük başarıları, müşteri beklentilerini iyi okumak ve all in one cihazlarla, insanları ekstra donanım, kumanda ve kablo kirliliğinden kurtarmak. TV ve kumandası ile, internet, USBden altyazı ve DTS destekli 1080p film, uydudan full HD yayın almak mümkün
forumdaki diğer başlıklara bakın, 2011 model olup ta doğru dürüst altyazı desteği ya da DTS decoder'i olmayan TV ler ile ilgili onlarca başlık var.hele şu kablo, bu kablo konusu ayrı bir muamma. küçük gibi görünen sorunlar bunlar ama can sıkıcı. film seyredeceksin, TV altyazısını desteklemiyor. Altyazı gömme programı ile içine atıyorsun, bu sefer ses almak için DTS sesi AC3'e çevir. film mi seyredeceksin, eziyet mi çekeceksin.
yakın zamanda bir oyun platformu da satın alıp onboard oyun konsollu TV çıkarırlarsa şaşırtıcı olmaz. Zaten 2012 de skype kamerası filan kesin TV ye gömülü olacak bence
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M1A2Abrams 8 yıl
gerçekten televizyon konusunda uzman bir firma tasarımlarına hayranım gerçekten
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