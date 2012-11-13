Samsung, 85 inç'lik UHD LED televizyonunu CES 2013'te sergileyecek

CES 2013 İnovasyon Ödülleri kapsamında çeşitli ürünleri için 27 ödül kazandığını açıklayan Samsung, iki ay sonra başlayacak olan CES 2013 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 85 inç'lik ultra yüksek çözünürlüklü(4K) televizyonuna yer vereceğini belirtti.





8 milyonun üzerindeki piksel sayısı ile dikkatleri üzerine çeken televizyon, Samsung'un yapmış olduğu açıklamaya göre piyasaya sürülmeye hazır olan en büyük UHD LED televizyonu olma özelliği taşıyor. Görsel açıdan oldukça tatmin edici bir deneyim yaşatmasını beklediğimiz ürün için şu an kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak, Samsung'un 85 inç'lik UHD LED televizyonunun fiyatlandırmasının oldukça yüksek rakamlara sahip olacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.





CES 2013 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilenecek olan Samsung'un 85 inç'lik UHD LED televizyonunun tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/11/13/samsung-bringing-85-inch-ultra-high-definition-tv-to-ces/