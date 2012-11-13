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Samsung, 85 inç'lik UHD LED televizyonunu CES 2013'te sergileyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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CES 2013 İnovasyon Ödülleri kapsamında çeşitli ürünleri için 27 ödül kazandığını açıklayan Samsung, iki ay sonra başlayacak olan CES 2013 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 85 inç'lik ultra yüksek çözünürlüklü(4K) televizyonuna yer vereceğini belirtti.

8 milyonun üzerindeki piksel sayısı ile dikkatleri üzerine çeken televizyon, Samsung'un yapmış olduğu açıklamaya göre piyasaya sürülmeye hazır olan en büyük UHD LED televizyonu olma özelliği taşıyor. Görsel açıdan oldukça tatmin edici bir deneyim yaşatmasını beklediğimiz ürün için şu an kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak, Samsung'un 85 inç'lik UHD LED televizyonunun fiyatlandırmasının oldukça yüksek rakamlara sahip olacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

CES 2013 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilenecek olan Samsung'un 85 inç'lik UHD LED televizyonunun tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/11/13/samsung-bringing-85-inch-ultra-high-definition-tv-to-ces/ Yorum Yaz
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talerk 7 yıl en beğenilen
Bizim odanın duvarı 85" değil ki
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nurettinaz 7 yıl
Ben hala tüplü tv kullanıyorum ve cidden çok memnunum en azından akarı kokarı yok tek sıkıntı artık giriş portları çok eskidiğinden yeni ürünleri bağlamak için teller kullanmak zorunda kalıyorum:D
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sacrifise 7 yıl
ali ağaoğlu duymasın İŞTE BU
DER ALIR.
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BlackBeasT 7 yıl
Ultra dönem başlıyor..desenize
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GoldPunch 7 yıl
Cep telefonları bile full hd olmuşken, çözünürlüğü gayet yerinde olmuş.
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JoeyBane 7 yıl
Salon salomanje.
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kpln04 7 yıl
doktormert
Yakında sinemalarda perde devri biter.

hala perde mi kullanılıyor hakkaten?
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
215,9 cm'lik bir tv için en az 40 m2'lik alan lazım.
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lebbeyk_ 7 yıl
Samsung bu tv yi alana 100m2 salon hediye edecekmiş
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preandroid 7 yıl
bukalemun56
yenerbalcı
Umutcan
yenerbalcı 85 Full HD olur mu ?
tv stadyum için galiba OLED ucuza çıkmayacaksa tüpe devam Sırf bu yüzden 27 LG EA83 (2560 x 1440 çözünürlük) alıp sinema izlemeyi düşünüyorum Futbol + sinema + haberden başka bir şey izlemiyorum dizileriniz , reklamlarınız, youtube 3D akıllı tv niz sizin olsun
Haberi okudun mu ? Tv full hd değil uhd yani 4096 × 2160 çözünürlükte.
Benim fazla bilgim yok uhd yayın (4096 × 2160) yapan kanalları yazar mısınız ?
UHD DVD ler, UHD çözünürlükte oyunlar illakı çıkar..

O cozunurlugu bluray bile desteklemiyor. Ultra bluray de cikmasi lazim.
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aspirin_00 7 yıl
oturma odasının 500 m2 olması gerekiyor.
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Umutcan 7 yıl
25-30m2 bir salonda gayet rahat kullanılır, ama fiyatı sebebiyle zaten birçok kişi anca "uzaktan" seyredebilir.
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depeche35 7 yıl
Alınabilecek fiyat seviyesine bir gelsin de
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bukalemun56 7 yıl
yenerbalcı
Umutcan
yenerbalcı 85 Full HD olur mu ?
tv stadyum için galiba OLED ucuza çıkmayacaksa tüpe devam Sırf bu yüzden 27 LG EA83 (2560 x 1440 çözünürlük) alıp sinema izlemeyi düşünüyorum Futbol + sinema + haberden başka bir şey izlemiyorum dizileriniz , reklamlarınız, youtube 3D akıllı tv niz sizin olsun
Haberi okudun mu ? Tv full hd değil uhd yani 4096 × 2160 çözünürlükte.
Benim fazla bilgim yok uhd yayın (4096 × 2160) yapan kanalları yazar mısınız ?

UHD DVD ler, UHD çözünürlükte oyunlar illakı çıkar..
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