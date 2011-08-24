Samsung, AB ülkeleri genelindeki yasak sonrası söz konusu ihlali kaldırmak için Galaxy modellerinde değişikliğe gidiyor

Samsung ile Apple arasında devam eden patent davasında son olarak Almanya Dusseldorf Bölge Mahkemesi Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin Apple'a ait bazı patentleri ihlal ettiğine hükmederek dava sonuçlanana kadar Hollanda hariç AB ülkelerinde ithalat yasağı kararı vermişti. Ardından Samsung’un itirazı üzerine yasak kalkmış Eylül ayındaki duruşmaya kadar dağıtılması serbest bırakılmıştı.





Ancak hukuk mücadelesine devam eden Apple bu kez Hollanda'da Hauge Bölge mahkemesine başvurarak Galaxy S, SII ve Ace modellerinin kendisine ait "galeri içerisindeki fotoğraflar arasında gezinmek için parmak hareketiyle kaydırma" yöntemiyle ilgili 2059868 nolu patenti ihlal ettiğini öne sürerek dava açtı.





Mahkeme istisnasız tüm AB ülkelerinde bu modellerin dava sonuçlanana kadar yasaklanmasını ve kararın 7 hafta içinde uygulanmasını istedi. Galaxy Tab 10.1 ve 10.1v modelleri hakkında ise mahkeme Apple’ın itirazına şüpheyle yaklaştığı için herhangi bir yasaklama kararı çıkmadı.





Kararı inceleyen uzmanlar Samsung'un davanın konusu olan modellerindeki galeri uygulamasıyla ilgili değişikliğe gittiği takdirde yasaktan kurtulacağını belirtmişti. Hemen akabinde Samsung’dan beklenen açıklama geldi.





Samsung resmi blogunda bu üç modeldeki kaydırmak için parmak hareketi içeren Galeri uygulamasını değiştireceğini açıkladı. Samsung, Apple'ın hedefindeki 10 ayrı patentten yukarıda bahsedilen patentin bir yasaklama için elverişli durum ortaya çıkardığını, bunun giderildikten sonra AB ülkelerinde satışa devam edileceğini belirtti.

Bunun yanında Samsung patenti ihlal eden uygulamanın kendilerine değil Google'a ait gömülü bir Android uygulaması olduğunu bu bakımdan herhangi bir Android üreticisine kolaylıkla dava açılabileceğini vurguladı.





Samsung bu hamlesi sonrası olası bir gelir kaybının önüne geçmiş oldu. Hem tablet ve hem de akıllı telefon modellerinin konu olduğu AB genelindeki patent davalarının en erken 18 ay içerisinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.