Samsung, AB ülkeleri genelindeki yasak sonrası söz konusu ihlali kaldırmak için Galaxy modellerinde değişikliğe gidiyor

Haber Editörü
Samsung ile Apple arasında devam eden patent davasında son olarak Almanya Dusseldorf Bölge Mahkemesi Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin Apple'a ait bazı patentleri ihlal ettiğine hükmederek dava sonuçlanana kadar Hollanda hariç AB ülkelerinde ithalat yasağı kararı vermişti. Ardından Samsung’un itirazı üzerine yasak kalkmış Eylül ayındaki duruşmaya kadar dağıtılması serbest bırakılmıştı.
Ancak hukuk mücadelesine devam eden Apple bu kez Hollanda'da Hauge Bölge mahkemesine başvurarak Galaxy S, SII ve Ace modellerinin kendisine ait "galeri içerisindeki fotoğraflar arasında gezinmek için parmak hareketiyle kaydırma" yöntemiyle ilgili 2059868 nolu patenti ihlal ettiğini öne sürerek dava açtı.
Mahkeme istisnasız tüm AB ülkelerinde bu modellerin dava sonuçlanana kadar yasaklanmasını ve kararın 7 hafta içinde uygulanmasını istedi. Galaxy Tab 10.1 ve 10.1v modelleri hakkında ise mahkeme Apple’ın itirazına şüpheyle yaklaştığı için herhangi bir yasaklama kararı çıkmadı.
Kararı inceleyen uzmanlar Samsung'un davanın konusu olan modellerindeki galeri uygulamasıyla ilgili değişikliğe gittiği takdirde yasaktan kurtulacağını belirtmişti. Hemen akabinde Samsung’dan beklenen açıklama geldi.
Samsung resmi blogunda bu üç modeldeki kaydırmak için parmak hareketi içeren Galeri uygulamasını değiştireceğini açıkladı. Samsung, Apple'ın hedefindeki 10 ayrı patentten yukarıda bahsedilen patentin bir yasaklama için elverişli durum ortaya çıkardığını, bunun giderildikten sonra AB ülkelerinde satışa devam edileceğini belirtti.
Bunun yanında Samsung patenti ihlal eden uygulamanın kendilerine değil Google'a ait gömülü bir Android uygulaması olduğunu bu bakımdan herhangi bir Android üreticisine kolaylıkla dava açılabileceğini vurguladı.
Samsung bu hamlesi sonrası olası bir gelir kaybının önüne geçmiş oldu. Hem tablet ve hem de akıllı telefon modellerinin konu olduğu AB genelindeki patent davalarının en erken 18 ay içerisinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.
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müziği pause tuşuna basarak durdurma
telefonu açma tuşuna basarak açma
telefonu açınca alo deme
patentleride bana ait. Apple'a dava açıcam
Oldu yaki.da elma üreticilerinin başi dertte.demektir onlara da dava yakindir. Elma üretiyorlar ve patentleri yok diye. Apple'a zamaninda sempatim vardi ama.bu.kadar hircin davrandiktan ve burnu kalktiktan sonra Apple bu şekilde devam edecekse Apple.i bu dünyada istemiyorum. Huzurumu bozuyor. Hadi bakayim, insanlarin huzurunu bozmak da suç ben de Apple.a.dava açsam.ne.olacak? Ama durr fanfoylar gelir bana hemen sen fanatiksin der eksiyi basar arkamdan bir ton laf.eder.hatta Apple.dava açar ne.lazim. Bugün Viyanadaydim ve Apple dan çok Androidli cihaz gördüm.bir kaç tanesine sordum neden Apple değil.diye aldiğim.en ilginç cevap: sen ne diyorsun? Daha 4gün önce ipad imi ve ip4 ümü satip sgs2 aldim. Sirf apple in diğer firmalara karşi olan tavirlarindan dolayi... Ee pardon da bizim.millet böyle bir şeyi yapmayi birak destekler taraftar olduğu için.(genel ama herkes için değil)