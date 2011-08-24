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Samsung, AB ülkeleri genelindeki yasak sonrası söz konusu ihlali kaldırmak için Galaxy modellerinde değişikliğe gidiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
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27
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında devam eden patent davasında son olarak Almanya Dusseldorf Bölge Mahkemesi Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin Apple'a ait bazı patentleri ihlal ettiğine hükmederek dava sonuçlanana kadar Hollanda hariç AB ülkelerinde ithalat yasağı kararı vermişti. Ardından Samsung’un itirazı üzerine yasak kalkmış Eylül ayındaki duruşmaya kadar dağıtılması serbest bırakılmıştı.

Ancak hukuk mücadelesine devam eden Apple bu kez Hollanda'da Hauge Bölge mahkemesine başvurarak Galaxy S, SII ve Ace modellerinin kendisine ait "galeri içerisindeki fotoğraflar arasında gezinmek için parmak hareketiyle kaydırma" yöntemiyle ilgili 2059868 nolu patenti ihlal ettiğini öne sürerek dava açtı. 

Mahkeme istisnasız tüm AB ülkelerinde bu modellerin dava sonuçlanana kadar yasaklanmasını ve kararın 7 hafta içinde uygulanmasını istedi. Galaxy Tab 10.1 ve 10.1v modelleri hakkında ise mahkeme Apple’ın itirazına şüpheyle yaklaştığı için herhangi bir yasaklama kararı çıkmadı.

Kararı inceleyen uzmanlar Samsung'un davanın konusu olan modellerindeki galeri uygulamasıyla ilgili değişikliğe gittiği takdirde yasaktan kurtulacağını belirtmişti. Hemen akabinde Samsung’dan beklenen açıklama geldi.

Samsung resmi blogunda bu üç modeldeki kaydırmak için parmak hareketi içeren Galeri uygulamasını değiştireceğini açıkladı. Samsung, Apple'ın hedefindeki 10 ayrı patentten yukarıda bahsedilen patentin bir yasaklama için elverişli durum ortaya çıkardığını, bunun giderildikten sonra AB ülkelerinde satışa devam edileceğini belirtti.
Bunun yanında Samsung patenti ihlal eden uygulamanın kendilerine değil Google'a ait gömülü bir Android uygulaması olduğunu bu bakımdan herhangi bir Android üreticisine kolaylıkla dava açılabileceğini vurguladı.

Samsung bu hamlesi sonrası olası bir gelir kaybının önüne geçmiş oldu. Hem tablet ve hem de akıllı telefon modellerinin konu olduğu AB genelindeki patent davalarının en erken 18 ay içerisinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

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tolgacem 8 yıl en beğenilen
menülerde parmakla gezinme
müziği pause tuşuna basarak durdurma
telefonu açma tuşuna basarak açma
telefonu açınca alo deme
patentleride bana ait. Apple'a dava açıcam
menülerde parmakla gezinmemüziği pause tuşuna basarak durdurmatelefonu açma tuşuna basarak açmatelefonu açınca alo demepatentleride bana ait. ...
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Firaristt 8 yıl
oldu. insan dnasini biz bulduk veya nefes almanin patentini aldik deyip.tüm dünyaya dava açarlar yakinda. Pardon da galeri menü gibi yerlerde parmak hareketleriyle geçiş yapilmayacaksa neyle yapilacak?
Oldu yaki.da elma üreticilerinin başi dertte.demektir onlara da dava yakindir. Elma üretiyorlar ve patentleri yok diye. Apple'a zamaninda sempatim vardi ama.bu.kadar hircin davrandiktan ve burnu kalktiktan sonra Apple bu şekilde devam edecekse Apple.i bu dünyada istemiyorum. Huzurumu bozuyor. Hadi bakayim, insanlarin huzurunu bozmak da suç ben de Apple.a.dava açsam.ne.olacak? Ama durr fanfoylar gelir bana hemen sen fanatiksin der eksiyi basar arkamdan bir ton laf.eder.hatta Apple.dava açar ne.lazim. Bugün Viyanadaydim ve Apple dan çok Androidli cihaz gördüm.bir kaç tanesine sordum neden Apple değil.diye aldiğim.en ilginç cevap: sen ne diyorsun? Daha 4gün önce ipad imi ve ip4 ümü satip sgs2 aldim. Sirf apple in diğer firmalara karşi olan tavirlarindan dolayi... Ee pardon da bizim.millet böyle bir şeyi yapmayi birak destekler taraftar olduğu için.(genel ama herkes için değil)
oldu. insan dnasini biz bulduk veya nefes almanin patentini aldik deyip.tüm dünyaya dava açarlar yakinda. Pardon da galeri menü gibi yerlerde parmak hareketleri...
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hazarRS 8 yıl
apple'da suç yok,esas suçlu bu patenti onaylayanda.böyle patent mi olur yahu.
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OvernightSensation 8 yıl
apple sen çok kork artık merak etme QNX sistemli blackberry tabletlerde artacak androd zaten ataktaydı artık korkmalısın apple.Bunca yersizliğin sonucunu ödemelisin ( kimse fan olayına girmesin gerçekler bunlar)
Ayrıca QNX sistemli blackberry tabletlerin android uygulamarını çalıştırma durumu da söz konusu o zaman ne yapacaksın apple kime açacaksın davayı?
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mlhefe 8 yıl
spyman
adı üstünde patent,ülkemizde olmadığından pek anlaşılmıyor sanırım...

yani sonuçta patent kurulu böyle bir patent verdiğine göre bi bildikleri var arayüz geçiş farklılıkları falandır heralde :/
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artcraft35 8 yıl
furkant1
artcraft35yakında bu gerekçeyle tüm dokunmatik telefonların satışını durdurma talebi de isterlerse hiç şaşırmam. bu kadar çirkeflik fazla açıkçası iphone 5 gelene kadar en iyi telefon ünvanı başkasında diye böyle mi yapmalılar, yazıklar olsun
İphone 5 gelince en iyi telefon olacağı ne malum ? Samsungun silahları hazırda bekliyor.. September 1

evet ama galaxy s3 çıkana kadar iphone 5 muhtemelen en iyisi olacak
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spyman 8 yıl
adı üstünde patent,
ülkemizde olmadığından pek anlaşılmıyor sanırım...
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bocekgrafik 8 yıl
dere.beyi
Teknoloji dünyası şokta!Appleın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Steve Jobs görevinden ayrıldı. Jobstan boşalan CEOluk görevine ise Tim Cook getirildi. ekonomi.haberturk.com/... tim de bukadar başarılı olabilcekmi ???

Adamı sadece işkolik diye başa geçirmişler. Ancak aynı zamanda eşçinselmiş de.
Başında eşcinsel olmayan Apple böyle saçma sapan patent davalarıyla uğraşıp, eski teknolojileri allayıp pullayıp millete fahiş fiyatlara itelemeye çalışıyorsa, bir eşcinsel neler yapar, zamanla göreceğiz.
1994'ten beri Apple ürünleri kullanıyorum, şirketin imajı benim gözümde bitmek üzereydi, bununla da bitti. Artık benim için Apple sadece Mac OS X sisteminden ibaret olarak kalacak. Onu da macintoshta değil, PC üzerine kurarak kullanacağım.
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alito 8 yıl
şu patent davaları baydı artık. adamlar tüketiciden para kazanmayı bırakıp birbilerinin cebine göz dikti.
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furkant1 8 yıl
artcraft35
yakında bu gerekçeyle tüm dokunmatik telefonların satışını durdurma talebi de isterlerse hiç şaşırmam. bu kadar çirkeflik fazla açıkçası iphone 5 gelene kadar en iyi telefon ünvanı başkasında diye böyle mi yapmalılar, yazıklar olsun

İphone 5 gelince en iyi telefon olacağı ne malum ? Samsungun silahları hazırda bekliyor.. "September 1"
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danGerfuLL 8 yıl
Cok cesitli parmak hareketleri var Apple'a gosterilebilecek, galeride fotograflara bakarken.


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dere.beyi 8 yıl
Teknoloji dünyası şokta!
Apple'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Steve Jobs görevinden ayrıldı. Jobs'tan boşalan CEO'luk görevine ise Tim Cook getirildi.
ekonomi.haberturk.com/...
acaba tim de bukadar başarılı olabilcekmi ???
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artcraft35 8 yıl
yakında bu gerekçeyle tüm dokunmatik telefonların satışını durdurma talebi de isterlerse hiç şaşırmam. bu kadar çirkeflik fazla açıkçası iphone 5 gelene kadar en iyi telefon ünvanı başkasında diye böyle mi yapmalılar, yazıklar olsun
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