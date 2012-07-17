Samsung, Android 4.0.3 ICS işletim sistemli bir PMP üzerinde çalışıyor: YP-GP1

Samsung, görünüşe göre Android 4.0.3 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan yeni bir taşınabilir medya oynatıcı (PMP) üzerinde çalışıyor.



NenaMark1 testinden ortalama 58.50 FPS sonuç alan YP-GP1, elimize ulaşan bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden, PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alacak ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla gelecek. Menü tuşları Galaxy Nexus ile benzer şekilde ekran üzerinde yer alabilir. Ayrıca grafik biriminden yola çıkılarak işlemcinin çift çekirdekli Texas Instruments OMAP 4460 olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Samsung YP-GP1, merakla beklenen IFA 2012 etkinliğinde resmiyet kazanabilir.