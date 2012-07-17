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Samsung, Android 4.0.3 ICS işletim sistemli bir PMP üzerinde çalışıyor: YP-GP1

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,5b
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8
Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung, Android 4.0.3 ICS işletim sistemli bir PMP üzerinde çalışıyor: YP-GP1
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Samsung, görünüşe göre Android 4.0.3 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanan yeni bir taşınabilir medya oynatıcı (PMP) üzerinde çalışıyor.
NenaMark1 testinden ortalama 58.50 FPS sonuç alan YP-GP1, elimize ulaşan bilgilere göre 1 GHz saat hızında çalışan işlemciden, PowerVR SGX 540 grafik biriminden güç alacak ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla gelecek. Menü tuşları Galaxy Nexus ile benzer şekilde ekran üzerinde yer alabilir. Ayrıca grafik biriminden yola çıkılarak işlemcinin çift çekirdekli Texas Instruments OMAP 4460 olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Samsung YP-GP1, merakla beklenen IFA 2012 etkinliğinde resmiyet kazanabilir.
Samsung, Android 4.0.3 ICS işletim sistemli bir PMP üzerinde çalışıyor: YP-GP1
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E_Aydin35 7 yıl
Iyi bir hamle bu sektör için belki ama ben şahsen neden bir medya oynatıcımda bir Android işletim sistemi olsun iştiyimki ? Yani bu benim ne isime yarıyıcak ne denli gerekicek ?
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RuffdcDittmer 7 yıl
Bence Nexus harici bu iki telefon sahipleri o yapılacak incelemeyi izlemesin bence.
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mehmednaim 7 yıl
Telefon değil "TAŞINABİLİR MEDYA OYNATICI" arkadaşlar. Yazıyı okumadan yorum yaparak emek sahibine saygısızlık ediyorsunuz.

edit sebebi imla.
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HTC Specialist 7 yıl
540x960 qHD değil miydi?
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mkt 7 yıl
sadece bir deneme cihaz olabilir yani o bu çıkacakmış gibi bir havaya girmeye gerek yok ayrıca çözünürlüğe bakarsanız ve s3 ile kıyaslarsanız s3 galip geliyor saçma yorumlara gerek yok
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H34RTL3SS 7 yıl
kassatura
Nexus One Xden ve S3den daha iyi bir performans sergileyecek. Bence Nexus harici bu iki telefon sahipleri o yapılacak incelemeyi izlemesin bence.

en azindan ilk cümleyi okusaydın
1 Yanıt Yanıtla +1
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kassatura 7 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS

kassatura

Nexus One Xden ve S3den daha iyi bir performans sergileyecek. Bence Nexus harici bu iki telefon sahipleri o yapılacak incelemeyi izlemesin bence.


en azindan ilk cümleyi okusaydın

Olay benimle ilgili değil. Bu yorumu haftanın menüsüne yazdım. Girdiğim her haberin altına bu yorumu yazıyor. Ben de farkında değildim. Silmeye çalışıyorum şimdi hepsini. Bug mu oldu ne olduysa.
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kassatura 7 yıl
Nexus One X'den ve S3'den daha iyi bir performans sergileyecek. Bence Nexus harici bu iki telefon sahipleri o yapılacak incelemeyi izlemesin bence.
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