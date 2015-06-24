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Samsung DDR4 bellek fiyatlarını aşağı çekiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ram
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung DDR4 bellek fiyatlarını aşağı çekiyor
 
Günümüzde DDR4 bellekler hala tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Özellikle yüksek seviye oyuncu bilgisayarları ve sunucularda tercih edilmeye başlandığını görüyoruz ancak pazarın geneli hala DDR3 belleklerin kontrolünde. Bazı kaynaklardan gelen haberlere göre ise Samsung DDR4 bellek fiyatlarını aşağı çekmeye hazırlanıyor. Samsung'un, DDR4 bellek pazarında önemli bir role sahip olmak için böyle bir hamle yapacağı söyleniyor.
Zaten bir süredir DDR4 bellek fiyatları istenilen seviyelere doğru düşerken veri merkezleri ve sunucular DDR4 bellekleri tedarik etmeye başlamıştı. Intel'in yeni DDR4 destekli Skylake işlemcileri ile birlikte talebin daha da yükseleceği düşünüldüğünde yakın gelecekte DDR4 satışları daha fazla hız kazanacak. Bu noktada Samsung erken davranarak pastanın büyük payını almayı hedefliyor.
Digitimes'da yer alan habere göre bu süreçte DDR4 bellek fiyatları DDR3 fiyatlarına yakın seviyelere kadar inecek. Bu durumda DDR4 pazarını Samsung domine ederse SK Hynix ve Micron Technology gibi diğer üreticiler DDR3 bellek fiyatlarını da aşağı çekmek zorunda kalabilir.

DRAM uzmanlarına göre DDR4 belleklerde yüksek kar marjına ulaşabilmek için daha ince işçiliğe sahip 20 nm teknolojisinden faydalanmak gerekiyor. DRAM üreticilerine baktığımızda ise şimdilik bu 20 nm üretim bandını yalnızca Samsung'un kullanabildiğini görüyoruz. Güney Koreli üretici ise buradan elde ettiği avantaj ile daha düşük fiyat sunarak pazarda kendini garantiye almayı amaçlıyor.

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kralkarga 4 yıl en beğenilen
Mehmet..Akif
Gerçekten çok güzel haber. Bilgisayarımı satıp paramı tutup yeni bilgisayar toplamanın vaktidir. İnşaallah. Allahın izni ile iyi bir sistem çıkartırız.16 gb ddr4i7uygun anakart z170 sanırım.gigabyte sumo kasa 4k tvfury amd512 ssd4 tb hdd2 tb usb hdd750w psu 80+Logitech g930Lgitech slim keyboardMicrosoft mousevs vs vs ::D

gömü mü bulmayı planlıyosun hocam?
Mehmet..AkifGerçekten çok güzel haber. Bilgisayarımı satıp paramı tutup yeni bilgisayar toplamanın vaktidir. İnşaallah. Allahın izni ile iyi bi...
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Firaristt 4 yıl
Benim gibi binlerce kişi için daha zaman var. 2600K mı yetmiyor, ddr3 mü köstek oluyor, bilgisayar 30 saniyede açılınca sorun olmuyor benim için. Ekran kartını güncellemeyi düşünüyorum sene sonuna doğru onun haricinde hiç eksikliğini hissetmedim daha.
Diyeceğim o ki ddr4 için sistemi değiştirmem lazım ama ona da daha zaman var.
Benim gibi binlerce kişi için daha zaman var. 2600K mı yetmiyor, ddr3 mü köstek oluyor, bilgisayar 30 saniyede açılınca sorun olmuyor benim için. Ekran kartını ...
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FIRAT_G_ 4 yıl
Bir sistemin kurulmasi icin herseyden once anakart ve islemcinin ucuzlamasi lazim. Baba remle adi rem arasinda en cok 200 tl oynar. En ucuz soket 2011 anakartla 1150 1155 anakartlarin en ucuzunun fiyat farkina sistem kurulur.
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E_Aydin35 4 yıl
Şuan son kullanıcı için, en azından benim açımdan tedarik zorunluluğu gerekmiyor. Zaten yıllar geçse bile performans farkının çok hissedileceğini sanmıyorum DDR3 tarafından ancak, fiyatların düşmesi çok iyi bir haber..
Tam alınacak vakitlerde cebi yakmayacak olması sevindirici, Samsung pazar lideri olarak böyle bir adım atarsa diğer üreticilerinde fiyat düşürmeme gibi bir durumları kalmaz. Rekabet Candır.. :)
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Lana-Del-Rey 4 yıl
Ram 5 lira olsa sanki anakartla işlemciyi alabilcez
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theyapici 4 yıl
güzel haber samsung öncü firma
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murdocklawless 4 yıl
yahu abd'de 16 gb 2133 ddr4 ler 119 dolar. peki bizim memlekette kaç para acaba?
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icphedia 4 yıl
16GB (2x8) ddr3 2133mhz 69 dolara aldım amazondan. 5 dolar da indirim kuponum vardı. kargo dahil toplam 190 liraya geldi.. Bana göre ederi de bu kadardır. Ülkemizdeki fiyatlar gerçekten dudak uçuklatıyor..
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kralkarga 4 yıl en beğenilen
Mehmet..Akif
Gerçekten çok güzel haber. Bilgisayarımı satıp paramı tutup yeni bilgisayar toplamanın vaktidir. İnşaallah. Allahın izni ile iyi bir sistem çıkartırız.16 gb ddr4i7uygun anakart z170 sanırım.gigabyte sumo kasa 4k tvfury amd512 ssd4 tb hdd2 tb usb hdd750w psu 80+Logitech g930Lgitech slim keyboardMicrosoft mousevs vs vs ::D

gömü mü bulmayı planlıyosun hocam?
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Firaristt 4 yıl
Benim gibi binlerce kişi için daha zaman var. 2600K mı yetmiyor, ddr3 mü köstek oluyor, bilgisayar 30 saniyede açılınca sorun olmuyor benim için. Ekran kartını güncellemeyi düşünüyorum sene sonuna doğru onun haricinde hiç eksikliğini hissetmedim daha.
Diyeceğim o ki ddr4 için sistemi değiştirmem lazım ama ona da daha zaman var.
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Akstrev 4 yıl
Gerçekten çok güzel haber. Bilgisayarımı satıp paramı tutup yeni bilgisayar toplamanın vaktidir. İnşaallah. Allah'ın izni ile iyi bir sistem çıkartırız.
16 gb ddr4
i7
uygun anakart z170 sanırım.
gigabyte sumo kasa
4k tv
fury amd
512 ssd
4 tb hdd
2 tb usb hdd
750w psu 80+
Logitech g930
Lgitech slim keyboard
Microsoft mouse
vs vs vs ::D
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OldGamers86 4 yıl
Yeni işlemcilerine gün doğar.
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safüzyon 4 yıl
Güzel haber.
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