Samsung DDR4 bellek fiyatlarını aşağı çekiyor

Günümüzde DDR4 bellekler hala tam anlamıyla yaygınlaşmış değil. Özellikle yüksek seviye oyuncu bilgisayarları ve sunucularda tercih edilmeye başlandığını görüyoruz ancak pazarın geneli hala DDR3 belleklerin kontrolünde. Bazı kaynaklardan gelen haberlere göre ise Samsung DDR4 bellek fiyatlarını aşağı çekmeye hazırlanıyor. Samsung'un, DDR4 bellek pazarında önemli bir role sahip olmak için böyle bir hamle yapacağı söyleniyor.

Zaten bir süredir DDR4 bellek fiyatları istenilen seviyelere doğru düşerken veri merkezleri ve sunucular DDR4 bellekleri tedarik etmeye başlamıştı. Intel'in yeni DDR4 destekli Skylake işlemcileri ile birlikte talebin daha da yükseleceği düşünüldüğünde yakın gelecekte DDR4 satışları daha fazla hız kazanacak. Bu noktada Samsung erken davranarak pastanın büyük payını almayı hedefliyor.

Digitimes'da yer alan habere göre bu süreçte DDR4 bellek fiyatları DDR3 fiyatlarına yakın seviyelere kadar inecek. Bu durumda DDR4 pazarını Samsung domine ederse SK Hynix ve Micron Technology gibi diğer üreticiler DDR3 bellek fiyatlarını da aşağı çekmek zorunda kalabilir.



DRAM uzmanlarına göre DDR4 belleklerde yüksek kar marjına ulaşabilmek için daha ince işçiliğe sahip 20 nm teknolojisinden faydalanmak gerekiyor. DRAM üreticilerine baktığımızda ise şimdilik bu 20 nm üretim bandını yalnızca Samsung'un kullanabildiğini görüyoruz. Güney Koreli üretici ise buradan elde ettiği avantaj ile daha düşük fiyat sunarak pazarda kendini garantiye almayı amaçlıyor.