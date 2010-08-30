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Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu

Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı. Samsung, 3D teknolojili ürünleri arasında 3D LED TV'ye, projeksiyon cihazına ve ses sistemine yer verdi. Teknik bilgileri hakkında detaylı açıklamalar yapılmayan ürünleri kısaca tanıyacak olursak, Samsung'un 8000 serisi adı altında üreteceği 65 inç'lik Full HD 3D LED TV'yi görüyoruz. Bir diğer 3D teknolojili ürün ise SP-A8000 kod adlı 3D projeksiyon cihazı olarak lanse edildi. Samsung'un tanıtımını yaptığı 3D destekli diğer ürünlerin ise paslanmaz çelik yapılı 7.1 3D ev sinema sistemi olan HT-C9950W ve 3D Bluray oynatıcı ve kaydedici olan BD-C8900 3D oldukları belirtildi.

Samsung'un IFA 2010'da tanıtımını yaptığı bu 3D teknolojili ürünlerin teknik detaylarını ilerleyen günlerde açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu
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Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu
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ajanmemoli 9 yıl
HT-C9950W (7.1)canal
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DH Misafiri 9 yıl
ses sitemi kac kanal öyle sayamadım.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@Bautist
Haklısın, Kocaeli'deki Darty'de Samsung'un 55 inç'lik 3D lED TV'si 8000 TL'ye satılıyordu. Bu modelin fiyatını tahmin etmek kolay olur 55 inç'lik modelin fiyatını baz alınca
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Batuist 9 yıl
gerçekten çok şık duruyorlar.. yalnız 3D destekli ürünleri çok pahalı.. araba fiyatına gelir bu set komple..
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Fashionality 9 yıl

Batuist

gerçekten çok şık duruyorlar.. yalnız 3D destekli ürünleri çok pahalı.. araba fiyatına gelir bu set komple..


zamanında lcd tvlerde çok pahalıydı ama 4 yıl içinde fiyatları ciddi derecede düştü.. gerçi 4 yıl teknoloji için uzun bi süre ama özellikle türkiye de bu tür cihazlarda değişiklikler yapmak için yeni bir teknolojinin üstünden en az 4 yıl geçmesi gerekiyor.. şu an hemen hemen herkesde lcd tvler var ve 4 sene içinde belki de herkesde 3d lcd tvlerden olacak..
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