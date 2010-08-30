Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili ürünlerini duyurdu.

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, IFA 2010'da 3D teknolojili yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı. Samsung, 3D teknolojili ürünleri arasında 3D LED TV'ye, projeksiyon cihazına ve ses sistemine yer verdi. Teknik bilgileri hakkında detaylı açıklamalar yapılmayan ürünleri kısaca tanıyacak olursak, Samsung'un 8000 serisi adı altında üreteceği 65 inç'lik Full HD 3D LED TV'yi görüyoruz. Bir diğer 3D teknolojili ürün ise SP-A8000 kod adlı 3D projeksiyon cihazı olarak lanse edildi. Samsung'un tanıtımını yaptığı 3D destekli diğer ürünlerin ise paslanmaz çelik yapılı 7.1 3D ev sinema sistemi olan HT-C9950W ve 3D Bluray oynatıcı ve kaydedici olan BD-C8900 3D oldukları belirtildi.

Samsung'un IFA 2010'da tanıtımını yaptığı bu 3D teknolojili ürünlerin teknik detaylarını ilerleyen günlerde açıklığa kavuşturması bekleniyor.