Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor

Yeni Galaxy A serisi ile özellikle Avrupa’da büyük iş yapan Samsung, yavaş yavaş S versiyonlarını da satışa sunmaya başladı. Bunlardan Galaxy A30s ülkemizde raflara çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy A30s özellikleri ve fiyatı

Galaxy A30s modeli genel anlamda orijinalden çok farklı değil. 6.4 inçlik Super AMOLED ekranda çözünürlüğün 1560x720 piksele gerilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca çentik de V şeklinde tasarlanmış.

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2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Farklılıklara gelecek olursak arka kısımda 25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Orijinale göre ve segmentine göre önemli bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Samsung Galaxy A30s için 2599TL fiyat etiketine sahip.