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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor

    Orijinal modele göre kamerasında iyileştirmeler olan ancak diğer bileşenlere dokunmayan Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor. Samsung Galaxy A30s özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Galaxy A serisi ile özellikle Avrupa’da büyük iş yapan Samsung, yavaş yavaş S versiyonlarını da satışa sunmaya başladı. Bunlardan Galaxy A30s ülkemizde raflara çıkmaya başladı.

    Samsung Galaxy A30s özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A30s modeli genel anlamda orijinalden çok farklı değil. 6.4 inçlik Super AMOLED ekranda çözünürlüğün 1560x720 piksele gerilediğini söyleyebiliriz. Ayrıca çentik de V şeklinde tasarlanmış.

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    2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi mevcut. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteğine sahip.

    Farklılıklara gelecek olursak arka kısımda 25MP (F1.7) + 5MP + 8MP (Ultra Geniş) çözünürlüklerinde üçlü kamera paketi yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Orijinale göre ve segmentine göre önemli bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Samsung Galaxy A30s için 2599TL fiyat etiketine sahip.

     


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    Cengiz55 1 hf. en beğenilen
    1.800-TL'lik telefonu 2.600TL'ye hediyelerle basmaya çalışıyorlar. Almayın düşünce pişman olmayın.
    Yanıtla +9
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    DokuzKuyrukluTilki 1 hf.
    S takısı şeyden mi geliyor "SiLkelemek"?
    Yanıtla +5
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    my54 1 hf.
    Samsung ne yapmaya çalışıyor? A serisi M serisinden daha üstün değil miydi? Şimdi M30 A30 dan daha iyi özelliklere sahip.
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    xml-arif 1 hf.
    4000 mah oldukça iyi bir değer
    Yanıtla +1
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    Cengiz55 1 hf. en beğenilen
    1.800-TL'lik telefonu 2.600TL'ye hediyelerle basmaya çalışıyorlar. Almayın düşünce pişman olmayın.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nevfel 1 hf.
    m30s de 6 gb olan versiyonu getirseydiler o fiyata iş yapabilirdi ama şu haliyle ikiside kısa sürede 2000 tl fiyatlara inecektir.
    Yanıtla +2
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    TearsForFears 1 hf.
    M30s yi 2700 den getirdiler. 2700 o cihaza göre pahalı ama a30s den çok daha üstün bir cihaz. A30s kısa zamanda 2000 lere iner
    Yanıtla +1
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    Bloodin 1 hf.
    Bu M ve A serisini bi türlü çözemedim, rakam daha yüksek cihaz daha düşük olabiliyor... Resmen kafa karıştırmak için çıkarılmış bir seri...
    Yanıtla +3
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    DokuzKuyrukluTilki 1 hf.
    S takısı şeyden mi geliyor "SiLkelemek"?
    Yanıtla +5
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