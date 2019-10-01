Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor

Uzun bir süredir ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Amazon platformu, faaliyetlerini bir adım öteye taşıyacak olan lojistik hizmetlerini resmen kullanıma sunmuş durumda. Amazon Lojistik hizmeti KOBİ’lerin en büyük destekçisi olacak.

Amazon Lojistik nedir?

Bugüne kadar Amazon üzerinde faaliyet gösteren binlerce küçük ve orta ölçekteki işletme; depolama, paketleme ve kargolama işlemlerini kendisi yapmaktaydı. Bu da haliyle ekstra bir maliyet ortaya çıkarıyordu.

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Amazon Lojistik bu işlemleri satıcısı adına kendisi üstleniyor. Satıcı tarafından Amazon'a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor.

Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan işletmeler aynı zamanda Amazon'un müşteri hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Tüm müşteri geri dönüşlerini işletme adına yöneten Amazon, işletmelere zaman tasarrufu sağlıyor. Amazon teslimat ayrıcalığıyla satılan ürünlere hızlı erişim imkânı da sağlayan Amazon Lojistik, müşterilerine koşulları sağlayan birçok ürün için ücretsiz teslimat ve İstanbul içinde geçerli aynı gün teslimat hizmeti de dahil olmak üzere tüm nakliye seçeneklerinden de yararlanma imkânı sunuyor.