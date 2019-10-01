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    Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor

    Amazon.com.tr adresinde kayıtlı olarak faaliyet gösteren üçüncü taraf satıcılar artık depolama, paketleme ve kargolama işlemlerini Amazon yönetimine devredebilecek.
    1 hf.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uzun bir süredir ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Amazon platformu, faaliyetlerini bir adım öteye taşıyacak olan lojistik hizmetlerini resmen kullanıma sunmuş durumda. Amazon Lojistik hizmeti KOBİ’lerin en büyük destekçisi olacak.

    Amazon Lojistik nedir?

    Bugüne kadar Amazon üzerinde faaliyet gösteren binlerce küçük ve orta ölçekteki işletme; depolama, paketleme ve kargolama işlemlerini kendisi yapmaktaydı. Bu da haliyle ekstra bir maliyet ortaya çıkarıyordu.

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    Amazon Lojistik bu işlemleri satıcısı adına kendisi üstleniyor. Satıcı tarafından Amazon'a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme kolaylığı da sunuyor. Zaman ve para tasarrufu sağlayan bu hizmetle işletmeler bireysel nakliye masrafından ve ürünleri ayrı ayrı paketleme zahmetinden kurtuluyor.

    Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan işletmeler aynı zamanda Amazon'un müşteri hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Tüm müşteri geri dönüşlerini işletme adına yöneten Amazon, işletmelere zaman tasarrufu sağlıyor. Amazon teslimat ayrıcalığıyla satılan ürünlere hızlı erişim imkânı da sağlayan Amazon Lojistik, müşterilerine koşulları sağlayan birçok ürün için ücretsiz teslimat ve İstanbul içinde geçerli aynı gün teslimat hizmeti de dahil olmak üzere tüm nakliye seçeneklerinden de yararlanma imkânı sunuyor.

     


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    efekan_02 1 hf. en beğenilen
    Keşke önce amazon basics ürünlerini kullanıma sunsaydı bir sene oldu açılalı gg, n11 den bir farkı yok
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    Wadjet 1 hf.
    Amazon'un fullfill yaptığı ürünlerde de iade ve müşteri memnuniyeti öncelikli diye biliyorum. Bizim esnafların çok işine gelmez gibi.
    Yanıtla +23
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    alemburda34 1 hf.
    Amazon lojistik bence yurtdışına ürünlerin sevkiyat işlemlerini üstlensin asıl kobilerin istediği o
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    Chembond 1 hf.
    Amazon çok yavaş bir giriş yapıyor ülkemize. Halbuki devasa bir potansiyel var bu ülkede. Özellikle de GG, HB ve N11 gibi müşteriyi nasıl katakulliye getirip haksız çıkarırız amaçlı çalışan firmalardan kapacağı dev bir kullanıcı payı var. Azıcık reklamla hemde.
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    Proprietor 1 hf. Chembond
    Bizim alışveriş alsikanligimiz amazona uymuyor biz puan olsun kupon olsun istiyoruz amazon ise ne fiyat goruyorsan o fiyata satıyorum mantığında
    Şu ana kadarki satışlar düşük ki buraya yatırım yapmıyorlar
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    Kefelon 1 hf.
    Kindle ve Amazon Basics ürünleri de gelse keşke.
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    alemburda34 1 hf. -BUR@K-
    Ekol lojistik var onların arkasında problem olan elemanı öttürürler sorun olmaz onlarda
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    tnt-2 1 hf.
    Amazon bu hizmetide Türkiye standartında yapar, sürat kargoyla rekabet yaparlar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Büyük ve küçük ölçekli tüm e-ticaret siteleri ve internet üzerinden ne kadar ürün satan firma varsa umarım bu fırsatı kaçırmazlar. Ürün teslimatında %100 müşteri memnuniyet garantisi için tek yok bu. Bizim leş kargocuların “evde kimse yok” , “zile bastık duymadınız” gibi palavralarına artık maruz kalmayacağız. Harika oldu tek kelime ile. Leş kargo şirketleri eskiden olduğu gibi çuval taşımaya geri dönerler artık. Dönsünlerde!
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    DH Misafiri 1 hf.
    Amazon hangi KOBI ye ne yardimi yapmis ki Türk KOBIsine yardim edecek? Amazon Kapitalizmin en belirgin temsilcisi tam bir canavar. Bellir bir suredir Amazon da satici olan biri olarak cok objektif bir sekilde soyleyebilirim :)
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    MertMeteAlp 1 hf.
    Satıcılar a yalakalık yapacağına önce müşteriye kıymet versin amazon.
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    Ignite 1 hf.
    valla uyanık firma. önce piyasadan ürün aldılar. satamayınca iade ediyorlar. üstelik güncel kur ile.
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    Hemoliz75 1 hf.
    Sonunda MNG kargodan kurtuluyoruz.. sırf MNG ile çalıştıkları için Amazon dan ürün almıyordum.
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    -BUR@K- 1 hf. Hemoliz75
    Bir kaç hafta önce aldığım iki ürün " Kolay gelsin " isimli kargo firması tarafından teslim edildi. Teslimattan önce Mesaj ve telefon ile bilgilendirme yapan, sitesinden kargo kodu ile araç için canlı takip imkanı veren bir firma. Şimdilik memnun etti. Hizmet bölgesi hakkında bilgi bulamadım İstanbul'a özel olabilir. kolaygelsin.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ussuz 1 hf.
    Güzel haber. Tüketici faydası olur diye düşünüyorum.
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