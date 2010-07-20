Samsung Galaxy Beam'e TI OMAP 3440 işlemcisi güç veriyor

Samsung'un projektörlü Android telefonu Galaxy Beam'in teknik detayları da netleşti. Samsung Singapur tarafından açıklanan bilgilere göre Galaxy Beam, Texas Instruments tarafından geliştirilen ve 720MHz'de çalışan OMAP 3440 işlemcisini kullanıyor. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan işlemci, Texas Instruments tarafından 800MHz standart çalışma frekansıyla önerilse de saat hızının 720MHz'e düşürüldüğünü görüyoruz.Aslına bakılırsa Galaxy Beam, Samsung'un işlemci saat hızını düşürdüğü ilk model değil. Daha önce Galaxy A modelinde de daha uzun pil ömrü için işlemci hızının düşürüldüğü belirtilmişti.

3.7-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran kullanan Galaxy Beam, Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor ve entegre projeksiyon özelliğiyle benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.