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Samsung Galaxy Camera 2, 20 Haziran tarihinde duyurulabilir

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Camera 2, 20 Haziran tarihinde duyurulabilir
Tüketici elektroniği pazarının önemli isimlerinden Samsung, gelen bilgilere göre Galaxy Camera 2 modelini 20 Haziran tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlik kapsamında resmi olarak karşımıza çıkartabilir.
Hali hazırda satılmakta olan Galaxy Camera modelinin 16MP çözünürlüğünü 20.9MP seviyesine taşıması beklenen Galaxy Camera 2 hakkında ayrıntılı teknik bilgiler henüz yer almıyor olsa da, fotoğraf makinesinin Galaxy S4 mini donanımı üzerine kurulacağı tahmin ediliyor.
Londra'da düzenlenecek etkinli kapsamında ayrıca teknik olarak 4.3 inçlik 960x540 piksel Super AMOLED ekrana, çift çekirdekli 1.6GHz işlemciye, 16MP çözünürlük değerine, 10x optik zoom, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, microSD desteği, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve A-GPS gibi detaylar ile gelmesi beklenen Galaxy S4 Zoom modeli de tanıtılabilir.

http://www.mobileaks.nl/14931/samsung-galaxy-camera-2-onthulling-op-20-juni-release-begin-juli Yorum Yaz
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carter 5 yıl
Birincisi tutmuş gibi çıkart panpa.
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Umutcan 5 yıl en beğenilen
Tek ekstrası androide sahip olması, onun haricinde o fiyat için fotoğraf özelliği çöp denebilir. Dslr alınabilecek fiyata mercimek boyutunda sensörlü cihaz satacaklar.
%100 crop kalitesinde artık cep telefonlarıyla yarışır.
Tek ekstrası androide sahip olması, onun haricinde o fiyat için fotoğraf özelliği çöp denebilir. Dslr alınabilecek fiyata mercimek boyutunda sensörlü cihaz sat...
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outspoken 5 yıl
öncekinde 21 x zoom vardı keşke 10 a düşmeselerdi sadece zoom u için alanlar bile vardı
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olağan_şüpheli 5 yıl
mercimek algılayıcı+yüksek fiyat =çöp
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Zenci Forvet 5 yıl
Kameradan fazlası bu.
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Umutcan 5 yıl
Tek ekstrası androide sahip olması, onun haricinde o fiyat için fotoğraf özelliği çöp denebilir. Dslr alınabilecek fiyata mercimek boyutunda sensörlü cihaz satacaklar.
%100 crop kalitesinde artık cep telefonlarıyla yarışır.
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fuckulteli 5 yıl
Şimdi S4 Zoom ile bunun arasında tam olarak nasıl bir fark olacak?
İkiside S4 mini donanımı üzerine geliştirilmiş, 10x optik yakınlaşma..
Sadece sensör ve lens mi farklı gelecek?
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theyapici 5 yıl
s4 zoom da telefon var :)
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efe7182 5 yıl
Profesyonel cihazlar, ne bileyim Canon D mark 2 gibi cihazlarla boy ölçüşebilirmi bu cihazlar?
Çünkü gördüğüm kadarıyla fiyatları çok farklı değil.
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madmax50 5 yıl efe7182
efe7182

Profesyonel cihazlar, ne bileyim Canon D mark 2 gibi cihazlarla boy ölçüşebilirmi bu cihazlar?

Çünkü gördüğüm kadarıyla fiyatları çok farklı değil.

Mark2'yi bırak 500 liraya satılan birçok kompakt makinadan daha kötü fotoğraf sonucu olacaktır. Bu tür ürünler teknoloji bağımlılarına hitap eden ürünler dokunmatik ekran ve android uygulamaları aynı makina üzerinde. Hani forumda başlık açıyorlarya "Face profil fotoğrafı çekmek için makina tavsiyesi" diye işte tam almaları gereken cihaz.
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khaos 5 yıl
Satılacağı fiyatın 1500+ olacağı doğruysa bu fiyata artık slr aalınabildiği için şahsi fikrim bu cihaz direkt olarak çöp!
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Aydenz 5 yıl
Çöpki ne ÇÖP
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ukyo29 5 yıl
Haketten kamera yeniden doğuyor
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xconnect 5 yıl
20 Mpx kameraya yı geçtim 8Gb hafıza ne laayn!
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