Samsung Galaxy Camera 2, 20 Haziran tarihinde duyurulabilir

Tüketici elektroniği pazarının önemli isimlerinden Samsung, gelen bilgilere göre Galaxy Camera 2 modelini 20 Haziran tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlik kapsamında resmi olarak karşımıza çıkartabilir.

Hali hazırda satılmakta olan Galaxy Camera modelinin 16MP çözünürlüğünü 20.9MP seviyesine taşıması beklenen Galaxy Camera 2 hakkında ayrıntılı teknik bilgiler henüz yer almıyor olsa da, fotoğraf makinesinin Galaxy S4 mini donanımı üzerine kurulacağı tahmin ediliyor.

Londra'da düzenlenecek etkinli kapsamında ayrıca teknik olarak 4.3 inçlik 960x540 piksel Super AMOLED ekrana, çift çekirdekli 1.6GHz işlemciye, 16MP çözünürlük değerine, 10x optik zoom, 8GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, microSD desteği, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve A-GPS gibi detaylar ile gelmesi beklenen Galaxy S4 Zoom modeli de tanıtılabilir.

http://www.mobileaks.nl/14931/samsung-galaxy-camera-2-onthulling-op-20-juni-release-begin-juli