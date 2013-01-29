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Samsung, Galaxy Camera 2 modelini hazırlıyor olabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Camera 2 modelini hazırlıyor olabilir

Samsung'un geçen yaz tanıtımını yaptığı hem sahip olduğu özellikler hem de Galaxy S mobil cihaz serisine olan benzerliği ile dikkat çeken Galaxy Camera pek çok ülkede satışa sunulmuş durumda. Ancak Samsung devam modelini gecikmeden geliştirmeye başlamış olabilir.

Yeni Bluetooth sertifikasyon dosyalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung yeni nesil Galaxy Camera olduğu tahmin edilen EK-GC110 model numaralı bir cihaz üzerinde çalışıyor.
Modelde Bluetooth 4.0 desteği sunulurken,  HSP, OPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PAN gibi ses profilleri de destekleniyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi yok. Ayrıca Samsung Apps mağazasında vizör uygulamalarının açıklamasında "Galaxy Kamera modelleri" şeklinde bir ibareye rastlanıyor.

Bazı kaynaklar modelin Avrupa'ya özel pazara sunulacak Galaxy Camera versiyonu da olabileceğini belirtiyor. Yeni nesil Galaxy Camera modeli ile ilgili bugüne kadar herhangi bir sızıntı olmadığı için MWC 2013 fuarında tanıtılmasının zor olacağı değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy Camera modelinin teknik özelliklerine kısaca değinmek gerekirse; 4.8 inçlik 308ppi yoğunluk değerine sahip parlak dokunmatik ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Exynos 4 Quad işlemci, Android 4.1Jelly Bean işletim sistemi, 21 x optik zoom, 300gr ağırlık, 16.2MP çözünürlükte BSI CMOS sensör, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 1650mAh batarya, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G şeklinde sayılabilir. 

http://androidheadlines.com/2013/01/samsung-galaxy-camera-2-coming-looks-likes-yes-model-ek-gc110.html Yorum Yaz
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Raven 6 yıl en beğenilen
Yükle androidi kandır müşterileri.

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erturk unal 6 yıl
hayaldeki_hayat
darknesss45
DH Misafiri
hayaldeki_hayatHer zaman söylerim herkez kullandığı cihazı kendi gönlünde en iyi yaparben bu cihazı almam ama alacak kişilerede karışmam samsungu sevmem ama samsung olmasaydı A markası gelip 1adet telefon için 1 lüks araba parası isteyip giderdi...rekabet iyidir!
harika bir yorum.

ayni kisi
Kardeşim o kişi ben değilim ve asla yapmayacağım bir eylem için boş yere canımı sıkma onu yapınca elime ne geçecek onu anlamadım + DH Misafirlerinin yorum yapmasının engellenmesinide isteyen biriyim. İyi forumlar

sakin olun lan doğru söylüyo ben yaptım yorumu. giriş yaparken sorun yaşamıştım ondan misafir olarak yazdım.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
darknesss45
DH Misafiri
hayaldeki_hayatHer zaman söylerim herkez kullandığı cihazı kendi gönlünde en iyi yaparben bu cihazı almam ama alacak kişilerede karışmam samsungu sevmem ama samsung olmasaydı A markası gelip 1adet telefon için 1 lüks araba parası isteyip giderdi...rekabet iyidir!
harika bir yorum.

ayni kisi

Kardeşim o kişi ben değilim ve asla yapmayacağım bir eylem için boş yere canımı sıkma onu yapınca elime ne geçecek onu anlamadım + DH Misafirlerinin yorum yapmasının engellenmesinide isteyen biriyim.
İyi forumlar
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DH Misafiri 6 yıl
Orqun06
Samsung, Galaxy Camera 2 modelini hazırlıyor olabilir bu ne demek arkadaşım, olabilir ne demek?Bu işin sonu yok.Daha olabilir diyorsunuz.Tabi olacak.

Ben bu yorumu yazmak için girmiştim. Gereksiz haber gereksiz başlık.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
41 mp sensörlü lumia geliyor. Buna laf düşmez
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mobi 6 yıl
Bataryanın üstüne koyarlar İnşaallah. Sadece batarya değil bir kaç şeyin daha üstüne koymaları lazım.
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V4LKyR 6 yıl
Yahu o değil de, Samsung ne yapmış size la? Nerdeyse bütün elektronik endüstrisinde faaliyet gösteren, kendi çiplerini kendisi üreten ve bu alanda söz sahibi olan, dünyanın en büyük panel üreticilerinden olan ve yüksek teknolojiler geliştiren (YOUM ekran, yeni işlemci mimarileri, RAM mimarileri, vs vs) ve daha nice özellikleri olan dehşetengiz büyüklükte bir firmadır. Yani şu Samsung'un sayesinde kazandıklarımızı inkar edemeyiz, gerek mobil alanda gerek panel alanında, hemen hemen her alanda. Neden? Çünkü teknoloji üreten bir firma. Büyük bir firma. O çok sevdiğiniz Apple'ın göze hitap etmesinden başka ne özelliği var? iPhone'dan başka telefon modeli var mı? Kamera geliştirip üretebiliyor mu? Ekran teknolojileri vs? Hadi hepsini geçtim kendi kendine birşeyler üretebiliyor mu? Tamam belki Apple'ı savunan yok burada, eyw. Ben örnek verdim sadece. Samsung'u öyle evladım gibi de sevmem, babamın şirketi değil sonuçta. Ama bir takım gerçekleri görmemezlikten gelmek, gaflete düşmek yanlıştır, kabul edilemez. Sony Xperia Z'yi çekecem çıkınca.
Bu işler böyle yani.
1 Yanıt Yanıtla +1
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muratai 6 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahu o değil de, Samsung ne yapmış size la? Nerdeyse bütün elektronik endüstrisinde faaliyet gösteren, kendi çiplerini kendisi üreten ve bu alanda söz sahibi olan, dünyanın en büyük panel üreticilerinden olan ve yüksek teknolojiler geliştiren (YOUM ekran, yeni işlemci mimarileri, RAM mimarileri, vs vs) ve daha nice özellikleri olan dehşetengiz büyüklükte bir firmadır. Yani şu Samsung'un sayesinde kazandıklarımızı inkar edemeyiz, gerek mobil alanda gerek panel alanında, hemen hemen her alanda. Neden? Çünkü teknoloji üreten bir firma. Büyük bir firma. O çok sevdiğiniz Apple'ın göze hitap etmesinden başka ne özelliği var? iPhone'dan başka telefon modeli var mı? Kamera geliştirip üretebiliyor mu? Ekran teknolojileri vs? Hadi hepsini geçtim kendi kendine birşeyler üretebiliyor mu? Tamam belki Apple'ı savunan yok burada, eyw. Ben örnek verdim sadece. Samsung'u öyle evladım gibi de sevmem, babamın şirketi değil sonuçta. Ama bir takım gerçekleri görmemezlikten gelmek, gaflete düşmek yanlıştır, kabul edilemez. Sony Xperia Z'yi çekecem çıkınca.
Bu işler böyle yani.

Ahmaklığın bu kadarı. Sırf Samsung'un üretim fabrikası var diye yere göğe sığdıramamışsınız. Kafanızın almadığı şey ise, dışarıda mal ürettirmek (Çinde), fabrika kurup kendi fabrikanda üretmekten çok daha ucuz ve kolay. Kapitalizm nedir bilmeden böyle ahkam kesmek olmuyor, ayıp ama ayıp!
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muratai 6 yıl
Saçma sapan bir ürün daha. Samsung'un hangi kompakt veya slr kamerası bugüne kadar iyi bir iş çıkarmış ki bu çıkarsın? Koy 4 çekirdekli işlemciyi, ekran kartını 1gb ram diye satın alan bilgisiz müşterileri teknik özellikler ile kandır mal sat. Bir kere Android gibi pil canavarı bir işletim sistemini fotoğraf makinasına koymak olağanüstü saçma birşey. Millet çektiği fotoğrafı Instagram ile nostalji efekti verip internete yükleyecek diye bunu alırsa çok gülerim. Çok daha ucuza eye.fi kartlar var, çek fotoğrafı yükle telefonuna tabletine wifi üzerinden, koy istediğin efekti oh kebap.
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DH Misafiri 6 yıl
hayaldeki_hayat
Her zaman söylerim herkez kullandığı cihazı kendi gönlünde en iyi yaparben bu cihazı almam ama alacak kişilerede karışmam samsungu sevmem ama samsung olmasaydı A markası gelip 1adet telefon için 1 lüks araba parası isteyip giderdi...rekabet iyidir!

harika bir yorum.
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darknesss45 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hayaldeki_hayat
Her zaman söylerim herkez kullandığı cihazı kendi gönlünde en iyi yaparben bu cihazı almam ama alacak kişilerede karışmam samsungu sevmem ama samsung olmasaydı A markası gelip 1adet telefon için 1 lüks araba parası isteyip giderdi...rekabet iyidir!

harika bir yorum.


ayni kisi
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Her zaman söylerim "herkez kullandığı cihazı kendi gönlünde en iyi yapar"ben bu cihazı almam ama alacak kişilerede karışmam samsung'u sevmem ama samsung olmasaydı A markası gelip 1adet telefon için 1 lüks araba parası isteyip giderdi...rekabet iyidir!
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FightForBeer 6 yıl
"Samsung, Galaxy Camera 2 modelini hazırlıyor olabilir" bu ne demek arkadaşım, olabilir ne demek?Bu işin sonu yok.Daha olabilir diyorsunuz.Tabi olacak.
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