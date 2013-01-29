Samsung, Galaxy Camera 2 modelini hazırlıyor olabilir





Samsung'un geçen yaz tanıtımını yaptığı hem sahip olduğu özellikler hem de Galaxy S mobil cihaz serisine olan benzerliği ile dikkat çeken Galaxy Camera pek çok ülkede satışa sunulmuş durumda. Ancak Samsung devam modelini gecikmeden geliştirmeye başlamış olabilir.





Yeni Bluetooth sertifikasyon dosyalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung yeni nesil Galaxy Camera olduğu tahmin edilen EK-GC110 model numaralı bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Modelde Bluetooth 4.0 desteği sunulurken, HSP, OPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PAN gibi ses profilleri de destekleniyor. Bunun dışında herhangi bir bilgi yok. Ayrıca Samsung Apps mağazasında vizör uygulamalarının açıklamasında "Galaxy Kamera modelleri" şeklinde bir ibareye rastlanıyor.





Bazı kaynaklar modelin Avrupa'ya özel pazara sunulacak Galaxy Camera versiyonu da olabileceğini belirtiyor. Yeni nesil Galaxy Camera modeli ile ilgili bugüne kadar herhangi bir sızıntı olmadığı için MWC 2013 fuarında tanıtılmasının zor olacağı değerlendiriliyor.





Samsung Galaxy Camera modelinin teknik özelliklerine kısaca değinmek gerekirse; 4.8 inçlik 308ppi yoğunluk değerine sahip parlak dokunmatik ekran, 1.4GHz saat hızında çalışan Exynos 4 Quad işlemci, Android 4.1Jelly Bean işletim sistemi, 21 x optik zoom, 300gr ağırlık, 16.2MP çözünürlükte BSI CMOS sensör, 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 1650mAh batarya, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G şeklinde sayılabilir.

http://androidheadlines.com/2013/01/samsung-galaxy-camera-2-coming-looks-likes-yes-model-ek-gc110.html