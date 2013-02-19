Samsung, Galaxy Camera'nın sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip yeni modelini duyurdu

Samsung, Android işletim sistemine sahip Galaxy Camera modelini yakın zamanda piyasaya çıkartmış ancak birçok kullanıcı tarafından yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilmişti. Bu doğrultuda firma bugün sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip yeni Galaxy Camera modelini duyurdu.

Samsung tarafından duyurulan ve sadece Wi-Fi bağlantı seçeneğine sahip olan Galaxy Camera, 3G/4G bağlantı seçeneği haricinde bir önceki model ile benzer özellikleri sunuyor. Bu özellikleri kısaca hatırlamak gerekirse karşımıza, 16.3MP çözünürlükte arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, 21x optik yakınlaştırma, 23mm geniş açı lens, Full HD video çekim özelliği ve çift bant Wi-Fi bağlantı seçeneği çıkıyor. 4.8" HD dokunmatik bir ekran yanında Anrdoid 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olan Galaxy Camera'ya, 8GB dahili hafıza ve 1.4GHz hızında dört çekirdekli işlemci yardımcı oluyor. Ayrıca fotoğraf makinesinin hafıza istenildiği taktirde Micro SD, SDSC, SDHC ya da SDXC hafıza kartları ile arttırılabiliyor.

Mobil bağlantı seçeneklerine sahip olmadığı için çok daha uygun bir fiyat ile satılması beklenen Samsung Galaxy Camera'nın çıkış tarihi ya da resmi satış fiyatı hakkında bir bilgi açıklanmadı.

http://www.engadget.com/2013/02/19/samsung-galaxy-camera-wifi/

http://www.engadget.com/2013/02/19/samsung-galaxy-camera-wifi/