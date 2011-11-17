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Samsung Galaxy Nexus satışa çıktı; Resmi özellikler, kullanım videoları ve yeni tanıtım filmi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,1b
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72
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan Samsung Galaxy Nexus bugün itibariyle yurt dışında satışa sunuldu. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olarak sınıfında bir ilki temsil eden Galaxy Nexus, yazılımı kadar sahip olduğu donanım özellikleriyle de iddialı.
4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Nexus, Texas Instruments tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinden güç alıyor. 67.94 x 135.5 x 9.47mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığındaki telefon 1GB RAM ile gelirken, depolama içinse 16GB/32GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.
5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak GTalk başta olmak üzere uygulamalar üzerinden görüntülü haberleşme için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan Galaxy Nexus, 1850 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. NFC, akselometre, jierskop, pusula, yakınlık/ışık ve barometre gibi sensörleri üzerinde barındıran telefon, kablosuz iletişim için Bluetooth ve WiFi ile geliyor ve Amerika'da LTE ağ uyumlu olarak pazara sunuluyor.
Samsung Galaxy Nexus'un piyasaya çıkışına ek olarak, telefonun kullanımına yönelik, farklı özelliklerini ön plana çıkaran 10 yeni video da yayınlandı. Google ve Samsung işbirliği ile geliştirilen Galaxy Nexus için sizleri  resmi kullanım videoları ile başbaşa bırakıyoruz.























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akyurt 8 yıl en beğenilen
Bu işin Sonu yok Arkadaşlar. Devamlı yeni modeller cıkıyor.Bi İki Gömlek üstün Olunca elimizdeki cihazlardan soğumaya başlıyoruz. firmaların amacıda zaten o değil mi. Bunların alayı para tuzağı.
Bu işin Sonu yok Arkadaşlar. Devamlı yeni modeller cıkıyor.Bi İki Gömlek üstün Olunca elimizdeki cihazlardan soğumaya başlıyoruz. firmaların amacıda zaten o değ...
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Yanıtla +33
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Albért Einstein 8 yıl
tamam, kendinizi teknoloji konusunda çok geliştirmişsiniz, fakat ben saatlerce şarjı düşünmeden telefonumda istediğim her şeyi yapmak istiyorum.

sabahtan akşama kadar dayanıyor, ama sadece dayanıyor.(aktif kullanım) şarja takmazsanız ertesi sabahı göremiyorsunuz. bütün akıllı telefonlar için geçerli bu.

bize ceyran lazım.

tamam, kendinizi teknoloji konusunda çok geliştirmişsiniz, fakat ben saatlerce şarjı düşünmeden telefonumda istediğim her şeyi yapmak istiyorum.sa...
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__BadblooD__ 8 yıl
şu telefonlara 2500 mAh ve üzerine pil koysalar ne güzel olur hayat kuşlar çiçekler ayrıca kamerası bari 8 megapixel olaymış
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1 Avatar
Oyun Bilgisayar 7 yıl
Evet bir an önce piyasaya çıksında bizde s2'yi alabilelim artık ama ocak ayına kadar burda piyasaya çıkmayacakmış heralde bekliorus bakalım.
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pEgaTR 8 yıl
Çok güzel olmuş , ben şahsen beğendim !
Not: İphone kullanıcısıyım :-)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Tr ye gelmeyecek her zaman olduğu gibi:):) ya gidip alıcaksın yada yurt dışından getirteceksin:)
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Yilsev 8 yıl
Ben telpaya mail attım yeni nexusun ülkemizde satışının olması için. Ne derece ciddiye alırlar bilemiyorum. Ancak merak ettiğim bir konu var. Ben bu cihazı yurtdışından getirtsem ve kutusunu hiç açmadan olduğu gibi samsung distribütörlerinden birine götürsem telpa gibi. Belirli bir mebla karşılığında ülkemiz içerisinde garanti kapsamına dahil edilebilir mi? Bu nexus serisinin hiçbirinin ülkemizde satışa sunulmaması gerçekten çok can sıkıcı bir durum.
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santanio 8 yıl
tr ye buda diğer nexus lar gibi gelmeyecek. benim gibi garantisiz yurt dışından getirtip kullanabilirsiniz. tüm updateleri nexus s e alacağım için şimdilik ihtiyaç fazlası. Ama ilk defa akıllı telefon alacak birisi iseniz tavsiyemdir. pure android cihaz kullanmanızı tavsiye ederim ilk updateleri herzaman sizalırsınız ve daha stabil kasmayan işletim sistemine sahip olursunuz. samsung htc nin yaptığı arayüzler binlerce ek kod içerdiği için ekranda "force close" yazısını görme ihtimaliniz çok daha fazladır........ kullananlar ne demek istediğimi çok iyi anladı... androide program yazan kişilerin birçoğunda programı çalıştırmak için nexus serisi telefon kullanır. kısacası günümüzün standartlarını belirler. iyi forumlar.
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nickenegerekvar 8 yıl
Statistik
arkadaşlar 1850mAHnin üstüne çıkmak, cok buyuk ve genis pil anlamina geliyor, yani kalin ve buyuk telefon, bunu da istemiyorsunuz heralde ?!

Dünyanın en ince akıllı telefonunda (Droid RAZR) kullanılan yüksek yoğunluklu pil ile hem estetik hemde yüksek mah 'li telefonlar çıkabilir .
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dix1 8 yıl
tr'ye ne zaman gelir ?
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Burak1916 8 yıl
helal be samsunga müthiş telefonlar yapıyor akıllı tel pazarının yıldızı
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f-a-t-i-h 8 yıl
Aşmış cihaz:)
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Statistik 8 yıl
arkadaşlar 1850mAHnin üstüne çıkmak, cok buyuk ve genis pil anlamina geliyor, yani kalin ve buyuk telefon, bunu da istemiyorsunuz heralde ?!
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
Tasarımı beğenmedim.
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dragonnal 8 yıl
güzel telefonda kamerası biraz bozmuş işi :S
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xsw 8 yıl
O olsaydı şu da olsaydı iyi olurdu derken o zaman bu telefon S3 olurdu


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Mithrandir 8 yıl fx57
fx57
4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde


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