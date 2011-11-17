Samsung Galaxy Nexus satışa çıktı; Resmi özellikler, kullanım videoları ve yeni tanıtım filmi

Resmi tanıtımı geçtiğimiz ay yapılan Samsung Galaxy Nexus bugün itibariyle yurt dışında satışa sunuldu. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olarak sınıfında bir ilki temsil eden Galaxy Nexus, yazılımı kadar sahip olduğu donanım özellikleriyle de iddialı.

4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Nexus, Texas Instruments tarafından geliştirilen 1.2GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinden güç alıyor. 67.94 x 135.5 x 9.47mm boyutlarında ve 150 gram ağırlığındaki telefon 1GB RAM ile gelirken, depolama içinse 16GB/32GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

5 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak GTalk başta olmak üzere uygulamalar üzerinden görüntülü haberleşme için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip olan Galaxy Nexus, 1850 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. NFC, akselometre, jierskop, pusula, yakınlık/ışık ve barometre gibi sensörleri üzerinde barındıran telefon, kablosuz iletişim için Bluetooth ve WiFi ile geliyor ve Amerika'da LTE ağ uyumlu olarak pazara sunuluyor.

Samsung Galaxy Nexus'un piyasaya çıkışına ek olarak, telefonun kullanımına yönelik, farklı özelliklerini ön plana çıkaran 10 yeni video da yayınlandı. Google ve Samsung işbirliği ile geliştirilen Galaxy Nexus için sizleri resmi kullanım videoları ile başbaşa bırakıyoruz.