Samsung Galaxy Note 4 kutusundan çıkıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un resmi tanıtım mecrası olan SamsungTomorrow, merakla beklenen Galaxy Note 4'ün ilk kutu açılışını gerçekleştirdi. Donanimhaber.com olarak edindiğimiz bilgilere göre, eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise 17 Ekim haftasında ülkemizde lanse edilmesi beklenen yeni nesil üst seviye telefon, kutusu itibariyle önceki nesilden farklı görünüyor.
Bir süredir geri kazanılmış malzemeden imal edilen sarı renkli kutuları kullanan Samsung, Note 4'de ise tasarım değişikliğine giderek gri renkli bir kutuya yer verildiğini görüyoruz. Rengi değişmiş olsa da benzer şekilde %100 geri kazanılmış olan kutunun içeriğinden cihaza kendisine ek olarak padleri olan kulaklık, USB kablosu, şarj adaptörü, kullanım kılavuzları ve muhtemelen sadece Kore versiyonunda olacak ekstra pilin olduğunu görüyoruz.
Güney Kore'de lanse edilen Galaxy Note 4, 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana ve 3GB RAM'e sahip. Satışa sunulacağı ülkeye göre Snapdragon 805 veya Samsung'un kendi geliştirdiği 64-bit Exynos 5433 işlemcisiyle sunulacak olan telefon, aynı zamanda Sony sensör kullanan 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerasıyla da oldukça iddialı. Pil tarafında donanımdan ziyade yazılım seviyesinde ciddi geliştirmeler içeren telefonun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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esim samsung note 3 kullaniyor hep iphone overdim vs vsvs fakat elime 1 gun android note 3 aldim bu gune kadar ios kullanip gecen zamanima yazik etmisim kim ne isterse onu alsin ama adroid li note 3 herseyi daha kolay ve cabuk yapabildigimi gordum resmen bilgisayar gibi
iphone 6 alicaklar incelesin youtube.com/...
kalem fonksiyonlari artmism bu guzel tarafi.
amd nvidia
bosch siemens
bmw mercedes
ak akara
vs vs
Bu milletin psikolojisi bozuk arkadaş
ilk başlarda 6-7 saniye filandı
android özgürlük vs. fakat iphone 4s in verdiğini vermedi s4
boşuna s4'ü savunmasın kimse.
android saçmalığına yılbaşında son vericem.
bence biraz yanlış yazmışsın. s4 biraz samsung açısından talihsiz bir cihaz oldui. ama bunu tüm android dünyasına bağlaman bence saçma olmuş. mesela ben şu anda s5 kullanıyorum ve memnunum. fakat ona rağmen kendi kullandığımı değil de mesela htc m8'i örnek olarak vereyim. bir eline alıp kullan ve sonra de ki android saçmalığına bir son vericem. yani kullandığın bir s4'ü tutup tüm androide mal etmişsin. android bir tek samsungdan ibaret değil.