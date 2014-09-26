Samsung Galaxy Note 4 kutusundan çıkıyor

Samsung'un resmi tanıtım mecrası olan SamsungTomorrow, merakla beklenen Galaxy Note 4'ün ilk kutu açılışını gerçekleştirdi. Donanimhaber.com olarak edindiğimiz bilgilere göre, eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise 17 Ekim haftasında ülkemizde lanse edilmesi beklenen yeni nesil üst seviye telefon, kutusu itibariyle önceki nesilden farklı görünüyor.

Bir süredir geri kazanılmış malzemeden imal edilen sarı renkli kutuları kullanan Samsung, Note 4'de ise tasarım değişikliğine giderek gri renkli bir kutuya yer verildiğini görüyoruz. Rengi değişmiş olsa da benzer şekilde %100 geri kazanılmış olan kutunun içeriğinden cihaza kendisine ek olarak padleri olan kulaklık, USB kablosu, şarj adaptörü, kullanım kılavuzları ve muhtemelen sadece Kore versiyonunda olacak ekstra pilin olduğunu görüyoruz.

Güney Kore'de lanse edilen Galaxy Note 4, 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana ve 3GB RAM'e sahip. Satışa sunulacağı ülkeye göre Snapdragon 805 veya Samsung'un kendi geliştirdiği 64-bit Exynos 5433 işlemcisiyle sunulacak olan telefon, aynı zamanda Sony sensör kullanan 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerasıyla da oldukça iddialı. Pil tarafında donanımdan ziyade yazılım seviyesinde ciddi geliştirmeler içeren telefonun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.