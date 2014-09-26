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Samsung Galaxy Note 4 kutusundan çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,2b
1
133
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note 4 kutusundan çıkıyor
Samsung'un resmi tanıtım mecrası olan SamsungTomorrow, merakla beklenen Galaxy Note 4'ün ilk kutu açılışını gerçekleştirdi. Donanimhaber.com olarak edindiğimiz bilgilere göre, eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise 17 Ekim haftasında ülkemizde lanse edilmesi beklenen yeni nesil üst seviye telefon, kutusu itibariyle önceki nesilden farklı görünüyor.
Bir süredir geri kazanılmış malzemeden imal edilen sarı renkli kutuları kullanan Samsung, Note 4'de ise tasarım değişikliğine giderek gri renkli bir kutuya yer verildiğini görüyoruz. Rengi değişmiş olsa da benzer şekilde %100 geri kazanılmış olan kutunun içeriğinden cihaza kendisine ek olarak padleri olan kulaklık, USB kablosu, şarj adaptörü, kullanım kılavuzları ve muhtemelen sadece Kore versiyonunda olacak ekstra pilin olduğunu görüyoruz.
Güney Kore'de lanse edilen Galaxy Note 4, 2K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana ve 3GB RAM'e sahip. Satışa sunulacağı ülkeye göre Snapdragon 805 veya Samsung'un kendi geliştirdiği 64-bit Exynos 5433 işlemcisiyle sunulacak olan telefon, aynı zamanda Sony sensör kullanan 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerasıyla da oldukça iddialı. Pil tarafında donanımdan ziyade yazılım seviyesinde ciddi geliştirmeler içeren telefonun fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
 

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DH Misafiri 4 yıl
Cope aticak parasi olan iphone 6 alsin :) Turkiye cok zengin bir ulke ingilteredeki gibi deyil burda herkez note 4 bekliyor :) iphone 4 kullaniyorum 4 yildir steave den sonra sirketin tasarim ruhunu sildiler yeni kral samsung
esim samsung note 3 kullaniyor hep iphone overdim vs vsvs fakat elime 1 gun android note 3 aldim bu gune kadar ios kullanip gecen zamanima yazik etmisim kim ne isterse onu alsin ama adroid li note 3 herseyi daha kolay ve cabuk yapabildigimi gordum resmen bilgisayar gibi
iphone 6 alicaklar incelesin youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Her telefonun kendine ait bir ozelligi var her korun topal bir alicisi olur derler. Zevk meselesi sidik yaristirmanin alemi ne? Beyazi iyi degilmis yok 500 e 560 mis rehbere 3 sn de girmis abi alin kullanin ya... Android de stabilite arayan google nexus yada note kullansin. Nexus daha seridir saf android oldugu icin note 4 ozellikle arayuzde baya iyilestirme yapilmis. Note 4 u test etmek isteyen akasya 5.katta samsung bayide 5 tane getirmisler. Telefonu test ettim akiyo resmen canavar.
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ganeja 5 yıl
Bir incelemek lazım note. 4 ü...
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Ekranı nedense bariz bir şekilde Note 3'e göre solgun duruyor...
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paldov 5 yıl
gecen gun inceleme firsati buldum. ekran cami sanki bombeli gibi degisik bir yapisi var. ayrica ekran solgun gibi sanki note 3'e gore.

kalem fonksiyonlari artmism bu guzel tarafi.
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nuttyumut 5 yıl
Fazla büyük ya bu note serisi
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SkylifeBusiness 5 yıl
Note serisini diğer telefonlarla karşılaştırmak çok yersiz ,çünkü bu seri ayrı bir dünya. Bildiğin ofisi yanında taşıyorsun. Kalem özelliği de çok kolaylık sağlıyor.
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H.E.B Sup 5 yıl
Apple samsung
amd nvidia
bosch siemens
bmw mercedes
ak akara
vs vs
Bu milletin psikolojisi bozuk arkadaş
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tufancan82 5 yıl
S4 kullanıyorum şu an rehber açılma süresi 2,5 saniye sürüm 4.4.2
ilk başlarda 6-7 saniye filandı
android özgürlük vs. fakat iphone 4s in verdiğini vermedi s4
boşuna s4'ü savunmasın kimse.
android saçmalığına yılbaşında son vericem.
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norton772 5 yıl tufancan82
tufancan82

S4 kullanıyorum şu an rehber açılma süresi 2,5 saniye sürüm 4.4.2
ilk başlarda 6-7 saniye filandı
android özgürlük vs. fakat iphone 4s in verdiğini vermedi s4
boşuna s4'ü savunmasın kimse.
android saçmalığına yılbaşında son vericem.


bence biraz yanlış yazmışsın. s4 biraz samsung açısından talihsiz bir cihaz oldui. ama bunu tüm android dünyasına bağlaman bence saçma olmuş. mesela ben şu anda s5 kullanıyorum ve memnunum. fakat ona rağmen kendi kullandığımı değil de mesela htc m8'i örnek olarak vereyim. bir eline alıp kullan ve sonra de ki android saçmalığına bir son vericem. yani kullandığın bir s4'ü tutup tüm androide mal etmişsin. android bir tek samsungdan ibaret değil.
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Anna Dewitt 5 yıl
Yine fanboylar basmış konuyu, bi bitmediniz. Şu ekranın kenarlarındaki açıklığı anlamak için kart sokma olayını anlamıyorum. Bendeki Note 3'te de kart girecej kadar boşluk var. Bunun bi zararı var mı? Beni rahatsız etmiyor.
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