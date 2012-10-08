Samsung, Galaxy Note II kaynak kodlarını yayınladı

Son dönemlerde açık kaynak geliştiricilerine karşı daha fazla tolerans göstermeye başlayan Android akıllı telefon üreticilerinden birisi de Samsung.





Samsung, amiral gemisi Galaxy S3 modelini satışa sunduktan kısa bir süre sonra kaynak kodlarını geliştiriciler için yayınlamıştı. Bu sayede CyanogenMod gibi gruplar kişisel ROM'ları kısa sürede model için hazır hale getirdiler. Samsung, bu kez Galaxy Note II modelini listeye aldı.





Firmanın açık kaynak kodları yayınladığı platformunda bugünden itibaren, GT-N7100 modeli de listelenmeye başladı. Bu sayede yerleşik gelen arayüzlerden sıkılanlar için alternatif ROM'lar da kısa süre içerisinde yayınlanmaya başlayacaktır.