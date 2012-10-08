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Samsung, Galaxy Note II kaynak kodlarını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde açık kaynak geliştiricilerine karşı daha fazla tolerans göstermeye başlayan Android akıllı telefon üreticilerinden birisi de Samsung.

Samsung, amiral gemisi Galaxy S3 modelini satışa sunduktan kısa bir süre sonra kaynak kodlarını geliştiriciler için yayınlamıştı. Bu sayede CyanogenMod gibi gruplar kişisel ROM'ları kısa sürede model için hazır hale getirdiler. Samsung, bu kez Galaxy Note II modelini listeye aldı.

Firmanın açık kaynak kodları yayınladığı platformunda bugünden itibaren, GT-N7100 modeli de listelenmeye başladı. Bu sayede yerleşik gelen arayüzlerden sıkılanlar için alternatif ROM'lar da kısa süre içerisinde yayınlanmaya başlayacaktır.

http://opensource.samsung.com/index.jsp;jsessionid=F1574DD7EA978728676E7C2F1EF9F1F2 Yorum Yaz
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burak_5866 7 yıl en beğenilen
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satış...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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nomenore 7 yıl burak_5866
burak_5866
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.

Bence şikayetini soylemen çok güzel keşke her şeyi takip edebilsek ama olmuyor ışte ama sen istediğin bir şeyi söyledin diye seni azarlayanlarida anlayamıyorum ne yani siteye giren herkes robot gibi sadece bravo yada muhteşem haber mi yazsın elbette istediği şeyleri yada memnun olmadığı şeyleri yapabilmeli yoksa buranin tadı kalmaz bence şahsi fikrim
burak_5866galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ...
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M.C.B 7 yıl
ion çıkmış diyorlarda nerede çıkmış kaça çıkmış kim satıyo bir bilgi yok şimdi bunu nasıl haber yapacaksın e çıkmış :) e çıkmışsada çıkmış
adamları bizi ciddiye alıp bir web sitesi hazırlamaya üşeniyorlar ne yapayım sony seni şimdi
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leventalpsal 7 yıl
burak_5866
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.

Genel olarak doğru demişsin, "eksileri vermeyi de unutmayın." vurgusuyla da artıları kapmışsın :)
Bir de site açısından düşünelim, tv yayıncılığındaki gibi ne reyting getiriyorsa o haber yapılır, popüler konular iphone ve samsung galaxyler... o yüzden onlara çok daha fazla ağırlık veriliyor ama genede dediğin gibi diğer markalara da düzgün bir şekilde yer vermek lazım. motorola, sony, lg, htc de var bu piyasada ki olsunlarda yoksa bir tek apple+samsung'a kaldıysak yandık...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Samsung tercih etme sebeblerinden biride bu.En çok geliştirici desteğine sahip telefonlar.
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cceviz 7 yıl
note2 almak için iyi bir sebep daha
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burak_5866 7 yıl
nomenore
Orijinalden alıntı: burak_5866 galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.
Bence şikayetini soylemen çok güzel keşke her şeyi takip edebilsek ama olmuyor ışte ama sen istediğin bir şeyi söyledin diye seni azarlayanlarida anlayamıyorum ne yani siteye giren herkes robot gibi sadece bravo yada muhteşem haber mi yazsın elbette istediği şeyleri yada memnun olmadığı şeyleri yapabilmeli yoksa buranin tadı kalmaz bence şahsi fikrim

aynen kardeşim herkes iphone veya galaxy alacak diye bir şart yok ki. Belki Htc'nin veya Sony'nin bir modelini bekleyenler de var. Site yönetimi bunu dikkate almalı diğer firmalardan da haber vermeliler.
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FFadeleSS 7 yıl
burak_5866
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ekranı haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber.

kardeşim Türkiye'de Mobil sektördeki gelişmeleri aktaran tek site donanımhaber değil.Her markanın her cartını curtunu donanımhaberde aktarmak zorunda değil.Eğer aradığını burada bulamıyorsan 'donanımhaber' gibi amaçları hemen hemen aynı olan kaliteli siteler mevcut.Araştırıp oralardan bakabilirsin isyan etmenin bir manası yok herkesin isteğine göre hareket edilmiyor burda.
Sevgiler
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Lepanto 7 yıl
Samsung'un bu hamleleri kullanıcı açısından iyi oluyor, doğal olarak firmaya da dönüşü oluyor bu durumun. Samsung cihazları bu şekilde sağlam bir geliştirici desteğine sahip oluyorlar ve bu da telefon seçerken kimi zaman bir tercih sebebi olabiliyor.
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burak_5866 7 yıl en beğenilen
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.
4 Yanıt Yanıtla +18
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nomenore 7 yıl burak_5866
burak_5866
galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.

Bence şikayetini soylemen çok güzel keşke her şeyi takip edebilsek ama olmuyor ışte ama sen istediğin bir şeyi söyledin diye seni azarlayanlarida anlayamıyorum ne yani siteye giren herkes robot gibi sadece bravo yada muhteşem haber mi yazsın elbette istediği şeyleri yada memnun olmadığı şeyleri yapabilmeli yoksa buranin tadı kalmaz bence şahsi fikrim
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UnInvited_Guest 7 yıl burak_5866
burak_5866

galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.

Xperia ion un ekranı müthiş di Samsung fanı olarak renkteki canlılığına hayran kalmıştım. Ben onu sadece lte destekli sanmıştım iyi ki global versiyonu da varmış umarım o canlılık sadece lte ye özgü değildir.
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Amedra 7 yıl burak_5866
burak_5866

galaxy note 2 nin kaynak kodlarını, pil performansını; iphone5 in kamerasındaki pembe ışık sızıntısını haber yapın ama sony Xperia ION modelini ülkemizde satışa sunmuş onu haber yapmayın donanımhaber. bu arada eksileri vermeyi de unutmayın.

Süpersin!
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