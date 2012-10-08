Samsung, Galaxy Note II kaynak kodlarını yayınladı

Haber Editörü
Son dönemlerde açık kaynak geliştiricilerine karşı daha fazla tolerans göstermeye başlayan Android akıllı telefon üreticilerinden birisi de Samsung.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S3 modelini satışa sunduktan kısa bir süre sonra kaynak kodlarını geliştiriciler için yayınlamıştı. Bu sayede CyanogenMod gibi gruplar kişisel ROM'ları kısa sürede model için hazır hale getirdiler. Samsung, bu kez Galaxy Note II modelini listeye aldı.
Firmanın açık kaynak kodları yayınladığı platformunda bugünden itibaren, GT-N7100 modeli de listelenmeye başladı. Bu sayede yerleşik gelen arayüzlerden sıkılanlar için alternatif ROM'lar da kısa süre içerisinde yayınlanmaya başlayacaktır.
http://opensource.samsung.com/index.jsp;jsessionid=F1574DD7EA978728676E7C2F1EF9F1F2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence şikayetini soylemen çok güzel keşke her şeyi takip edebilsek ama olmuyor ışte ama sen istediğin bir şeyi söyledin diye seni azarlayanlarida anlayamıyorum ne yani siteye giren herkes robot gibi sadece bravo yada muhteşem haber mi yazsın elbette istediği şeyleri yada memnun olmadığı şeyleri yapabilmeli yoksa buranin tadı kalmaz bence şahsi fikrim