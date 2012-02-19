Samsung Galaxy Note'a rakip geldi: LG Optimus Vu resmi olarak tanıtıldı

LG kısa bir süre önce sürpriz yaparak ön tanıtımını yaptığı 5-inç boyutundaki yeni akıllı telefonu Optimus Vu'yu bir başka sürpriz ile Mobil Dünya Kongresi'nden önce tanıtarak teknoloji dünyasının değerlendirmesine sundu. Samsung Galaxy Note'a rakip olarak konumlandırılan Optimus Vu, hem tasarım hem de donanım anlamında farklı çizgilere sahip. 5-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde 4:3 IPS ekrana sahip olan telefon, Galaxy Note'a kıyasla daha geniş ancak aynı zamanda daha ince (8.3mm) bir kasaya sahip.

Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan ve Android 2.3 işletim sistemiyle gelen Optimus Vu için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin üç ay içerisinde çıkacağı belirtiliyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan ve LTE ağ alt yapısına destek sunan Optimus Vu'nun bir başka önemli özelliği ise 32GB depolama alanı ile bu konuda sınıfının en yüksek kapasitelerinden birisini sunuyor olması. Galaxy Note ile benzer şekilde kalemli kullanıma olanak tanıyan Optimus Vu'nun Mart ayı içerisinde LG+ ve SK Telecom gibi operatörler üzerinden Güney Kore'de satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatlar ve diğer dünya pazarlarına ne zaman gireceği ise belirtilmedi.