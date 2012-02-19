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Samsung Galaxy Note'a rakip geldi: LG Optimus Vu resmi olarak tanıtıldı

7 yıl
7,5b
1
75
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy Note'a rakip geldi: LG Optimus Vu resmi olarak tanıtıldı
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LG kısa bir süre önce sürpriz yaparak ön tanıtımını yaptığı 5-inç boyutundaki yeni akıllı telefonu Optimus Vu'yu bir başka sürpriz ile Mobil Dünya Kongresi'nden önce tanıtarak teknoloji dünyasının değerlendirmesine sundu. Samsung Galaxy Note'a rakip olarak konumlandırılan Optimus Vu, hem tasarım hem de donanım anlamında farklı çizgilere sahip. 5-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde 4:3 IPS ekrana sahip olan telefon, Galaxy Note'a kıyasla daha geniş ancak aynı zamanda daha ince (8.3mm) bir kasaya sahip. 
Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan ve Android 2.3 işletim sistemiyle gelen Optimus Vu için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesinin üç ay içerisinde çıkacağı belirtiliyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile donatılan ve LTE ağ alt yapısına destek sunan Optimus Vu'nun bir başka önemli özelliği ise 32GB depolama alanı ile bu konuda sınıfının en yüksek kapasitelerinden birisini sunuyor olması. Galaxy Note ile benzer şekilde kalemli kullanıma olanak tanıyan Optimus Vu'nun Mart ayı içerisinde LG+ ve SK Telecom gibi operatörler üzerinden Güney Kore'de satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatlar ve diğer dünya pazarlarına ne zaman gireceği ise belirtilmedi.  

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genc34 7 yıl en beğenilen
note daha büyük olmasina ragmen daha zarif daha güzel duruyor bu bildigin takoz olmus.
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vetivet 7 yıl
bu ne la
ne la bu
la bu ne
ne bu la
Yanıtla +19
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kımyasal 7 yıl
inşaat tuğlası gibi olmuş hacım
Yanıtla +14
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DH Misafiri 6 yıl
slm sevgli user arkadaşlar benim sorum su ben 10 ay htc desire hd kullandım ve kayet süperdi kullanısı ve onu sattım htc one x aldım bu tlf 4 cekirdek ve tegra 3 olmasına ragmen bil sabit olması ve sabit 32 gb olması sorun oldu ve sattım onuda simdi ise samsun galaxy s3 ve note aklımda bu cihazlardan hangisi iyi oyun amaclı ve internet amaclı ise note tercihim ama diger taraftan bakarsak özellik s3 öne cıkıyor one x de pil sabit olmasaydı tegra 3 ile en iyi tlf olurdu diye düşünüyorum sizinde fikirlerinizi almak istiyorum s 3 mü yoksa one x mi yada note mi şimdiden tşk ler.
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Nef'i 6 yıl
Daha iyi olabilirmiş.
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creyk van 6 yıl
LG nasıl telefon satıyor anlayamıyorum. Samsung ve Apple'ın sahip olduğu için LG fanları da mı var dünyada. Çünkü Samsung varken, HTC varken, Apple varken, hatta Sony bile varken(örnekleri çoğaltabiliriz) bir insan neden gidip LG alır ki? Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Özellikleri mi? Çok çok üstün özellikleri olan telefonlar var. Görünüşü mü? Sony ve HTC'nin kasaları bence bu konuda da 1 numaralar. Neyse fazla uzattım yazıyı ama, gerçekten anlamış değilim LG nasıl telefon satıyor.
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rcelik21 7 yıl
markası Meyzu olmasın bunun
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4mylove 7 yıl
KOşun la koşun lg yuvarlak telefon yapmış xD
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DH Misafiri 7 yıl
Takoz malın takoz alıcısı olur. Göz var hiza var. Fabrikadan çıkarken köşeleri ziyan etmeyelim demişler. Galaxy note diyorum başka birşey demiyorum. 3 aydır kullanıyorum harika. Bir hafta kullanan birinden aldım bana çok büyük geldi dedi. Ben kullanmaya başladım başka telefonlar elime ufacık geliyor. Note oldukça ince zarif ve hızlı(Adamlar camın üstüne entegre yapmış devreleri olsa olsa bu kadar ince olur). İnanılmaz kullanım kolaylığı var. Fiyatıda gün geçtikçe düşüyor. hatta 1399 liradan bulma imkanıda var. Hem normal sim hem microsim yuvası var. Batarya değiştirilebiliyor. Note'un diğer tüm özellikleri oldukça gelişmiş. Ödenen ücreti hak ediyor. Bu arada camında film falan kullanmıyorum. Asla çizilmiyor. kılıf ta kullanmıyorum. kılıf kullanınca takoz oluyor telefon.
(Önemli ayrıntı: Kullanılmayan teknoloji için harcanan paraya karşıyım.Lütfen kullanmayacağınız telefona gereksiz yere para vermeyiniz. Ben telefonu teknolojik işçi gibi kullanıyorum, ayda 5000 dk görüşme, internet, mail, kamera, diğer ek yazılımlar..)
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huseyincarnege 7 yıl
vah LG vah kaş yaparken göz cıkarmışın oldumu şimdi bu :)
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DH Misafiri 7 yıl
telefonun tasarımı gayet güzel,beğenmeyenler olabilir.Fakat aynen arkadaşların dediği gibi zevkler ve renkler tartışılmaz.Ayrıca bu telefonun da galaxy note gibi bir kalem teknolojisl var. Bilmeyenler araştırsın.Öyle bilip bilmeyen yorum yapmasın.
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Lepanto 7 yıl
4:3 gibi bir orana sahip olması pek iyi olmamış, bunu düşünmemin belli nedenleri var. İlki; telefon Note'tan daha geniş, Note tek elle zor kullanılırken, hatta büyük ellere sahip olmayanlar Note'u tek elle kullanamazken, bu cihazı tek elle kullanmak aşırı zor olacaktır. İkincisi ise uygulamalarda ve videolarda sıkıntı yaşanacaktır, uygulamaların çoğu 16:9 oranında hazırlandığı için uygulama açıldığında ekranda boşluklar kalacaktır. Ayrıca 16:9 videoları izlerken de aynı şekilde boşluklar kalacaktır. Ayrıca haberde belirtilmemiş ancak cihazda 2080 mAh batarya bulunuyor, çok kötü değil ancak gerçekten Note'a rakip olmak isteniyorduysa daha sağlam bir batarya ile gelmeliydi cihaz. Bu ekran boyunda 2080 mAh batarya çok da doyurucu değil açıkçası.
Ancak cihazın tasarımı ekran oranı dışında bana kalırsa hoş duruyor, malzeme kalitesi de iyi gibi. Ayrıca 8.3mm'lik ince kasa telefon açısından güzel bir avantaj olmuş, 32gb depolama alanı da cabası. Note'un da 32gb seçeneği var ancak çoğu yerde bulunmuyor ve fiyat ziyadesiyle artıyor. Tek model olarak 32gb satılması güzel. IPS ekranın renk tonları Amoled kadar doygun değil ama kaliteli bana kalırsa. Ayrıca Note'taki Super Amoled'in alt piksel dizilimi Pentile olduğu için etkin çözünürlük düşüyordu ve sanırım peteklenme görünüyordu bazı durumlarda. Kağıt üzerinde ppi değeri daha düşük de olsa pentile ve rgb farkından bu cihazın ekranının Note'tan daha keskin olduğunu düşünüyorum.
Kalem konusunda da en azından Note kadar başarılıysa ve cihaz rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülürse iş yapabilir. Note'tan daha ucuz olması işini kolaylaştıracaktır LG'nin satış konusunda.
Son bir şey, umarım LG bu cihazın pazarlamasını düzgün yapar da dünyadaki tüm pazarlara zamanında sokar, 2X hala ülkemize gelmedi, belli ki gelmeyecek de. Bu cihazın rekabetçi bir fiyatla ülkemize gelmesi tüketici açısından çok iyi olacaktır, kendi segmentinde rekabet oluşturacağından en azından yurtdışından 1200 liraya alınabilen Note'u 2250 liradan tüketiciye kakalamaktan vazgeçer belki distribütör ve pazarlama firmaları
(Kimse vergi farkı demesin, kesinlikle aradaki 1050 lira vergi olarak devlete gitmiyor, oranları biliyorum.)
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1 Yanıt Yanıtla +1
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

telefonun tasarımı gayet güzel,beğenmeyenler olabilir.Fakat aynen arkadaşların dediği gibi zevkler ve renkler tartışılmaz.Ayrıca bu telefonun da galaxy note gibi bir kalem teknolojisl var. Bilmeyenler araştırsın.Öyle bilip bilmeyen yorum yapmasın.

Biliyorsun ama hangi teknolojiyi kullandığını söylemiyorsun.Sadece kalem koymakla olmuyor bu işler.
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Nz9 7 yıl
O kız ölmedi mi ya
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ahmet izmirli 7 yıl
bence ne kasa olarak nede barındırdığı özellikler olarak samsung galaxy note'dan kötü bir telefon..........
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