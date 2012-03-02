Samsung Galaxy Note'un satışları 2 milyonu geçti

Samsung'un akıllı telefon pazarındaki en güçlü modellerinden birisi olan Galaxy Note'un dünya çapındaki satışları iki milyonu geçti. 5-inç büyüklüğündeki HD ekranı, güçlü donanım özellikleri ve beraberinde gelen kalemi ile hem akıllı telefon hem de tablet olarak kullanılabilen Galaxy Note için Samsung, cihazın ciddi anlamda popülerlik kazanmasından yola çıkarak 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tablet bilgisayarına da aynı ismi vermişti.

Android 2.3 işletim sistemiyle pazara sunulan ancak yakın gelecekte Android 4.0 güncellemesi de alacak olan Galaxy Note için satış performansının aynı başarı çizgisinde devam edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek zira 5-inç boyutundaki tablet/telefon hibrit cihaz segmentine diğer üreticilerin de ilgisi oluşmaya başladı. Samsung'un en büyük rakiplerinden birisi olan LG, Optimus Vu modeliyle bu alana giriş yaparken, global akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Panasonic te Mobil Dünya Kongresi'nde 5-inç ekrana sahip Eluga Power prototipini gösterek ilgisini ortaya koymuş oldu. Ayrıca bu isimlere ek olarak başka üreticilerin de 5-inç pazarına giriş yapabileceği üzerinde duruluyor.