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Samsung Galaxy Note'un satışları 2 milyonu geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefon pazarındaki en güçlü modellerinden birisi olan Galaxy Note'un dünya çapındaki satışları iki milyonu geçti. 5-inç büyüklüğündeki HD ekranı, güçlü donanım özellikleri ve beraberinde gelen kalemi ile hem akıllı telefon hem de tablet olarak kullanılabilen Galaxy Note için Samsung, cihazın ciddi anlamda popülerlik kazanmasından yola çıkarak 10.1-inç büyüklüğündeki yeni tablet bilgisayarına da aynı ismi vermişti.
Android 2.3 işletim sistemiyle pazara sunulan ancak yakın gelecekte Android 4.0 güncellemesi de alacak olan Galaxy Note için satış performansının aynı başarı çizgisinde devam edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek zira 5-inç boyutundaki tablet/telefon hibrit cihaz segmentine diğer üreticilerin de ilgisi oluşmaya başladı. Samsung'un en büyük rakiplerinden birisi olan LG, Optimus Vu modeliyle bu alana giriş yaparken, global akıllı telefon pazarına yeniden giriş yapan Panasonic te Mobil Dünya Kongresi'nde 5-inç  ekrana sahip Eluga Power prototipini gösterek ilgisini ortaya koymuş oldu. Ayrıca bu isimlere ek olarak başka üreticilerin de 5-inç pazarına giriş yapabileceği üzerinde duruluyor.

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seyfo_uzun 7 yıl en beğenilen 4Crumby
4Crumby


y.e.ricco

şuan kullanıyorum çok memnunum

Anladik samsung galaxy note almissin da kimse sana gorusunu sormuyo amac ne ? Hadi gorusunu belirtmek istedin o zaman da nedenleriyle beraber acikla. Haberle alakasiz yorum yapmak da yeni moda oldu ipad haberi olur adam gelir "suan da ipadimden yaziyorum :)" yazar. Galaxy s3'un cikis tarihi ertelenir biri gelir "ben galaxy s2mden memnunum" yazar havaniz kime anlamiyorum bu forumda hava attiginiz kisiler kadar size hava atabilecek durumda olan insanlar da var neyin cabasindasiniz ?

benim kimseye hava atmak gibi bir niyetim yok .kullanıyorum çok hoşuma gitti kendi fikrimi belirttim alacak arkadaşlarımada kesinlikle tavsiye ediyorum .tamam yeri bura olmayabilir.ama yazdım bir kere.hava atan insanlarıda hiç sevmem allah verir allah alır arkadaşım zenginlik insanın kalbinde olmalı hava attığımı zannettiğin için senden özür dilerim
4Crumbyy.e.riccoşuan kullanıyorum çok memnunumAnladik samsung galaxy note almissin da...
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DH Misafiri 7 yıl
ben sadece fiyatına dalıcam. almanyada 500 euro türkiyede 2000 tl .. bunun neresinde insaf var ? bu makina almanyadamı üretiliyorda ucuz ? bu sadece bu marka bu model için değil tabi söylemek istediğim şey neden korede taiwanda yada çinde üretilipte avrupada diğer ülkelerde ucuz da türkiyede maximum? dahamı zenginiz? onlarmı gariban yoksa bizmi keriz sıfatında görülüyoruz??? biraz bu yönden bakalım tepkileriinizi bu yönde gösterin arkadaşlar. yanıtları nasıl olacak bakalım...
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WilliamBillMunny 7 yıl
y.e.ricco
Arkadaslar bugun sunu farkettim internet yokken sesi algilamiyor

tabi ki algılamaz. google ın voice servisi, server tabanlı bir uygulama. yani sesini çözümleyen server. bağlantı olması, sesin serverde çözümlenmesi, işlenmesi ve ona göre sonucun sana dönmesi gerekiyor. yani telefonun içine gömülü bir uygulama yok bunu yapan. internet yoksa, o özellik çalışmaz.
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seyfo_uzun 7 yıl
Arkadaslar bugun sunu farkettim internet yokken sesi algilamiyor
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aziz77 7 yıl
GhosTon
yaz a güzel bi telefon alacam 4s düşünüyorum sırf yazılım desteği için ama bu alette donanım anlamında çok güzel tek korkum büyüklüğünden dolayı cebimde çantamda bir yerimde ekranı kırılır oturur ağlarım valla :D yazık olur o kadar paraya birde ıcs 4.0 güncellemesi gelecek diyorlar hadi bakalım kısmet şu sıralar türkiye piyasında 1500 den aşağı ya yok

androitte yazılımsaıl esteğini cihazlara devamlı sunuyor,yazılımsal desteği bir yana iostan fazla özellikte var androitte.
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GhosTon 7 yıl aziz77
aziz77

GhosTon

yaz a güzel bi telefon alacam 4s düşünüyorum sırf yazılım desteği için ama bu alette donanım anlamında çok güzel tek korkum büyüklüğünden dolayı cebimde çantamda bir yerimde ekranı kırılır oturur ağlarım valla :D yazık olur o kadar paraya birde ıcs 4.0 güncellemesi gelecek diyorlar hadi bakalım kısmet şu sıralar türkiye piyasında 1500 den aşağı ya yok


androitte yazılımsaıl esteğini cihazlara devamlı sunuyor,yazılımsal desteği bir yana iostan fazla özellikte var androitte.

Valla dostum ben ona katılmıyorum ios çok farklı bi sistem yani cihaz a özel üretildiği için çok sıtabil he ama çok pahalı insanı düşündürüyor yani

android e gelirsek ufak tefek hatalar oluyor aldığın ürünle rezil oluyorsun misal lg p503 yanlış hatırlamıyorsam kodu bu adı da optimus one ulan cihaz a 512 ram koymuşlar 600 mhz işlemci içindeki android sürümüne market konulmaz mı hadi onu geçtim insan 2.3 güncellemesi sunar yok yok yok ben bu telefonu kırmaklama uğraşacam

Bugün git 4s al 2015 e kadar yazılım desteği alırsın yani o zaman artık iphone 6 mı 7 mi çıkar bilinmez ama destek alıyorsun aha da 3G S ler hala destek alıyor ios5 yüklü

Kısaca arz talep meselesi 2-3 yılda 3-4 telefon değiştirip kendini tatmin etmektense 2-3 telefon parasını bir cihaz a verirsin kafan rahat olur uzun bir süre kullanırsın

Tüm bu yazdıklarıma karşılık samsung note çok güzel bir telefon oluyor özellikle ics 4.0 güncellemesi geldikten sonra bence o donanım daha sağlıklı ve stabil çalışır
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GhosTon 7 yıl
yaz a güzel bi telefon alacam 4s düşünüyorum sırf yazılım desteği için ama bu alette donanım anlamında çok güzel tek korkum büyüklüğünden dolayı cebimde çantamda bir yerimde ekranı kırılır oturur ağlarım valla :D yazık olur o kadar paraya birde ıcs 4.0 güncellemesi gelecek diyorlar hadi bakalım kısmet şu sıralar türkiye piyasında 1500 den aşağı ya yok
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WilliamBillMunny 7 yıl
bu cihazın ekranı çok büyük deniliyordu. 2 haftadır kullanıyorum, bana normal gelmeye başladı. konuşurken filan, büyük gelmiyor, gayet rahat kullanılabiliyor. Ama tek el kullanmak için, biraz eliniz büyük olmalı. htc desire ve iphone gibi 3.7 ekranlar küçücük kalıyor yanında. bunu kullanan 3.7 ekrana geçemez bence. en az 4.3 olmalı.
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söny 7 yıl
note pek begenmedim ya gercekten çok büyük telefon kavramına uymuyorum s2 görunus olarak cok daha ıyı görunuyor ve sistem olarak hemen hemen aynılar

satış rakamları dunya kullancısının baya aldıgını gosterıyor
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siyahtemas 7 yıl
gerçekten çok kullanışlı bir iletişim aracı...
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E_Aydin35 7 yıl
2milyon ısınma turları emin olun 10'u geçer..Para olucak bundan alıcaksın ya çok iyi olur..):
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erci501 7 yıl
4Crumby
y.e.riccoşuan kullanıyorum çok memnunum
Anladik samsung galaxy note almissin da kimse sana gorusunu sormuyo amac ne ? Hadi gorusunu belirtmek istedin o zaman da nedenleriyle beraber acikla. Haberle alakasiz yorum yapmak da yeni moda oldu ipad haberi olur adam gelir suan da ipadimden yaziyorum :) yazar. Galaxy s3un cikis tarihi ertelenir biri gelir ben galaxy s2mden memnunum yazar havaniz kime anlamiyorum bu forumda hava attiginiz kisiler kadar size hava atabilecek durumda olan insanlar da var neyin cabasindasiniz ?

sen neden üstüne alındın ki
adam memnun olduğundan bahsetmiş bu kimseye kendini ezik hissettirmemeli.
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seyfo_uzun 7 yıl
şuan kullanıyorum çok memnunum
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4Crumby 7 yıl seyfo_uzun
y.e.ricco
şuan kullanıyorum çok memnunum

Anladik samsung galaxy note almissin da kimse sana gorusunu sormuyo amac ne ? Hadi gorusunu belirtmek istedin o zaman da nedenleriyle beraber acikla. Haberle alakasiz yorum yapmak da yeni moda oldu ipad haberi olur adam gelir "suan da ipadimden yaziyorum :)" yazar. Galaxy s3'un cikis tarihi ertelenir biri gelir "ben galaxy s2mden memnunum" yazar havaniz kime anlamiyorum bu forumda hava attiginiz kisiler kadar size hava atabilecek durumda olan insanlar da var neyin cabasindasiniz ?
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