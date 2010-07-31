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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S, Android 2.2 güncellemesini Eylül ayında alacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen ve sahip olduğu yüksek grafik gücüyle dikkat çeken Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin tarihi netleşiyor. Standart olarak Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemiyle gelen 1GHz işlemcili telefonun, Samsung'un anavatanı olan Kore'de, Ağustos ayı ile birlikte Android 2.2 güncellemesi alacağı daha önce farklı kaynaklarca gündeme getirilmişti. Samsung İngiltere'nin Twitter sayfasındaki yeni bir bilgiye göre Galaxy S için Android 2.2 güncellemesi Eylül ayının sonuna doğru Avrupalı kullanıcılara sunulacak.

Android 2.1 ile kıyaslandığında çok ciddi bir performans avantajına sahip olan Android 2.2 ile Galaxy S'in ası kimliğine kavuşması ve performans çıtasını daha da yukarı taşıması bekelniyor. 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S, Amerika'da operatörüne göre Vibrant ve Captivate isimleriyle satışa sunulmuş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
merhabalar. telefonu yurt dışından aldığımızda market yüklü olacak orjinal sisteminde. Peki türkiyeye geldiğimizde market erişimi devam edecek mi. custom rom kurmak istemiyorum telefona. Yardımcı olursanız sevinirim.
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igtx 9 yıl

DH Misafiri

merhabalar. telefonu yurt dışından aldığımızda market yüklü olacak orjinal sisteminde. Peki türkiyeye geldiğimizde market erişimi devam edecek mi. custom rom kurmak istemiyorum telefona. Yardımcı olursanız sevinirim.


Evet misafir
edecek. O şekilde kullanan çok kişi var forumdaki üyelerden.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar saglam telefon söylim iphone bosa para vermeyin yari fiyatina bunu almak varken 1 aydir kullaniyorum cok memnunum
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cihangir151 9 yıl
allah seni bildiği gibi yapsın GM!!
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120slim_fintr 9 yıl
bu guncelleme çıktıgında guncellemeyi samsung apps den mi yapıcagız? yoksa bi siteye girip yada app marketen mi?

agustos ayı deniyordu,eylule sarkmış geçen yayınlanan betayla bakıp ileştirme yapacaklar kesin ondna sarktı zaman!
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mehmetgirgin 9 yıl
samsung coştu.
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Androidd 9 yıl
Turkiyede ki çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yokmu_?_?_?_?
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max975 9 yıl
samsung bu işi iyi yapmaya başladı
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