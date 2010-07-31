Samsung Galaxy S, Android 2.2 güncellemesini Eylül ayında alacak

Samsung tarafından en hızlı Android telefonu olarak lanse edilen ve sahip olduğu yüksek grafik gücüyle dikkat çeken Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin tarihi netleşiyor. Standart olarak Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemiyle gelen 1GHz işlemcili telefonun, Samsung'un anavatanı olan Kore'de, Ağustos ayı ile birlikte Android 2.2 güncellemesi alacağı daha önce farklı kaynaklarca gündeme getirilmişti. Samsung İngiltere'nin Twitter sayfasındaki yeni bir bilgiye göre Galaxy S için Android 2.2 güncellemesi Eylül ayının sonuna doğru Avrupalı kullanıcılara sunulacak.

Android 2.1 ile kıyaslandığında çok ciddi bir performans avantajına sahip olan Android 2.2 ile Galaxy S'in ası kimliğine kavuşması ve performans çıtasını daha da yukarı taşıması bekelniyor. 4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S, Amerika'da operatörüne göre Vibrant ve Captivate isimleriyle satışa sunulmuş durumda.