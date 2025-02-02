2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Galaxy S25 serisi ön siparişte, dağıtımlar 11 Şubat’ta başlayacak. Samsung’un yeni Galaxy S serisini deneyimleme şansı bulanlar, 24GB boyutunda güncellemeyle karşılaştı. ABD ve Avrupa modelleri için ilk güncelleme indirilebilir durumda.

Anketler Galaxy S25 Ultra için karamsar bir tablo çiziyor 5 sa. önce eklendi

Aralık ayı güvenlik yamasını içeriyor!

Galaxy S25’i Amerika’dan alanlar için S93xUSQU1AYA1, Avrupa’dan alanlar için S93xBXXU1AYA1 sürüm numaralı güncelleme, ilginç olarak Ocak ayı güvenlik yamasını içermiyor. Ayrıca Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü.

24GB’lık güncellemenin detayları henüz belli değil ancak yeni seride büyük bir sorun var gibi görünüyor. Geçen yıl Galaxy S24 için yayınlanan ilk güncellemenin neredeyse iki katı büyüklüğünde.

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Samsung'dan Galaxy S25 serisine özel 24GB'lık güncelleme