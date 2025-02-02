Samsung'dan Galaxy S25 serisine özel 24GB'lık güncelleme

Aralık ayı güvenlik yamasını içeriyor!
Galaxy S25’i Amerika’dan alanlar için S93xUSQU1AYA1, Avrupa’dan alanlar için S93xBXXU1AYA1 sürüm numaralı güncelleme, ilginç olarak Ocak ayı güvenlik yamasını içermiyor. Ayrıca Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü.
24GB’lık güncellemenin detayları henüz belli değil ancak yeni seride büyük bir sorun var gibi görünüyor. Geçen yıl Galaxy S24 için yayınlanan ilk güncellemenin neredeyse iki katı büyüklüğünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P