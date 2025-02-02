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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan Galaxy S25 serisine özel 24GB'lık güncelleme

    Samsung, Galaxy S25 serisini kullanıcılara ulaştırmadan ilk yazılım güncellemesini sundu. İlginç olarak güncelleme boyutu, geçen yıllara kıyasla oldukça büyük.  
    Samsung Galaxy S25 ilk güncelleme Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Galaxy S25 serisi ön siparişte, dağıtımlar 11 Şubat’ta başlayacak. Samsung’un yeni Galaxy S serisini deneyimleme şansı bulanlar, 24GB boyutunda güncellemeyle karşılaştı. ABD ve Avrupa modelleri için ilk güncelleme indirilebilir durumda.

    Aralık ayı güvenlik yamasını içeriyor!

    Galaxy S25’i Amerika’dan alanlar için S93xUSQU1AYA1, Avrupa’dan alanlar için S93xBXXU1AYA1 sürüm numaralı güncelleme, ilginç olarak Ocak ayı güvenlik yamasını içermiyor. Ayrıca Android 15 tabanlı One UI 7 sürümü.

    24GB’lık güncellemenin detayları henüz belli değil ancak yeni seride büyük bir sorun var gibi görünüyor. Geçen yıl Galaxy S24 için yayınlanan ilk güncellemenin neredeyse iki katı büyüklüğünde.

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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