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Samsung Galaxy S (Captivate), AT&T tarafından satışa sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
34,8b
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24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tarafından Android dünyasının en hızlı telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, Amerika'da satışa sunuldu. T-Mobile tarafından Vibrant adıyla sunulan telefon, AT&T'de ise Captivate adıyla lanse edildi. İki telefon arasında tasarımsal bazı farklılıklar olsa da teknik anlamda ciddi herhangi bir fark bulunmuyor. AT&T tarafından yeni lanse edilen Captivate, Vibrant ile karşılaştırıldığında köşeli hatları ve agresif görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Captivate, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Android 2.1 işletim sistemiyle sunulan (Kore versiyonu için Android 2.2 güncellemesi Ağustos başında çıkacak) Captivate, AT&T tarafından kontratlı olarak 199$, kontratsız olaraksa 499$ seviyesinden kullanıma sunuldu.


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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar butelefon bende mevcut .gecensene amerikadan aldım orjinal ve temiz.hastasına duyrulur.satın almak isteyen olursa .05383651913.numarasından beni araya bilir.diye bilirimki tek kelimeyle harika.anlatılmaz yani.
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DH Misafiri 8 yıl
ben aldım hiç bir sıkıntı yok bütün operetörlerde calışıyor
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DH Misafiri 8 yıl
Amerika`dan aldım ancak at&t ile uyumlu olduğu için sim kilidi kırdırmaya götürdüm ve sadece avea için kırabildiler..şu an sadece avea hat okuyabiliyor.Turkcell hat kullanmam dolayısıyla da telefonu kullanamıyorum.Sıfır olarak satmak istiyorum.. gelince Türkiye`den aldığım deri kılıfını da yanında veriyorum.. IMEI numarası pasaporta kaydettirildi.. Dediğim gibi alacak kişinin avea lı birisi olması şart..
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DH Misafiri 9 yıl
At&T lere unlock yapabiliomuyuz ya ? ona göre alıcam bende :s cok acil cevaba ihtiyacım var
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glos7777 9 yıl
Yapılıyo
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manassas 8 yıl
Merhaba,

evet yapilabiliyor. ilgilenirsen anlatirim nasil oldugunu.
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DH Misafiri 9 yıl
Slm Arkadaşlar, bu telefondan geçen hafta ABD den aldım ama nocommitments olanını almama rağmen AT&T şifreyi vermedi ve telefonu şu an kullanamıyorum. Unlock yapan bazı siteler var onları bir deneyim açılırsa size telefonla ilgili fikirlerimi yazarım. Video kamerasını deneyebildim, gerçekten çok başarılıydı. Flash'ı yok ama kalite gayet başarılı.
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oup59 9 yıl
Peki hocam bu teli 500 dolara aldık diyelim ve gümrüğe geldi.. vergisi ne kadar olur acaba ?
ayrıca önümüz ramazan ve dogal olarak ramazan bayramı var.. bayramlardan 1 ay önce sonra felan vergi alınmıyo diye biliyordum yalnısmıyım yoksa ?
kısacası bu telefonu 500 dolara alırsak gümrükte takılmassa gvergi ile gececekse yinede fiyatı iyi değil mi ?

Açıkçası en son gümrük vergi oranlarına bakmak lazım ki ben bu mesajı yazarken bakmadım o yüzden direk bir rakam veremem.Ama ilgili bakanlık ve teşkilatın internet sayfalarından bulabilirsin.
Ayrıca cihaz Türkiye'de resmi olarak satışa sunulmadığı için ne kadar miktar üzerinden gümrük vergisi uygularlar? Bu da biraz muamma. Bir ihtimal 500$ lık fatura üzerinden gümrük vergisi alabilirler.
Benim bildiğim bayram önce ve sonralarında br aylık sürede Avrupa Birliği ülkelerinden olan alımlar için uygulanmakta olan 100 Euroluk limit 200 Euroya, ABD alımları için olan 200$ lık limit de 400$ a çıkıyor. Yani tamamen serbest değil.
En temizi birisinin telefonu getirmesi.
Bu cihaz Türkiye'de muhtemelen 1200 TL üzerinde satışa girer.
Açıkçası bakarsanız internetten satış yapan bazı büyük sitelerde yurtdışından getirilmiş olan ve dediğim fiyatta cihazı bulabilirsiniz.
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max975 9 yıl
samsung bu işe iyi asılıyor...
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neverdom 9 yıl
türkiye'ye de keşke şekil olarak bu kasa ile giriş yapsa, ama o yuvarlak şekliyle girecek sanırım. yani bilemiyorum bu kasa dururken diğer yuvarlak tarzı beğenenler var mıdır? gerçekten merak ediyorum.
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oup59 9 yıl
Bu teli 500 dolara alırsak eğer Gümrükten geçip bize gelirmi acaba ? nasıl alıcaz bu teli biz :S bi fikri olan

Gümrükten tabiki geçer ama gümrük vergisini ödersen.Artık gümrükçüler uyandı.Hediye vs. yazsan bile kontrol ediyorlar.Ancak birisi yanında getirmesi lazım.
499 dolar olan simkilitsiz olması lazım.

AT&T bütün telefonlarını sim kilitli satıyor.Ancak sonra müşteri hizmetlerini arayıp bir şekilde derdini anlatarak,işte Avrupa'ya seyahate gidicem vs., sim kilidini açtırabilirsin.
AT&T tam olarak ne yaptığınıda bilmiyorum ama .bu AT&T türkiyede niye yok.telefona meraklı bi milletiz iyi iş yapar .

AT&T Amerika'daki ev telefonu,internet, televizyon yayını ve cep telefonu servisi veren en büyük ve köklü firmalardan birisi.Daha doğrusu en eskisi.Valla AT&T önce buradaki müşterilerine düzgün hizmet versin.Tamam büyük firma da bazı merkezi bölgelerde düzgün çekmiyor.Çok fazla müşterisi var ve ağları bazen fazla yükleniyor.
Not: Ben ABD'de yaşıyorum ve AT&T kullanıcısıyım. Cevaplarımı buna dayanarak yazdım.
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glos7777 9 yıl
Peki hocam bu teli 500 dolara aldık diyelim ve gümrüğe geldi.. vergisi ne kadar olur acaba ?

ayrıca önümüz ramazan ve dogal olarak ramazan bayramı var.. bayramlardan 1 ay önce sonra felan vergi alınmıyo diye biliyordum yalnısmıyım yoksa ?

kısacası bu telefonu 500 dolara alırsak gümrükte takılmassa gvergi ile gececekse yinede fiyatı iyi değil mi ?
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eyokus 9 yıl

oup59

Gümrükten tabiki geçer ama gümrük vergisini ödersen.Artık gümrükçüler uyandı.Hediye vs. yazsan bile kontrol ediyorlar.Ancak birisi yanında getirmesi lazım.




arkadaşlar cep telefonlarını vergisini ödeyerek bile gümrükten geçirmek mümkün değil maalesef.. direk geri yolluyorlar gönderen adrese.. alışveriş yapmadan önce gümrük mevzuatını okuyun sonradan mağdur olmayın.. paranız boşa gitmesin..

not: tabiki şans eseri farkedilmeden geçen paketler istisna.. bir şekilde adamın dalgınlığına gelir kutunun içine bakmaz o zaman geçer.. ama içerik bilindiği zaman dediğim gibi vergisini ödemek isteseniz bile alamazsınız..
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mehmetgirgin 9 yıl
AT&T tam olarak ne yaptığınıda bilmiyorum ama .bu AT&T türkiyede niye yok.telefona meraklı bi milletiz iyi iş yapar .
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lord__of_darkness 9 yıl

mehmetgirgin

AT&T tam olarak ne yaptığınıda bilmiyorum ama .bu AT&T türkiyede niye yok.telefona meraklı bi milletiz iyi iş yapar .



o ir operatör türkcell vodafone gibi .. mesela vodafone marka cihazlarda var
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Godolphin 9 yıl
499 dolar olan simkilitsiz olması lazım.
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