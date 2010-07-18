Samsung Galaxy S (Captivate), AT&T tarafından satışa sunuldu

Samsung tarafından Android dünyasının en hızlı telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, Amerika'da satışa sunuldu. T-Mobile tarafından Vibrant adıyla sunulan telefon, AT&T'de ise Captivate adıyla lanse edildi. İki telefon arasında tasarımsal bazı farklılıklar olsa da teknik anlamda ciddi herhangi bir fark bulunmuyor. AT&T tarafından yeni lanse edilen Captivate, Vibrant ile karşılaştırıldığında köşeli hatları ve agresif görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Captivate, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Android 2.1 işletim sistemiyle sunulan (Kore versiyonu için Android 2.2 güncellemesi Ağustos başında çıkacak) Captivate, AT&T tarafından kontratlı olarak 199$, kontratsız olaraksa 499$ seviyesinden kullanıma sunuldu.