Samsung Galaxy S (Captivate), AT&T tarafından satışa sunuldu

Samsung tarafından Android dünyasının en hızlı telefonu olarak lanse edilen Galaxy S, Amerika'da satışa sunuldu. T-Mobile tarafından Vibrant adıyla sunulan telefon, AT&T'de ise Captivate adıyla lanse edildi. İki telefon arasında tasarımsal bazı farklılıklar olsa da teknik anlamda ciddi herhangi bir fark bulunmuyor. AT&T tarafından yeni lanse edilen Captivate, Vibrant ile karşılaştırıldığında köşeli hatları ve agresif görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor.
4-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Captivate, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. Android 2.1 işletim sistemiyle sunulan (Kore versiyonu için Android 2.2 güncellemesi Ağustos başında çıkacak) Captivate, AT&T tarafından kontratlı olarak 199$, kontratsız olaraksa 499$ seviyesinden kullanıma sunuldu.
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evet yapilabiliyor. ilgilenirsen anlatirim nasil oldugunu.
Açıkçası en son gümrük vergi oranlarına bakmak lazım ki ben bu mesajı yazarken bakmadım o yüzden direk bir rakam veremem.Ama ilgili bakanlık ve teşkilatın internet sayfalarından bulabilirsin.
Ayrıca cihaz Türkiye'de resmi olarak satışa sunulmadığı için ne kadar miktar üzerinden gümrük vergisi uygularlar? Bu da biraz muamma. Bir ihtimal 500$ lık fatura üzerinden gümrük vergisi alabilirler.
Benim bildiğim bayram önce ve sonralarında br aylık sürede Avrupa Birliği ülkelerinden olan alımlar için uygulanmakta olan 100 Euroluk limit 200 Euroya, ABD alımları için olan 200$ lık limit de 400$ a çıkıyor. Yani tamamen serbest değil.
En temizi birisinin telefonu getirmesi.
Bu cihaz Türkiye'de muhtemelen 1200 TL üzerinde satışa girer.
Açıkçası bakarsanız internetten satış yapan bazı büyük sitelerde yurtdışından getirilmiş olan ve dediğim fiyatta cihazı bulabilirsiniz.
Gümrükten tabiki geçer ama gümrük vergisini ödersen.Artık gümrükçüler uyandı.Hediye vs. yazsan bile kontrol ediyorlar.Ancak birisi yanında getirmesi lazım.
AT&T bütün telefonlarını sim kilitli satıyor.Ancak sonra müşteri hizmetlerini arayıp bir şekilde derdini anlatarak,işte Avrupa'ya seyahate gidicem vs., sim kilidini açtırabilirsin.
AT&T Amerika'daki ev telefonu,internet, televizyon yayını ve cep telefonu servisi veren en büyük ve köklü firmalardan birisi.Daha doğrusu en eskisi.Valla AT&T önce buradaki müşterilerine düzgün hizmet versin.Tamam büyük firma da bazı merkezi bölgelerde düzgün çekmiyor.Çok fazla müşterisi var ve ağları bazen fazla yükleniyor.
Not: Ben ABD'de yaşıyorum ve AT&T kullanıcısıyım. Cevaplarımı buna dayanarak yazdım.
ayrıca önümüz ramazan ve dogal olarak ramazan bayramı var.. bayramlardan 1 ay önce sonra felan vergi alınmıyo diye biliyordum yalnısmıyım yoksa ?
kısacası bu telefonu 500 dolara alırsak gümrükte takılmassa gvergi ile gececekse yinede fiyatı iyi değil mi ?
arkadaşlar cep telefonlarını vergisini ödeyerek bile gümrükten geçirmek mümkün değil maalesef.. direk geri yolluyorlar gönderen adrese.. alışveriş yapmadan önce gümrük mevzuatını okuyun sonradan mağdur olmayın.. paranız boşa gitmesin..
not: tabiki şans eseri farkedilmeden geçen paketler istisna.. bir şekilde adamın dalgınlığına gelir kutunun içine bakmaz o zaman geçer.. ama içerik bilindiği zaman dediğim gibi vergisini ödemek isteseniz bile alamazsınız..
o ir operatör türkcell vodafone gibi .. mesela vodafone marka cihazlarda var