Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

Poco X6 ve X6 Pro için tarih verildi
Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco X6 ve X6 Pro ile gündemde. Öyle ki yaklaşmakta olan telefonlar, hem sertifikasyon hem de Geekbench platformlarında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise Hintli e-ticaret devi Flipkart, Poco X6 serisinin 11 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Poco X6 ve X6 Pro beklenen özellikler
Poco X6 serisinin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Poco X6 modelinin yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, Redmi K70E'yi temel alacak. Bu noktada sürümler arası farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. Örneğin, Poco X6'nın 200 MP yerine 64 MP birincil kameraya ve 8 MP yerine 13 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, 90 W yerine 67 W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak.
Yakın tarihte Poco, X6 serisinden en az birinin Dimensity 8300 Ultra yonga setine sahip olacağını doğrulamıştı. Aynı platform Redmi K70E'ye de güç veriyor, yani söylentiler doğruysa Poco X6 Pro'nun kalbinde Dimensity 8300 Ultra olacak. Poco X6 ise Redmi Note 13 Pro'da olduğu gibi muhtemel olarak Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.