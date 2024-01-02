Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro 5G modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için her iki telefon, bu yılın başlarında çıkış yapan Poxo X5 serisinin yerini alacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Poco X6 serisinin tanıtım tarihi resmen belli oldu. Peki neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Poco X6 ve X6 Pro için tarih verildi

Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco X6 ve X6 Pro ile gündemde. Öyle ki yaklaşmakta olan telefonlar, hem sertifikasyon hem de Geekbench platformlarında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise Hintli e-ticaret devi Flipkart, Poco X6 serisinin 11 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan teaser görüntüsünde Poco X6 ve X6 Pro hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak bizlere akıllı telefonlardan birini gösteriyor. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, selefinden farklı olarak daha geniş bir kamera adası ve sensörlere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Poco X6 ve X6 Pro beklenen özellikler

Poco X6 serisinin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Poco X6 modelinin yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, Redmi K70E'yi temel alacak. Bu noktada sürümler arası farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. Örneğin, Poco X6'nın 200 MP yerine 64 MP birincil kameraya ve 8 MP yerine 13 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, 90 W yerine 67 W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak.

Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste 1 sa. önce eklendi

Yakın tarihte Poco, X6 serisinden en az birinin Dimensity 8300 Ultra yonga setine sahip olacağını doğrulamıştı. Aynı platform Redmi K70E'ye de güç veriyor, yani söylentiler doğruysa Poco X6 Pro'nun kalbinde Dimensity 8300 Ultra olacak. Poco X6 ise Redmi Note 13 Pro'da olduğu gibi muhtemel olarak Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ile karşımıza çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri