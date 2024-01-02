Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni akıllı telefonları Poco X6 ve X6 Pro için hazırlıklarını tamamladı. Son olarak Poco X6 serisinin çıkış tarihi resmen belli oldu. İşte beklenen özellikler
    Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, yeni telefonları Poco X6 ve X6 Pro 5G modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için her iki telefon, bu yılın başlarında çıkış yapan Poxo X5 serisinin yerini alacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Poco X6 serisinin tanıtım tarihi resmen belli oldu. Peki neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Poco X6 ve X6 Pro için tarih verildi

    Kaçıranlar için orta segmentte ürettiği telefonlar ile adından sıkça söz ettiren Poco, bir süredir Poco X6 ve X6 Pro ile gündemde. Öyle ki yaklaşmakta olan telefonlar, hem sertifikasyon hem de Geekbench platformlarında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise Hintli e-ticaret devi Flipkart, Poco X6 serisinin 11 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini duyurdu. 

    Poco X6 ve X6 Pro'nun çıkış tarihi açıklandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan teaser görüntüsünde Poco X6 ve X6 Pro hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak bizlere akıllı telefonlardan birini gösteriyor. Ufak bir karşılaştırma yaparsak, selefinden farklı olarak daha geniş bir kamera adası ve sensörlere sahip olacağını söyleyebiliriz. 

    Poco X6 ve X6 Pro beklenen özellikler

    Poco X6 serisinin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Poco X6 modelinin yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, Redmi K70E'yi temel alacak. Bu noktada sürümler arası farklılıklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. Örneğin, Poco X6'nın 200 MP yerine 64 MP birincil kameraya ve 8 MP yerine 13 MP ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Poco X6 Pro ise, 90 W yerine 67 W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak.

    Yakın tarihte Poco, X6 serisinden en az birinin Dimensity 8300 Ultra yonga setine sahip olacağını doğrulamıştı. Aynı platform Redmi K70E'ye de güç veriyor, yani söylentiler doğruysa Poco X6 Pro'nun kalbinde Dimensity 8300 Ultra olacak. Poco X6 ise Redmi Note 13 Pro'da olduğu gibi muhtemel olarak Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ile karşımıza çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    techno radyo frekansları 75 inç tv izleme mesafesi eşler ne kadar ayrı kalırsa resmi nikah düşer 0 30 yağ ile 5 30 yağ arasındaki fark arabaya webasto taktırmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız