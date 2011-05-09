Samsung Galaxy S II 3 milyon ön-sipariş aldı

Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S II için geri sayım bitmek üzere. Kısa süre içerisinde pek çok ülkede kullanıma sunulması beklenen Android işletim sistemli yeni telefonun, geçtiğimiz Haziran ayında pazara giriş yapan ve 14 milyondan fazla satan Galaxy S'in başarısını geride bırakması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S II şimdiye kadar üç milyondan fazla ön sipariş almış durumda. Dünya çapında 120 ülkede 140 farklı taşıyıcı/operatör vasıtasıyla kullanıma sunulacak olan Galaxy S II'nin anavatanı Güney Kore'de üç günde 120 bin adet satış yaptığı ve bu satış hızının, Galaxy S'den çok daha iyi olduğu ifade edilmişti.

Resmi tanıtımlarından birisi Samsung Forum etkinliği çerçevesinde bir süre önce İstanbul'da yapılan Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800x480 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. Samsung'un iddialarına göre renklerin canlılığı, görüntülerin keskinliği ve açık hava kullanımı açısından en iyi deneyimi Galaxy S II sağlayacak.

Üzerinde 1GB RAM bulunan ve 16GB ile 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen Galaxy S II aynı zamanda iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Firma tarafından doğrulanan ancak henüz hangi bölgeye hangisinin gideceği kesinleşmeyen duruma göre 1.2GHz hızında çalışan Samsung Exynos veya Nvidia Tegra 2 işlemcileri kullanılacak.

Ağırlığı 116 gram olan yeni nesil akıllı telefon Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydedebilen ve aynı şekilde 1080p video oynatabilen telefon, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, A-GPS, akselometre, yakınlık sensörü, pusula, 1650 mAh kapasiteli pil gibi detaylara sahip olacak.