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Samsung Galaxy S II 3 milyon ön-sipariş aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S II için geri sayım bitmek üzere. Kısa süre içerisinde pek çok ülkede kullanıma sunulması beklenen Android işletim sistemli yeni telefonun, geçtiğimiz Haziran ayında pazara giriş yapan ve 14 milyondan fazla satan Galaxy S'in başarısını geride bırakması bekleniyor.

Samsung Galaxy S II 3 milyon ön-sipariş aldı
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Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S II şimdiye kadar üç milyondan fazla ön sipariş almış durumda. Dünya çapında 120 ülkede 140 farklı taşıyıcı/operatör vasıtasıyla kullanıma sunulacak olan Galaxy S II'nin anavatanı Güney Kore'de üç günde 120 bin adet satış yaptığı ve bu satış hızının, Galaxy S'den çok daha iyi olduğu ifade edilmişti.

Resmi tanıtımlarından birisi Samsung Forum etkinliği çerçevesinde bir süre önce İstanbul'da yapılan Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde ve 800x480 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. Samsung'un iddialarına göre renklerin canlılığı, görüntülerin keskinliği ve açık hava kullanımı açısından en iyi deneyimi Galaxy S II sağlayacak.

Üzerinde 1GB RAM bulunan ve 16GB ile 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen Galaxy S II aynı zamanda iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor. Firma tarafından doğrulanan ancak henüz hangi bölgeye hangisinin gideceği kesinleşmeyen duruma göre 1.2GHz hızında çalışan Samsung Exynos veya Nvidia Tegra 2 işlemcileri kullanılacak.

Samsung Galaxy S II 3 milyon ön-sipariş aldı
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Ağırlığı 116 gram olan yeni nesil akıllı telefon Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 1080p video kaydedebilen ve aynı şekilde 1080p video oynatabilen telefon, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, A-GPS, akselometre, yakınlık sensörü, pusula, 1650 mAh kapasiteli pil gibi detaylara sahip olacak.


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yunuss.10 8 yıl en beğenilen
30 milyon satar
bu telefon
2 Yanıt Yanıtla +4
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righteous 8 yıl
TR 1700 TL den satılacak diye duymuştum sanırım gelmeden kesin rakamı öğrenemeyeceğiz. Senelerdir nokia kullanıyorum artık S2 ile yatar kalkar oldum...
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EcZaNeT 8 yıl

righteous

TR 1700 TL den satılacak diye duymuştum sanırım gelmeden kesin rakamı öğrenemeyeceğiz. Senelerdir nokia kullanıyorum artık S2 ile yatar kalkar oldum...



media markt haziran fiyatı 1699 muş.. ama biraz sabredersek bazı kampanyalarla 1500 e kadar düşeceğini umuyorum.. 1500 iyi fiyat bu telefon için..
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sagy 8 yıl
Aynen elimizdeki parayı tenolojiye kaptırıyoz ne yapalım hastalık olmuş
Bana paristen iphone 4 32gb gelmişti 1 aykulandım sora sattım 1600 e gitim 2. El ipad 32gb 750 ve desire aldım oyun için ipad kesinlikle eve geldigimde elimden düşmüyor pc unutum ama desirenin kamerası iyi deyil deniştirecem.
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Exxcrea 8 yıl
çok büyük bir başarı yakalayacak gibi görünüyor galaxy s 2. ztn galaxy s hemen hemen iphone 4 kadar satmayı başarmıştı yepyeni bir model serisi olarak. bu donanım ve tasarımla,eğer iphone 5 donanımda benzeri bir güce ulaşmaz ve ekranı büyütmezse sanırım en çok satan model galaxy s2 olucak.
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furkant1 8 yıl
manyakurt
Bir diğer konu, arkadaş tablet fiyatlarında geziyorlar ya ! Yani diyorum ne gerek var GSII ye, zaten w910i günlük ihtiyacımı karşılıyor al bi tablet kes sesini diyorum kendime ÇD Cidden karar veremiyorum, elimizde 3 kuruş para var, lanet teknoloji onuda elimizden almak için her türlü tüketim çılgınlığını üstümüze salıyor, telefonlar, tabletler, ssdler, ekran kartları vs vs vs :D

Dünyamıza hoşgeldin
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kımyasal 8 yıl
katılıyorum.bende tabletmı alsam telefonmu alsam karasızım tablet alsam her yere goturemem telefon alsam aklıma tablet gelıyor bu seferde :D
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blackrider 8 yıl
bişey sorcam arkadaşlar bu sgsII de ki işlemci farkı olayı nedir. biri samsugun diğeri nvidia işlemcisiymiş hangisi daha iyi samsung mu
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manyakurt 8 yıl
Bir diğer konu, arkadaş tablet fiyatlarında geziyorlar ya ! Yani diyorum ne gerek var GSII ye, zaten w910i günlük ihtiyacımı karşılıyor al bi tablet kes sesini diyorum kendime ÇD Cidden karar veremiyorum, elimizde 3 kuruş para var, lanet teknoloji onuda elimizden almak için her türlü tüketim çılgınlığını üstümüze salıyor, telefonlar, tabletler, ssdler, ekran kartları vs vs vs :D
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yavuzuslu 8 yıl
iphone 4 kullanıyorum türkiyeye girince kesin galxy s 2 ile değiştireceğim özellikleri çok güzel
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prince_de_lyon 8 yıl
BEN FRANSADA ciktigi gun alacagim insallah galiba ay sonuna tr ye gelirkende getirecem temmuz ayi icinde geri donmedende kaydini yaptirir satarim o zmn beklerim alici arkadaslari simdidien soyleyim 750 euro civarinda^parayi gozden cikarin
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renklem 8 yıl
işlemcileri görünce, yavaş yavaş telefonlar için de benchmark testlerinin gelmesi gerektiğini düşünmeye başlıyorum.
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Capt. Awesome 8 yıl
Yabancı sitelerde fiyatı yaklaşık 1000 dolar civarında,acaba Türkiye fiyatı ne olur.

Şu an piyasadaki IQ'su en yüksek telefon.
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BlessedSoul 8 yıl
renklem
işlemcileri görünce, yavaş yavaş telefonlar için de benchmark testlerinin gelmesi gerektiğini düşünmeye başlıyorum.


Çoktandır var zaten hocam.
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manyakurt 8 yıl
Umarım alırken tegralı versiyonuna dek gelmem..
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alprkrkmz 8 yıl
ScreamAiMFire
Samsung telefon pazarında güzel iş çıkarıyor. Keşke aynı şeyi ürünlerin dayanıklılığı ve teknik servis içinde söyleyebilsek ne zaman telefon göndersek kullanıcı hatası yada oksitlenme diye geri postalıyorlar. Garantisine güvenmediğim bir firma.

bende servisinden memnunum :) İzmit merkezde samsung servisi var. garantisinin son günü bile verdiğim telefonu tamir ettiler ve sadece 3 gün içinde. istisna olabilir ama ben gayet memnunum açıkçası...
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