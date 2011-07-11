Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,1b
1
28
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi resmi olarak yayınlanmadan önce internete sızdırıldı.
Android 2.3.3 işletim sistemiyle satışa sunulan Galaxy S II'ye yeni sürümü yükleyenler ana ekranda bazen yaşanan yavaşlıkların (lag) giderildiğini, Google Talk aracılığıyla artık görüntülü konuşma yapılabildiğini, bazı güvenlik açıklarının kapatıldığı ve bataryanın Android 2.3.3'e kıyasla biraz daha fazla dayandığını öne sürüyor.
Pozitif yönlerine rağmen telefonunuza Android 2.3.4 sürümünü yükleme esnasındaki tüm riskin size ait olduğunu unutmayın.

http://www.gsmarena.com/galaxy_s_ii_234_gingerbread_update_leaks_you_can_try_it_now-news-2872.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cellman406 8 yıl
Ben KG5 i yukledim ve KG1 de olmayan ana ekran lag sorunu var. Su an gecti gerci bazen oluyor. Ama batarya tuketimini toparlamislar hakkaten helal olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
telefon resmen android in babası, güncelleme buna gelmiycekte neye gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl cellman406
cellman406

Ben KG5 i yukledim ve KG1 de olmayan ana ekran lag sorunu var. Su an gecti gerci bazen oluyor. Ama batarya tuketimini toparlamislar hakkaten helal olsun.


Aynen o sorun bende de var.bazen titreme yapiyor.touch wizard 4.5 te oyle bir sorun yok ve ayrica ekstra ozellikler var ama,tw 4.5 in de scrolling ini sevmiyorum.orjinali kadar soft degil ve sanirim motion sensor home screende calismiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
morte55 8 yıl
bu güncellemeyle pembe ışık problemi de gidecek mi yoksa garantiye mi yollamalıyım??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayalttantire 8 yıl
Eylül'e kadar çıkacak cepsilon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kntrli 8 yıl
şöyle köklü bir güncelleme gelsede gözümüz gönlümüz açılsa yahu 3.0 mı olur artık 4.0 mı bilmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ANTtuArRi 8 yıl
aceme 2.3.4 gingerbread guncelledim ben walla :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 8 yıl
Belkide alacağı son güncelleme olur.samsung bu pek belli olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Biz gio kullanıcıları 2.2 de kaldık bir kere bile update gelmedi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 8 yıl
kaullananlardan hep iyi yorumlar geliyor Samsung update artık eskisinden daha çok önem veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Yazik olmus htc cihazi kullananlarin sizdirilmis isletim sistemini indirmemesi daha iyi olur az biraz sabretsinler garanti bir sakatlik vardir (crysis 2 gibi dusunursek :D )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkgun 8 yıl
Arkadaslar ben bu update'i yaparken ucurdum herseyi. igo'yu nasil geri getiririm?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
Bu Android cihazlarda da bu Rom davaları var sürekli yeni romlar kurmak denemek istiyorsun bir zaman sonra telefona sürekli backup yüklemekten gına geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerempek 8 yıl jibe
jibe

Bu Android cihazlarda da bu Rom davaları var sürekli yeni romlar kurmak denemek istiyorsun bir zaman sonra telefona sürekli backup yüklemekten gına geliyor.


merhaba fırsat bulmuşken bir soru sorayim.üstünkörü cevap versen de olur.Telefonun backup'ını nasıl alıyorsun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25113 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, samsung ve güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim