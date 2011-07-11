Samsung Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi sızdırıldı

Samsung'un yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi resmi olarak yayınlanmadan önce internete sızdırıldı.

Android 2.3.3 işletim sistemiyle satışa sunulan Galaxy S II'ye yeni sürümü yükleyenler ana ekranda bazen yaşanan yavaşlıkların (lag) giderildiğini, Google Talk aracılığıyla artık görüntülü konuşma yapılabildiğini, bazı güvenlik açıklarının kapatıldığı ve bataryanın Android 2.3.3'e kıyasla biraz daha fazla dayandığını öne sürüyor.



Pozitif yönlerine rağmen telefonunuza Android 2.3.4 sürümünü yükleme esnasındaki tüm riskin size ait olduğunu unutmayın.



http://www.gsmarena.com/galaxy_s_ii_234_gingerbread_update_leaks_you_can_try_it_now-news-2872.php