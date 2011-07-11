Samsung Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi sızdırıldı

Haber Editörü
Samsung'un yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II için Android 2.3.4 güncellemesi resmi olarak yayınlanmadan önce internete sızdırıldı.
Android 2.3.3 işletim sistemiyle satışa sunulan Galaxy S II'ye yeni sürümü yükleyenler ana ekranda bazen yaşanan yavaşlıkların (lag) giderildiğini, Google Talk aracılığıyla artık görüntülü konuşma yapılabildiğini, bazı güvenlik açıklarının kapatıldığı ve bataryanın Android 2.3.3'e kıyasla biraz daha fazla dayandığını öne sürüyor.
Pozitif yönlerine rağmen telefonunuza Android 2.3.4 sürümünü yükleme esnasındaki tüm riskin size ait olduğunu unutmayın.
http://www.gsmarena.com/galaxy_s_ii_234_gingerbread_update_leaks_you_can_try_it_now-news-2872.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen o sorun bende de var.bazen titreme yapiyor.touch wizard 4.5 te oyle bir sorun yok ve ayrica ekstra ozellikler var ama,tw 4.5 in de scrolling ini sevmiyorum.orjinali kadar soft degil ve sanirim motion sensor home screende calismiyor.
merhaba fırsat bulmuşken bir soru sorayim.üstünkörü cevap versen de olur.Telefonun backup'ını nasıl alıyorsun ?