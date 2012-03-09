Samsung Galaxy S II için Android 4.0 güncelleme tarihi netleşti

Galaxy S II kullanıcılarının beklediği müjdeli haber geldi ve Android 4.0 güncellemesinin 10 Mart'ta yayınlanacağı, Samsung'un resmi internet sitesi üzerinde ortaya çıktı. 22 milyondan fazla satarak kendi sınıfında en çok satan Android telefon unvanını ele geçiren Galaxy S II, Super AMOLED Plus ekranı ve çift çekirdekli işlemcisi ile iddiasını korumakta.

Uzun süredir merakla beklenen Android 4.0 güncellemesiyle birlikte Galaxy S II, çok sayıda yeni özellik kazanmış olacak. Başta Face Unlock yani yüz tanıma ile kilit açma özelliği olmak üzere yakın alan iletişimi teknolojisi Android Beam, tarayıcı performansındaki geliştirmeler ve kullanıcı arayüzüne yönelik geliştirmeler ile veri kullanımının sınırlandırma gibi çok sayıda detay bulunuyor. Tabi diğer taraftan Galaxy S II üzerinde Flash uygulamaları ile sık sık çalışıyosanız Android 4.0 güncellemesini gerçekleştirmeden önce işletim sisteminde varsayılan olarak Flash desteğinin gelmediğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Samsung, Galaxy S II için Android 4.0 güncellemesini Kies uygulaması üzerinden sağlayacak. Eğer bilgisayarınızda kurulu değil ise güncelleme için Kies 2.0'ı kurmanız gerekecek.

http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopup.jsp?seq=422548&cdsite=ph