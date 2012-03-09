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Samsung Galaxy S II için Android 4.0 güncelleme tarihi netleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
57,6b
1
80
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S II kullanıcılarının beklediği müjdeli haber geldi ve Android 4.0 güncellemesinin 10 Mart'ta yayınlanacağı, Samsung'un resmi internet sitesi üzerinde ortaya çıktı. 22 milyondan fazla satarak kendi sınıfında en çok satan Android telefon unvanını ele geçiren Galaxy S II, Super AMOLED Plus ekranı ve çift çekirdekli işlemcisi ile iddiasını korumakta.
Uzun süredir merakla beklenen Android 4.0 güncellemesiyle birlikte Galaxy S II, çok sayıda yeni özellik kazanmış olacak. Başta Face Unlock yani yüz tanıma ile kilit açma özelliği olmak üzere yakın alan iletişimi teknolojisi Android Beam, tarayıcı performansındaki geliştirmeler ve kullanıcı arayüzüne yönelik geliştirmeler ile veri kullanımının sınırlandırma gibi çok sayıda detay bulunuyor. Tabi diğer taraftan Galaxy S II üzerinde Flash uygulamaları ile sık sık çalışıyosanız Android 4.0 güncellemesini gerçekleştirmeden önce işletim sisteminde varsayılan olarak Flash desteğinin gelmediğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Samsung, Galaxy S II için Android 4.0 güncellemesini Kies uygulaması üzerinden sağlayacak. Eğer bilgisayarınızda kurulu değil ise güncelleme için Kies 2.0'ı kurmanız gerekecek.

http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopup.jsp?seq=422548&cdsite=ph Yorum Yaz
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berkkarabacak 7 yıl en beğenilen
Galaxy S'e destek vermeyi bir-iki sene sonra kesen bir firma,Galaxy S2 için ICS güncellemesi getirmeseydi hiç şaşırmazdım yani
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djx 7 yıl
Galaxy S Günahı neydi yazık
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muhamnet 7 yıl ONUR_345241
ONUR_345241

Flash yok bu nasıl iş !

"varsayılan olarak gelmiyor" cümlesiyle ne anlayabildiniz?
İSTEĞE BAĞLI KURULABİLİR doğru bir çıkarım olur mu?

FLASH DESTEĞİ YOK ile VARSAYILAN OLARAK GELMİYOR sizin için ne ifade ediyor?
ONUR_345241Flash yok bu nasıl iş !"varsayılan olarak gelmiyor" cümlesiyle ne anlayabildiniz?İSTEĞE BAĞLI KURULABİ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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El_domingo 7 yıl
Ics de cok fazla hız artısı beklemeyin ama pil omrunde ciddi artısı var...holo ve yuz tanıma gelecek hepsi o ... buyuk beklentiye girerseniz uzulursunuz....:


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Mike Tyson 7 yıl El_domingo
El_domingo

Ics de cok fazla hız artısı beklemeyin ama pil omrunde ciddi artısı var...holo ve yuz tanıma gelecek hepsi o ... buyuk beklentiye girerseniz uzulursunuz....:




Bu dediklerin kucuk beklentiler mi ? Bunlar gayet buyuk gelismeler.
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mmnder16 7 yıl
arkadaşlar, flash player'ın yeni güncellemesini yayınladı, yeniliklere baktığımda Android 4.0'ı gördüm. yani sorun yok flash desteği var ics 4.0'da.. yani işin türkçesi html5 yaygınlaşana kadar flash kullanabileceğiz :) seneye büyük bir ihtimalle html5 yaygınlaşır gibi.. Hayırlı olsun tüm android kullanıcılarına..
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Mike Tyson 7 yıl
Iyi bari rahatlattin sabah sabah.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben android turkiyede okudum haberi ama altında samsung tarafından bir hata yapıldığı güncellemenin yarın yayınlanmiyacagi falan yazıyor bu konuda bilgi sahibi olan birisi varsa yazabilir mi?
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DH Misafiri 7 yıl
zaten hayatımız şu ics yi beklemekle geçti
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aqresv 7 yıl
arkadaş ben bu samsung'dan hiçbirşey anlamadım. Galaxy note aldım ics desteğinin haberi bile yok ekran görüntüsü çoğu uygulamada berbat bir film izleme sitesi yapmışlar film izlemek ne mümkün herşey birbirinin içinde. Arkadaşım yapıyorsun telefon koyuyorsun özellik ama bir de takip et ya. ios bundan kazanıyor işte adam yazılımını bile kontrol ediyor sen veriyorsun önümüze kullan kullanabilirsen. off off dertlendim yine!!
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Shen 7 yıl
Arkadaşlar kimse ICS güncellemesi almayacakmış, flash desteği olmayacakmış gibi şeyler söylemesin. Cihaz elimde, ICS yüklü ve Flash kurulu. Flash dahili olarak gelmiyor. ICS yükledikten sonra indirip kuruyorsunuz ki gayet normal. Şu an çatır çatır kullanıyorum... Nokta..
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‬1‬ 7 yıl
Adobe has now announced that it will be offering Flash for ICS after all. There is a catch though; Adobe has noted that ICS will be the last supported Android OS for Flash. That means all future version of Android will have to make it with no Flash.

ice cream e flash destegi var sonraki android surumlerine yok.
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smart1978 7 yıl
Android te Falsh varsayılan olarak gelmemesi en mantıklısı çünkü Flash player sürekli güncelleniyor...
Sonuç olarak Android 4 için Flash desteği var... Boşuna yaygara polemik yapılmamalı...
Galaxy Note sahibi olarak ICS hakkında Avrupa ve Asya varyantlı Galaxy Note lara beta olarak 1 tane var iken SGS 2 ICS beta da olsa güncellemeleri bolca var... Bu akla Samsung un SGS2 üzerine daha çok durduğu anlamı geliyor... Gerçi SG Note SGS 2 ile birçok donanım bileşeni aynı ... Bu da akla SGS2 için resmi olarak ICS ilk çıktığında 2-3 gün sonrasında SG Note için de çıkabileceğidir...
Samsung Note 10.1 için daah fazla kafa yormamalı biraz daha Galaxy Note ICS güncellenmesine odaklanmalı...
Galaxy Note ICS güncellemesi hiç olmazsa aynı gün almaması (dah aönce alması gerekirdi..) doğru bulmuyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung galaxy note güncellemesi ne zaman bilginiz varmı beklemekten bir haller oldu :))))
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DH Misafiri 7 yıl
cumur
DH Misafiri Hocam s2 nin 2.3.6 sürümü gelmiş. ICS yok....
nerde yaşıyosun sen

Ankara hocam.
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cumur 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

cumur

DH Misafiri Hocam s2 nin 2.3.6 sürümü gelmiş. ICS yok....
nerde yaşıyosun sen



Ankara hocam.

2.3.6 geleli çok oluyor o yüzden sordum nerde yaşıyorsun diye arkadaşım, herkez bekliyo 4 gelsin diye 4 dün olmadığını biliyoruz yani
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DH Misafiri 7 yıl
Hocam s2 nin 2.3.6 sürümü gelmiş. ICS yok....
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cumur 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hocam s2 nin 2.3.6 sürümü gelmiş. ICS yok....

nerde yaşıyosun sen
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