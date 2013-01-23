Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı





Samsung'un 2011 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemi akıllı telefonu nihayet beklenen yeni işletim sistemi versiyonu güncellemesini almaya başladı. Android 2.3 Gingerbread sürümüyle satışa çıkan, ardından mevcut arayüzün değiştirilmediği Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e yükseltilen GT-I9100 Galaxy S II, bugün itibariyle Android 4.1.2 Jelly Bean ve firmanın en yeni kullanıcı arayüzü TouchWiz Nature ile beraberinde getirdiği önemli yazlımsal yeniliklere kavuştu. İspanya'da başlayan dağıtımın kısa süre içerisinde diğer Avrupa ve Asya ülkelerine yayılması beklenirken, dileyen kullanıcılar hemen şimdi en güncel yazılımı telefonlarına kurarak tecrübe etmeye başlayabilecek.

İspanya'da OTA yolu ile internete bağlı cihazlara uyarı olarak ulaşan ve Samsung'un Kies yardımcı programında da listelenen yeni üretici yazılımı, 14 Ocak 2013 tarihinde I9100XWLS8 yapı numarası, Android 4.1.2-JZO54K işletim sistemi versiyonu ve 3.0.31 Kernel sürümüyle paketlenmiş. Bu güncelleme sayesinde Samsung Galaxy S III ve Galaxy Note II gibi modeller ile aynı kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayan Galaxy S2, Google'ın Jelly Bean sürümüne dahil ettiği Project Butter iyileştirmeleri ile çok daha hızlı, pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunacak, üreticisinin S Clod bulut servislerine erişebilecek, daha gelişmiş kamera fonksiyonlarını bünyesinde barındıracak, özelleştirilebilir yeni bir kilit ekranına sahip olacak, Direct Call, Pop-up Play, Smart Stay gibi Güney Koreli üreticinin kendine has yazılım özelliklerinden faydalanabilecek, yeni Widget'lar, iki farklı ana ekran modu, yeni uyarı çubuğu, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve daha birçok değişiklikle kullanıcılarının karşısına yeni bir aygıt olarak çıkacak.

Güncelleme dağıtımının Türkiye'ye ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Ancak GT-I9100 model numaralı bir Galaxy S2'ye sahip olan kullanıcılar, buradan indirebilecekleri 541MB büyüklüğündeki I9100XWLS8 üretici yazılımını Odin yükleme aracıyla aygıtlarına kurabilirler. GT-I9100G model numaralı Galaxy S II versiyonu için yeni sürümün önümüzdeki haftalarda erişilebilir olacağı tahmin ediliyor. Yükseltmenin hangi ülkelerde resmen tüketicilere dağıtıldığını öğrenmek ve yeni yazılıma ait görüntüleri incelemek için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/01/23/samsung-rolls-out-android-4-1-2-jelly-bean-update-to-the-galaxy-s-ii/