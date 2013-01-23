Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
13,5b
1
159
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı
Tam Boyutta Gör

Samsung'un 2011 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemi akıllı telefonu nihayet beklenen yeni işletim sistemi versiyonu güncellemesini almaya başladı. Android 2.3 Gingerbread sürümüyle satışa çıkan, ardından mevcut arayüzün değiştirilmediği Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e yükseltilen GT-I9100 Galaxy S II, bugün itibariyle Android 4.1.2 Jelly Bean ve firmanın en yeni kullanıcı arayüzü TouchWiz Nature ile beraberinde getirdiği önemli yazlımsal yeniliklere kavuştu. İspanya'da başlayan dağıtımın kısa süre içerisinde diğer Avrupa ve Asya ülkelerine yayılması beklenirken, dileyen kullanıcılar hemen şimdi en güncel yazılımı telefonlarına kurarak tecrübe etmeye başlayabilecek.
İspanya'da OTA yolu ile internete bağlı cihazlara uyarı olarak ulaşan ve Samsung'un Kies yardımcı programında da listelenen yeni üretici yazılımı, 14 Ocak 2013 tarihinde I9100XWLS8 yapı numarası, Android 4.1.2-JZO54K işletim sistemi versiyonu ve 3.0.31 Kernel sürümüyle paketlenmiş. Bu güncelleme sayesinde Samsung Galaxy S III ve Galaxy Note II gibi modeller ile aynı kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayan Galaxy S2, Google'ın Jelly Bean sürümüne dahil ettiği Project Butter iyileştirmeleri ile çok daha hızlı, pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunacak, üreticisinin S Clod bulut servislerine erişebilecek, daha gelişmiş kamera fonksiyonlarını bünyesinde barındıracak, özelleştirilebilir yeni bir kilit ekranına sahip olacak, Direct Call, Pop-up Play, Smart Stay gibi Güney Koreli üreticinin kendine has yazılım özelliklerinden faydalanabilecek, yeni Widget'lar, iki farklı ana ekran modu, yeni uyarı çubuğu, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve daha birçok değişiklikle kullanıcılarının karşısına yeni bir aygıt olarak çıkacak.
Güncelleme dağıtımının Türkiye'ye ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Ancak GT-I9100 model numaralı bir Galaxy S2'ye sahip olan kullanıcılar, buradan indirebilecekleri 541MB büyüklüğündeki I9100XWLS8 üretici yazılımını Odin yükleme aracıyla aygıtlarına kurabilirler. GT-I9100G model numaralı Galaxy S II versiyonu için yeni sürümün önümüzdeki haftalarda erişilebilir olacağı tahmin ediliyor. Yükseltmenin hangi ülkelerde resmen tüketicilere dağıtıldığını öğrenmek ve yeni yazılıma ait görüntüleri incelemek için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/01/23/samsung-rolls-out-android-4-1-2-jelly-bean-update-to-the-galaxy-s-ii/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tubikontindet 6 yıl en beğenilen
ssbrutality
dileyen kullanıcılar hemen şimdi en güncel yazılımı tecrübe edebileceklerCümlede Anlatım Bozukluğu Ve Devrik Kelimeler Bütünü :))

devrik kelime olmaz hocam, devrik cümle olur :D
ssbrutalitydileyen kullanıcılar hemen şimdi en güncel yazılımı tecrübeedebileceklerCümlede Anlatım Bozukluğu Ve Devrik Kelimeler Büt...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Kimse yakınmasın artık lütfen. Sabrın sonu selamet oldu işte gördünüzmü gençler ! Ben almayı bile düşünmeye başladım !
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gannicus 6 yıl
ah htc ah

Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
ali90ali 4 yıl
kim var burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
mA8F
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
benim android 4.0.3 nasıl yükseltecem bilgi verirmisiniz ?
acele .!!!!!!!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yurdakul1963 5 yıl
kiesle güncelle, olmazsa odinle yaparsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
81irfanafri18 6 yıl
sammobile.com/...
sammobile.com' da 25.04.2013 tükçe yanlanmaya başlanmış olarak gözüküyor. Ama kies' te güncelleme gözükmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
s.a arkadaslar
model no:GT-9100
ANDROIN SURUMU:2.3.3
ANA BANT SURUMU :I9100XXKE4
KERNEL SÜRÜMÜ :2.6.35.7-I9100XWKE7-CL215725
root@DELL103 2
YAPIM NO:GINGERBREAD.XWKE7
GU8NCELLEME YAPMASI GEREKMIYOR MU ARATIYORUM BULAMIYOR MILLET DAHA YUKSEK SURUMLERDE DOLASIYOR AMA BENIM TELEFON BAGLANTI KURULAMADI DIYOR SIZCE NEDENDIR... YARDIMCIOLAN ARKADASLAR ASIMDIDEN TESEKKUR EDRIM..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullah_03 6 yıl
arkadaşlar ben telefonun ayarlarından
telefon hakkında=>yazılım güncelleme=>güncelle
dedim ve telefon önce 460 mb büyüklüğünde bir dosya indirdi. zaten 4.0.4 kurulu idi kendi otomatik güncelledikçe güncelliyorum öyle çok alakam olmaz ancak bu sefer ne olduysa güncellemeyi kur'u seçtim sonra telefon 3 kere açılıp kapandı birşeyleri yükledi ancak en sonunda açılış ekranı olan
Samsung
GALAXY S II
GT-I9100G
bu ekran geldi ve telefon öylece dondu kaldı aradan 1 saat kadar geçti telefona reset atmak için güç tuşuna uzun süre basılı tuttum ekran önce kapandı sonra tekrar açılış ekranı geldi şu an hala öyle duruyor. sinirlendim pili çıkarıp taktım yine açtığımda aynı ekran duruyor acil yardımcı olabilir misiniz? saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nohackmove 6 yıl
merhaba arkadaşlar Türkiye romu kies ile yüklenemiyor mu hala?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemalboran 6 yıl nohackmove
nohackmove

merhaba arkadaşlar Türkiye romu kies ile yüklenemiyor mu hala?


Aşağıdaki linkten görülebileceği gibi henüz Türkiye için güncelleme çıkmadı.

sammobile.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar güvenlik kamersını nasıl yüklerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dewadam 6 yıl
Öncelikle tüm S2 kullanıcılarına hayırlı olsun. Benim sorum şöyle olacak :

Ben İspanya için çıkarılan resmi ROM'u odin yardımıyla yükledim ve işlem bitince cihaz 21 MB lık bir yazılım güncelleme dosyası daha indirdi onu da kurdu. Ancak telefonumda bir sorun var ki bunun güncellemeyle alakası olduğunu sanmıyorum. Sorun telefonun kapanmaması. Telefonu kapatınca ekrana önce boş pil resmi geliyor sonra dolu pil resmi geliyor ve bu böylece sürüp gidiyor. Biraz araştırma yaptım ve bunun yüksek ihtimaL oksitlenmeden kaynaklı donanımsal bir sorun olabileceğine kanaat getirdim. Etrafımda S2 kullanıcısı olmadığından karşılaştırma şansım pek olmadı.

1. Güncellemeyi alıp bu tarz bir sorun yaşayan var mı.
2. Bu sorunu yaşayan bazı kişiler serviste board değişimiyle çözüm bulmuşlar. Bu şekilde cihazı servise götürürsem resmi sürüm olmasına rağmen kıllık yapma durumları olur mu.

YASAL BİLGİ kısmında yazanlar şu şekilde:

Model Numarası
GT-I9100

Android Sürümü
4.1.2

Ana bant sürümü
I9100XXLS8

Kernel Sürümü
3.0.31-889555
dpi@DELL228#3
SMP PREEMPT Thu Jan 31 14:48:54
KST 2013

Yapım Numarası
JZ054K.I9100XWLSD

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxlancelotxx 6 yıl
DH Misafiri
Arkadaşlar benim telefonumda 4.0.4 yüklüydü. 24 şubat gibi ayarlardan güncellemeye baktım ve 4.1.2 yükledim. Root veya hiçbişey de yapılmadı telefonda. Arkadaşta var benimki 4.0.4 iken onunki 4.0.3dü hala o şekilde. Bende neden güncelleme oldu acaba?

arkadasinin telefonu cin uretimi seninki kore uretimi olabilir her fabrikanin kendine gore degisik kodlari var ona gore sirayla geliyo
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zıplayanpırasa 6 yıl xxlancelotxx
xxlancelotxx

DH Misafiri

Arkadaşlar benim telefonumda 4.0.4 yüklüydü. 24 şubat gibi ayarlardan güncellemeye baktım ve 4.1.2 yükledim. Root veya hiçbişey de yapılmadı telefonda. Arkadaşta var benimki 4.0.4 iken onunki 4.0.3dü hala o şekilde. Bende neden güncelleme oldu acaba?


arkadasinin telefonu cin uretimi seninki kore uretimi olabilir her fabrikanin kendine gore degisik kodlari var ona gore sirayla geliyo

alakası yok. İthalat üzerinden aldıysanız aldıgınız firmanın cihazı getirttiği ülke önemlidir bu durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar benim telefonumda 4.0.4 yüklüydü. 24 şubat gibi ayarlardan güncellemeye baktım ve 4.1.2 yükledim. Root veya hiçbişey de yapılmadı telefonda. Arkadaşta var benimki 4.0.4 iken onunki 4.0.3dü hala o şekilde. Bende neden güncelleme oldu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canerdobra 6 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar konunu yeri burası değil biliyorum ama telefon tuş kilidi devreye girince internet dolaşımını kesiyor acaba 4.1.2 yi yüklersem düzelir mi yoksa donanımsal bi sorun mu var????

Arkadaşlar aynı konu bendede var tuş kilidi devreye girince internet bağlantısını kesiyor varmı bi ceresini bilen
Samsung note 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13543 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, samsung ve
6 etiket daha jelly bean güncelleme uygulama haber Google now Yazılım firmware
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim