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Samsung Galaxy S III, 4 Haziran'da Avea ile satışta

6 yıl
8,9b
1
68
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bugün (30 Mayıs) hem Nişantaşı hem de Caddebostan'da yapılacak özel Dj performansları ile Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek olan akıllı telefonun resmi satışı ise Haziran ayı ile birlikte başlamış olacak. Avea bugün yaptığı resmi açıklamayla 4 Haziran'da Galaxy S III'ün 16GB'lık versiyonunu kend bayii kanalı üzerinden avantajlı tekliflerle müşterilerine sunacağını bildirdi.
Tekliflerin detayları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da içerisinde farklı internet tarifelerin barındıran değişik paket alternatiflerinin olması bekleniyor. 4.8-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD  ekrana sahip olan Samsung Galaxy S III, dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisinden güç alıyor ve Android 4.0.4 işletim sistemiyle geliyor. 

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bozo_78 6 yıl
arkadaslar mavisi 15 haziranda gelcekmis benim alıcagım yere. Sizce beyazını almalımıyım yoksa beklesem dahamı iyi.. Bide haftasonu sehir dısına gdicem telefon cok isime yarıcak :s
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byeblade 6 yıl
bolu highway outlet'te bimeks mağazasında 2000 tl ye satısta su an s3
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DH Misafiri 6 yıl
avea mı 2000 tl az deildir .d
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XperiaTM 6 yıl
Kontratlı telefon almayın be kardeşim. 200 300 lira fazla veriyorsunuz yok yere.
Git dışarıdan al var olan paketini kullan daha iyi.
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaşlar bu konuyla ilgisiz bir şey sorcam ama eminim ki bu konu sizi de çok ilgilendiriyordur.Arkadaşlar oyun yönünde bana htc one xi mi önerirsiniz galaxy s3ü mü?Bana açık ve net bir cevap verirseniz ve nedenini de yazarsanız çok sevinirim...
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DH Misafiri 6 yıl
Belki sizlere karar vermede yol göstermesi amacıyla..günlerdir Ciddi bicimde samsung N7000 - galaxyS3 ile HTC One X ve
LG Optimus 4X HD teknik özelliklerini araştırıyorum ve karşıma bunca günün sonunda çıkan sonuç ibrenin teknik bakımdan sıralama yaparsak alttaki şekilde
N7000 bir yerden sonra eleniyor ve
1- LG Optimus 4X HD
2- Galaxy S3
3- HTC One X
yönünde oldu S3 un estetik bakımdan daha çok genç kitleye hitap etmesi dışında LG Optimus 4X HD tan üstün özelliği yok hele foto yönünden LG Optimus 4X HD bariz üstünlük kuruyor seçim sizlerin arkadaşlar..
-
3 Yanıt Yanıtla
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Opinion 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Belki sizlere karar vermede yol göstermesi amacıyla..günlerdir Ciddi bicimde samsung N7000 - galaxyS3 ile HTC One X ve
LG Optimus 4X HD teknik özelliklerini araştırıyorum ve karşıma bunca günün sonunda çıkan sonuç ibrenin teknik bakımdan sıralama yaparsak alttaki şekilde
N7000 bir yerden sonra eleniyor ve
1- LG Optimus 4X HD
2- Galaxy S3
3- HTC One X
yönünde oldu S3 un estetik bakımdan daha çok genç kitleye hitap etmesi dışında LG Optimus 4X HD tan üstün özelliği yok hele foto yönünden LG Optimus 4X HD bariz üstünlük kuruyor seçim sizlerin arkadaşlar..
-

LG Optimus 4X HD peki ne zaman satisa cikar ve fiyat ne olur. s3 ile video karsilastirmasi var mi?
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Opinion 6 yıl DH Misafiri
edit. cift mesaj
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emiLL 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Belki sizlere karar vermede yol göstermesi amacıyla..günlerdir Ciddi bicimde samsung N7000 - galaxyS3 ile HTC One X ve
LG Optimus 4X HD teknik özelliklerini araştırıyorum ve karşıma bunca günün sonunda çıkan sonuç ibrenin teknik bakımdan sıralama yaparsak alttaki şekilde
N7000 bir yerden sonra eleniyor ve
1- LG Optimus 4X HD
2- Galaxy S3
3- HTC One X
yönünde oldu S3 un estetik bakımdan daha çok genç kitleye hitap etmesi dışında LG Optimus 4X HD tan üstün özelliği yok hele foto yönünden LG Optimus 4X HD bariz üstünlük kuruyor seçim sizlerin arkadaşlar..
-

lg seçeneği başta gelmemeli bence

zira gorilla glass yok ve yazılım desteği ortada.
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nightsoldier 6 yıl
Teknosa da 4 haziranda satisina baslayacakmis galaxy s3 moselinin. Bence epey pahali bir fiyattan satisa cikartir. Aksi olursa sasiririm.
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b0Ni 6 yıl nightsoldier
sungur 13
Teknosa da 4 haziranda satisina baslayacakmis galaxy s3 moselinin. Bence epey pahali bir fiyattan satisa cikartir. Aksi olursa sasiririm.

1999tl den satıyor teknosa
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ozdemireren 6 yıl
one x kullaniyorum suan gayet memnunum dis hoparlor sesi haric.amoled ekran herzaman ilgimi cekmistir.s3 incelemesini merakla bekliyorum.birde kendim kullanirsam o zmn tam anlamiyla merakimi gideririm.
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cestvrai 6 yıl
s2 ile s3 arasında fark yok diyenkere K*C*MLA guluyorum
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unixx 6 yıl
hocam s2 ile s3 arasında neredeyse fark yok.kaldıkı ekran amolet s2 de daha iyi denıyor sadece s3 4 cekırdek s2 2 cekırdek hız aynı
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n0n4me 6 yıl
Bu telefonu almayı düşünüyorum iPhone ile değiştireceğim.
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Patria o Muerte 6 yıl
Bari su galaxy s2 lerin fiyatı düşsün.
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marseltalon 6 yıl
16 gb olanını ne yapayım? en az 32 gb lazım ve 32 gb olanından verse ya avea...
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E_Aydin35 6 yıl
İlk Avea üzerinden satışa çıkması bir avantajdır bakalım nasıl kullanıcak bunu Avea..
Artık cezbedici bir tarife veya kampanya, göz boyoma ile satışa çıkartırlar :)
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nightsoldier 6 yıl
İphone 4'ü ilk olarak teknosa satışa sunduğunda acayip uçuk bir fiyat koymuştu cihaza. Avea taksitli olarak 24 ay taahüt ile bu telefonu satacaktır diye düşünüyorum
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