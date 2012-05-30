Samsung Galaxy S III, 4 Haziran'da Avea ile satışta

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bugün (30 Mayıs) hem Nişantaşı hem de Caddebostan'da yapılacak özel Dj performansları ile Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek olan akıllı telefonun resmi satışı ise Haziran ayı ile birlikte başlamış olacak. Avea bugün yaptığı resmi açıklamayla 4 Haziran'da Galaxy S III'ün 16GB'lık versiyonunu kend bayii kanalı üzerinden avantajlı tekliflerle müşterilerine sunacağını bildirdi.

Tekliflerin detayları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da içerisinde farklı internet tarifelerin barındıran değişik paket alternatiflerinin olması bekleniyor. 4.8-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olan Samsung Galaxy S III, dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisinden güç alıyor ve Android 4.0.4 işletim sistemiyle geliyor.