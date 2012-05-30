Samsung Galaxy S III, 4 Haziran'da Avea ile satışta

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bugün (30 Mayıs) hem Nişantaşı hem de Caddebostan'da yapılacak özel Dj performansları ile Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek olan akıllı telefonun resmi satışı ise Haziran ayı ile birlikte başlamış olacak. Avea bugün yaptığı resmi açıklamayla 4 Haziran'da Galaxy S III'ün 16GB'lık versiyonunu kend bayii kanalı üzerinden avantajlı tekliflerle müşterilerine sunacağını bildirdi.
Tekliflerin detayları hakkında şu an için net bir bilgi olmasa da içerisinde farklı internet tarifelerin barındıran değişik paket alternatiflerinin olması bekleniyor. 4.8-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde Super AMOLED HD ekrana sahip olan Samsung Galaxy S III, dört çekirdekli Exynos 4 Quad işlemcisinden güç alıyor ve Android 4.0.4 işletim sistemiyle geliyor.
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Git dışarıdan al var olan paketini kullan daha iyi.
LG Optimus 4X HD teknik özelliklerini araştırıyorum ve karşıma bunca günün sonunda çıkan sonuç ibrenin teknik bakımdan sıralama yaparsak alttaki şekilde
N7000 bir yerden sonra eleniyor ve
1- LG Optimus 4X HD
2- Galaxy S3
3- HTC One X
yönünde oldu S3 un estetik bakımdan daha çok genç kitleye hitap etmesi dışında LG Optimus 4X HD tan üstün özelliği yok hele foto yönünden LG Optimus 4X HD bariz üstünlük kuruyor seçim sizlerin arkadaşlar..
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LG Optimus 4X HD peki ne zaman satisa cikar ve fiyat ne olur. s3 ile video karsilastirmasi var mi?
lg seçeneği başta gelmemeli bence
zira gorilla glass yok ve yazılım desteği ortada.
1999tl den satıyor teknosa
Artık cezbedici bir tarife veya kampanya, göz boyoma ile satışa çıkartırlar :)