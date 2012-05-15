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Samsung Galaxy S III de Amerika'ya Snapdragon S4 işlemciyle gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
42,2b
1
129
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One X'den sonra Samsung Galaxy S III'ün Amerika versiyonu da çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci ile piyasaya giriş yapacak en azından ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon için hazırlanan versiyonu. Amerika pazarında operatörler, 4G LTE altyapısına sahip ve kullanılan donanım platformundaki iletişim modüllerinin 4G LTE ile uyumlu olması gerekiyor.
Şu an için platformunda bu desteğe sahip tek firma, iletişim teknolojilerinde çok sayıda patente sahip olan Qualcomm. Hem Nvidia hem de Samsung, kendi geliştirdikleri Tegra 3 ve Exynos 4 Quad platformlarında 4G desteği henüz sunmuş değil. Nvidia yaptığı açıklama ile üçüncü parti 4G LTE modülü ile donatılmış Tegra 3 platformlu telefonların yıl sonuna doğru çıkacağını, kendi geliştirdiği 4G modülüne sahip Grey kod adlı yeni Tegra platformunun ise 2013'te hazır olacağını açıklamıştı. Samsung cephesinde ise 4G LTE donanımlı bir Exynos için net bir bilgi bulunmuyor.
Bu ayın sonuna doğru piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S III, Haziran ayı ile birlikte ülkemizdeki teknoloji severlerin beğenisine sunulmuş olacak. 4.8-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Galaxy S III, Android 4.0.4 işletim sistemini kullanıyor ve Samsung tarafından geliştirilen çok sayıda yazılımsal özellik ile geliyor. 2100 mAh kapasiteli pilden güç alan Galaxy S III, aynı zamanda 32nm HKMG teknolojisiyle üretilen ve çekirdekleri asenkron yapıda çalışabilen işlemcisiyle hem performans hem de pil ömrü açısından zirveye oynuyor. 

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tahayasin1 7 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

iphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.

Artık kabul edin bu dünyada tek bir telefon üreticisi var oda Apple.

Selam
Hocam kirilmayin ama gecmis mesajlariniza bakildigi zaman o kadar karmasik ki neyi savusdugunuz neyi elestirdiginiz inanin hic belli degil.
kisa bir süre cercevesinde sizin bir samsung S2 kullanicisi oldugunuzu yazdiginizi da okudum birde yanlis hatirlamiyorsam Nokia kullanicisi yazdiginizi okudum
S3'ün hem iyi hemde cok berbat oldugu kabul edilecek mesajlarinizida okudum ve bircok celiskili mesaj. dogrusu mesajlariniz cogu sadece mesaj yazmak icin yazimis gibi gözüküyor.
bütün markalar ortada, tasarimlari, özellikleri ve en önemlisi fiyatlari ortada.
Saygilar...
DH Misafiriiphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.Artık k...
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13 Yanıt Yanıtla +98
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CaRBiNe 7 yıl
DH Misafiri
iphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.Artık kabul edin bu dünyada tek bir telefon üreticisi var oda Apple.

Misafir adı altında yorum yaptırtırsanız böyle abuk subuk yorumlar okumaya mecbur kalırız...
DH Misafiriiphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.Artık kabul edin bu dünyad...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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tahayasin1 7 yıl



Yemin olsun 10 dk gülüyorum mesaji bile zor attim.
Aylardir bu DHmisafiri nickli kisiyi takip ediyorum ve kendi kendime ne tutatırsız adam bu yahu diye sinir oluyordum.
Bir americadan yazdığını ve bir saat sonra bilmem hangi ilk öğretim okulunda öğretim öğretmeniyim diye okudum bune ya 12 yaşinda olsa gerek diye yanit bile vermedim bide 16 bin küsür mesaj atmış heralde bu adamın tüm mesajları fıs ve DHmisafiri mesaji gördüğüm zaman atliyordum ama bu mesajda tak etti birşeyler yazayım dedim oda her tarıfıma bulaştı.


Nese eğlence oldu pişman değilim

Yemin olsun 10 dk gülüyorum mesaji bile zor attim.Aylardir bu DHmisafiri nickli kisiyi takip ediyorum ve kendi kendime ne tutatır...
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4 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
misafir kullanıcı ile giriş yapıyorlar (şekil a)
hep farklı kişi bunlar.
fanboy fanboy
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DH Misafiri 7 yıl


Orijinalden alıntı: DH Misafiri
iphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.
Artık kabul edin bu dünyada tek bir telefon üreticisi var oda Apple.

Selam
Hocam kirilmayin ama gecmis mesajlariniza bakildigi zaman o kadar karmasik ki neyi savusdugunuz neyi elestirdiginiz inanin hic belli degil.
kisa bir süre cercevesinde sizin bir samsung S2 kullanicisi oldugunuzu yazdiginizi da okudum birde yanlis hatirlamiyorsam Nokia kullanicisi yazdiginizi okudum
S3'ün hem iyi hemde cok berbat oldugu kabul edilecek mesajlarinizida okudum ve bircok celiskili mesaj. dogrusu mesajlariniz cogu sadece mesaj yazmak icin yazimis gibi gözüküyor.
bütün markalar ortada, tasarimlari, özellikleri ve en önemlisi fiyatlari ortada.
Saygilar...

Benim savunduğum ortada samsung gibisi yok
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DH Misafiri 7 yıl
Khim nhe derse dheseyn Apple. Apple dünyanın phir Nhumaralı telephone ûrethicishi.. Phende iPhone kullanan phir emoyum ve apple'da babamın hissesi vharr..! Phöyle bi hayat yashıyorum isthe..
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DH Misafiri 7 yıl
NAMBIR VAN AL ARAUND DI VORD İPHONE ABİLER BANA GÜVENİN.......
İPHONE 2G BİLE DAHA GÜÇLÜ BUNDAN.
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DH Misafiri 7 yıl
özellikleri düşükte olsa, fiyatı pahalıda olsa yinede apple o kadarrrr.
ben hırsız malı almam arkadaş, siz amele deyin asıl amele samsung dur,
bu konsepti apple geliştirdi samsung anca taklit etsin, onu bunu bilmem dokunmatik telefonu ve tableti dünyaya kazandıran ve yayan apple dır,
bir günde amele samsun dünyada olmayan bir cihazı yapsında başkaları ondan çalsınlarda görelim,
Apple reyiz tasarlar sunar piyasaya kabul ettirir pazar oluşturur, amele markası samsun çıkar aynısını çalar, sonrada yok fiyatım daha uygun yok işlemcim güclü yok benim flash desteğim de var. Çingene markası SAMSUNG
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DH Misafiri 7 yıl
telefon yorumu goremedim :) o da ilginc..ya amerikada yasayan biri olarak uzucu haber htc one x alayim diordum quad core deil dual core versionu nu soktular samsung yapti quad core onu alayim diordum , haydaa o da fikrini deistirdi..christmas pazarini bekleyip turnayi gozunden vurmayi bekliyorlar :S , bize de beklemek kaliyor..ya da hongkoktan alicaz :S
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DH Misafiri 7 yıl
Markası her ne olursa olsun,bir cihazı incelemeden yorum yapan arkadaşlar? Anlamıyorum sizi!
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prement0203 7 yıl
fanatikliğe anlam veremiyorum böyle konularda..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
iphone bir numara , tek telefon yapıyor adamlar bütün kıtalarda çalışıyor , marsa yollasan ordada çalışır.Artık kabul edin bu dünyada tek bir telefon üreticisi var oda Apple.

bu zamana kadar bu kadar çok eksi görmedim
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy S3'e parası yetmeyecek olan fakir 2. el iphone 4 kullanıcıları doluşmuş yine konuya. Tamam hiçbir zaman böyle bir telefonunuz olamayacak belki ama bu kadar da mundar demeyin yani.
Bakın herkes sizinle resmen dalga geçmiş. Bir de hala apple apple diyorlar, samsung apple'ı geçeli yıllar oluyor mağaranızdan çıkın artık isterseniz ?
Artık işler tersine döndü, apple samsung'u taklit ediyor. Bakın bir sonraki iphone özellikleri yine s3 taklidi olacaktır, kendi gözlerinizle göreceksiniz.
S2'ye de rakip olsun diye sonradan 4s çıkarmışlardı. Apple sadece samsung'un çıkardığı modellerin benzeri modeller üretmekte olan bir firma artık.
Piyasadaki öncü artık samsung, ve piyasaya yön veriyor. Apple fanı olarak kendinize yediremesenizde durum bu.
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tgezer 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Galaxy S3'e parası yetmeyecek olan fakir 2. el iphone 4 kullanıcıları doluşmuş yine konuya. Tamam hiçbir zaman böyle bir telefonunuz olamayacak belki ama bu kadar da mundar demeyin yani.
Bakın herkes sizinle resmen dalga geçmiş. Bir de hala apple apple diyorlar, samsung apple'ı geçeli yıllar oluyor mağaranızdan çıkın artık isterseniz ?
Artık işler tersine döndü, apple samsung'u taklit ediyor. Bakın bir sonraki iphone özellikleri yine s3 taklidi olacaktır, kendi gözlerinizle göreceksiniz.
S2'ye de rakip olsun diye sonradan 4s çıkarmışlardı. Apple sadece samsung'un çıkardığı modellerin benzeri modeller üretmekte olan bir firma artık.
Piyasadaki öncü artık samsung, ve piyasaya yön veriyor. Apple fanı olarak kendinize yediremesenizde durum bu.

Yine mi sen :))))

(üzerine alınma sakın)
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