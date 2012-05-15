Samsung Galaxy S III de Amerika'ya Snapdragon S4 işlemciyle gidiyor

HTC One X'den sonra Samsung Galaxy S III'ün Amerika versiyonu da çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci ile piyasaya giriş yapacak en azından ülkenin en büyük operatörlerinden Verizon için hazırlanan versiyonu. Amerika pazarında operatörler, 4G LTE altyapısına sahip ve kullanılan donanım platformundaki iletişim modüllerinin 4G LTE ile uyumlu olması gerekiyor.

Şu an için platformunda bu desteğe sahip tek firma, iletişim teknolojilerinde çok sayıda patente sahip olan Qualcomm. Hem Nvidia hem de Samsung, kendi geliştirdikleri Tegra 3 ve Exynos 4 Quad platformlarında 4G desteği henüz sunmuş değil. Nvidia yaptığı açıklama ile üçüncü parti 4G LTE modülü ile donatılmış Tegra 3 platformlu telefonların yıl sonuna doğru çıkacağını, kendi geliştirdiği 4G modülüne sahip Grey kod adlı yeni Tegra platformunun ise 2013'te hazır olacağını açıklamıştı. Samsung cephesinde ise 4G LTE donanımlı bir Exynos için net bir bilgi bulunmuyor.

Bu ayın sonuna doğru piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S III, Haziran ayı ile birlikte ülkemizdeki teknoloji severlerin beğenisine sunulmuş olacak. 4.8-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Galaxy S III, Android 4.0.4 işletim sistemini kullanıyor ve Samsung tarafından geliştirilen çok sayıda yazılımsal özellik ile geliyor. 2100 mAh kapasiteli pilden güç alan Galaxy S III, aynı zamanda 32nm HKMG teknolojisiyle üretilen ve çekirdekleri asenkron yapıda çalışabilen işlemcisiyle hem performans hem de pil ömrü açısından zirveye oynuyor.