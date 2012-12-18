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Samsung Galaxy S III için 3000mAh kapasiteli orjinal pil kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7,7b
1
105
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S III'ün en önemli yanlarından biri çıkartılabilir pil ile geliyor olması. Yekpare gövde tasarımına sahip iPhone ve HTC One X gibi cihazlardan farklı olarak, Galaxy S III'ün 2100 mAh kapasiteli pili istendiği takdirde çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor. Bu sayede olası bir pil bozulması ya da yenileme ihtiyacını Galaxy S III kolayca karşılabiliyor.
Şu ana kadar Çin merkezli üçüncü parti cihaz üreticilerinden bazıları Galaxy S III için çeşitli aksesuar hazırlamış ve kullanıma sunmuştu. Ancak güvenilir olmayan kaynakların önüne geçmek isteyen Samsung, bizzat kendisi bu işe el atarak Galaxy S III için hazırladığı 3000 mAh kapasiteli genişleme pili İngiltere'de satışa sundu. Orjinal olan bu pil sayesinde, Galaxy S III'ün kullanım süresi önemli oranlarda arttırılabiliyor. Standart pil ile kıyaslandığında 900mAh ekstra kapasite sunan pil, kullanıcıların telefon ile daha uzun saatler oyun oynaması, video izlemesi ve müzik dinlemesine olanak tanıyabiliyor. Daha yüksek kapasitenin bir sonucu olarak standart pilden daha büyük olan genişleme pil ile birlikte kutu içeriğinde yeni bir kapak ta sunuluyor. Aynı zamanda NFC çipine sahip olan pil, Galaxy S III'ün fonksiyonelliğine herhangi bir olumsuzlukta da bulunmuyor.
Galaxy S III için hazırlanan yeni pil, İngiltere'de 65$ etiket fiyatı ile satılıyor. 

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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
Anlamakta zorlanıyorum bu insanları.
3000 mAh koysa ve telefon kalın olsa, niye çok kalın derler. Adamlar bataryadan ödün verip inceliğe yönelince batarya neden az derler.
Ha şu var. Bu yeni sunduğu batarya kalınlığı arttırmasaydı, haklısınız derdim. Ama adamlar pil kapasitesine önem veren, kalınlıkla alakası olmayan kişiler için böyle bir seçenek sunmuş. Hala laf edenler var.
Anlamakta zorlanıyorum bu insanları.3000 mAh koysa ve telefon kalın olsa, niye çok kalın derler. Adamlar bataryadan ödün verip inceliğe yönelince batarya ne...
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vamp 6 yıl Ajzen
iPlexen

vamp

iPlexen

vamp

iPlexen

vamp

iPlexen

enaz3posta


iPlexen

E madem yapacaksınız 2100 mAh neden koyuyorsunuz,kapitalizmin dibine vuruyorsunuz


nekadar saçma bir yorum.telefonu daha ince yapabilmek icin tabiki.s3 zaten normalde pil performansi ust duzey bir telefon.

isterseler 5.000 bin mah ta yaparlar polis telsizi niyetine kullanirsin

Ne dedin ? Pil performansı üst düzey mi ? Sabah %100 ile çıkıyorum akşama iki batarya değiştiriyorum.Güç tasarrufu + Ram'i sürekli temizlememe rağmen... Gerçekten telefonda tek sevmediğim özellik sarj ömrü.


Sen bütün gün ne yapıyorsun? Bu piyasada sana göre "hiçbir" telefon yok. Bu telefonlar anlık işlerimizi halletmemiz için tasarlandılar. İnsaf be kardeşim. Bütün gün oyun oynarsınız ya da whatssapp chatte takılırsınız, sonrada piyasadaki pili gerçekten iyi olan bir ürüne böyle çamur atarsınız. İlk önce elindeki aletin şebeke elektriğine bağlı olmadığını ve anlık ihtiyaçları gidereceği kavramını öğrenmelisin. Yoksa senin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir cihaz yok. Adamlar iyiki değiştirilebilen pil koymuşlar yoksa sen öğle vakti şarjı yer bitirirdin sonra sağa sola bakıp muz yerdin ;)

O Smiley'i koyunca nasıl havalı oldun anlatamam .Whatsapp'ta takıldığımı veya oyun oynadığımı kim söyledi ? İkisinide yapmıyorum. Youtube ve konuşma dışında. S3 Anlık işler için tasarlandıysa vay halimize. Çamur attığım yok zaten fakat 2100 mAh bu telefona koyulacak batarya değil.


Youtube ta ne yapıyorsun? Sanırım 3 saat video izliyorsun her pil için? Ya da 10 saat telefon görüşmesi yapıyorsun?

Playlist gün boyunca açık kalıyor. Sms + telefon + sosyal ağlar.Gerçekten çok gidiyor sabah 8'de çıkıp akşam 8'de eve geliyorum aralıksız ders görüyorum müzik tek kaynağım. Bunu tasarlarken düşünmediler mi yani ?

Youtube playlist?

Evet Playlist ?

bu telefonlarda yapmaman gereken tek şey nedir biliyormusun? Ekranı açık tutmak ve sürekli data çeken şeylerle meşgul olamk. Sen youtube ta bişey izlerken pili mahvediyorsun sürekli. Bence sen telefon kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmelisin. Kendi playlistini mp3 olarak telefona aktarıp müzik çalardan dinlemelisin. Yoksa bu yaptığın şeyi note 2 de kaldırmaz. Hİçbir mobile ürün bu yaptığın şeyi kaldırmaz
iPlexenvampiPlexenvampiPlexen
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vamp 6 yıl Ajzen
iPlexen

enaz3posta


iPlexen

E madem yapacaksınız 2100 mAh neden koyuyorsunuz,kapitalizmin dibine vuruyorsunuz


nekadar saçma bir yorum.telefonu daha ince yapabilmek icin tabiki.s3 zaten normalde pil performansi ust duzey bir telefon.

isterseler 5.000 bin mah ta yaparlar polis telsizi niyetine kullanirsin

Ne dedin ? Pil performansı üst düzey mi ? Sabah %100 ile çıkıyorum akşama iki batarya değiştiriyorum.Güç tasarrufu + Ram'i sürekli temizlememe rağmen... Gerçekten telefonda tek sevmediğim özellik sarj ömrü.


Sen bütün gün ne yapıyorsun? Bu piyasada sana göre "hiçbir" telefon yok. Bu telefonlar anlık işlerimizi halletmemiz için tasarlandılar. İnsaf be kardeşim. Bütün gün oyun oynarsınız ya da whatssapp chatte takılırsınız, sonrada piyasadaki pili gerçekten iyi olan bir ürüne böyle çamur atarsınız. İlk önce elindeki aletin şebeke elektriğine bağlı olmadığını ve anlık ihtiyaçları gidereceği kavramını öğrenmelisin. Yoksa senin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir cihaz yok. Adamlar iyiki değiştirilebilen pil koymuşlar yoksa sen öğle vakti şarjı yer bitirirdin sonra sağa sola bakıp muz yerdin ;)
iPlexenenaz3postaiPlexenE madem yapacaksınız 2100 mAh neden koyuyor...
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Jül Sezar 6 yıl
S4 icin olanida varmi
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Gsmavm 6 yıl
Güzel inceleme olmuş,
79TL Türkiye fiyatı ile satışta mevcuttur. samsungavm.com/...
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orientem 6 yıl
Sonradan kapakla gelice rezalet oluyor mesela s4ün kalın ve büyük pilli versyonu olmalıydı bence
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mike4peace 6 yıl
alıp kullanan deneyen var mı?
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gently weeps 6 yıl
200 lirada batarya ya verin ohhh samsung kilodunuza kadar soysun sizi:)
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raSe34 6 yıl gently weeps
gently weeps

200 lirada batarya ya verin ohhh samsung kilodunuza kadar soysun sizi:)


sizi paraylamı veriyorlar buraya?
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Redunay 6 yıl
Geldi mi Türkiye ye alan var mı?
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gigiya 6 yıl
Aman Tanrım. Ben harika bir haber duydum. Bu mağaza büyük bir satış olduğunu. Noel indirimi: Sitenizin 100 $ üzerinde sipariş üzerine ekstra% 15 indirim. KUPON KODU İLE: XMAS 2012. çok şaşırtıcı. Bu doğrudur? bkz: baseurl.de/...
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smtcglr 6 yıl
65 dolar burda ne kadar olacak kim bilir. Ama güzel haber
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sharpie 6 yıl
Backstreet

iPlexen E madem yapacaksınız 2100 mAh neden koyuyorsunuz,kapitalizmin dibine vuruyorsunuz
Ama bu sefer de Telefonun inceliginden odun veriliyor...Dersen ki ayni boyutta 3000 Mah? Haklisin derim..Batarya ayni incelikte mi? Hayir...Bataryanin yanin da Arka kapak da veriliyor....Telefon bariz kalinlasiyor...


3000 mah olsa bu seferde kalın olmuş diyecekler......o zaman sen yine 2100 mah çıkaracaksın 3000 mah pilide kutuya koyacaksın.telefonun fiyatınada diyelim 1800e satıyosan 1850den satacaksın.o zaman kimseye dokunmaz.birde üstüne millet vay helal olsun der,ama böyle ayrıca çıkarıp satarsan işte böyle adama söverler.
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arcalper0658 6 yıl
vay arkadaş. telefonda SADECE güç tasaruf modunun ve ram temizleme nin pil tasarufu sağladığını sanan yada sağlamadığından şikayet edenler varya ne güldüm yorumları okurken :)
arkadaşlar, pil sorunu birçok tel.de var ama teli kullanmasını bilirsen gayette yeter..
3 aydır s3 kullanıyorum sırf buraya yazacam diye içindekileri saydım,
95 tane proğram, 30 tane oyun var.. ama şarjı 2günden önce bitmiyor(!)
--ekran görüntü kalitesi en alt seviyeye çekiyorum ve ek ayar yaparak eğer multimedya kullanıyorsam en iyi görüntü yap diyorum;
--arka plan işlemlerini kapatıyorum.. yani proğram ram i sadece proğram açıkken kullanıyor.
--ev dışına çıkıyorsam güç tasarufunu UNUTMAZSAM açıyorum
sabah %100 le evden çıkıyorsam ve tel.le ilgilenmiyorsam 4 saatte %1 iniyor, oyun oynayıp müzik dinliyorsam 5 - 30 dk arasında bir zamanda iniyor..
anlatmak istediğim;
direkt pil yetmiyor diye pili ve teli suçlamayı haksız buluyorum,
he tabikide para sizin almak isterseniz alırsınız, genel akıllı telefon sorunu olan pili eriştirip, yinede o telefonlardan vazgeçemeyenlere kendimce fikir veriyorum.
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By.Tolga 6 yıl
iPlexen

enaz3posta
iPlexen E madem yapacaksınız 2100 mAh neden koyuyorsunuz,kapitalizmin dibine vuruyorsunuz
nekadar saçma bir yorum.telefonu daha ince yapabilmek icin tabiki.s3 zaten normalde pil performansi ust duzey bir telefon. isterseler 5.000 bin mah ta yaparlar polis telsizi niyetine kullanirsin
Ne dedin ? Pil performansı üst düzey mi ? Sabah %100 ile çıkıyorum akşama iki batarya değiştiriyorum.Güç tasarrufu + Rami sürekli temizlememe rağmen... Gerçekten telefonda tek sevmediğim özellik sarj ömrü.


arkadasım akllı telefonların ortak problemidir batarya.Aşağıda da bir arkadasında belirttiği gibi birazda pazarlama stratejisi. telefonu kurtaracak harici bileşeni ekle sonra yüksek performans vercek donaımı sat bu kadar basit.Sende olsan aynı seyi yaparsın
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