Samsung Galaxy S III için 3000mAh kapasiteli orjinal pil kullanıma sunuldu

Samsung Galaxy S III'ün en önemli yanlarından biri çıkartılabilir pil ile geliyor olması. Yekpare gövde tasarımına sahip iPhone ve HTC One X gibi cihazlardan farklı olarak, Galaxy S III'ün 2100 mAh kapasiteli pili istendiği takdirde çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor. Bu sayede olası bir pil bozulması ya da yenileme ihtiyacını Galaxy S III kolayca karşılabiliyor.

Şu ana kadar Çin merkezli üçüncü parti cihaz üreticilerinden bazıları Galaxy S III için çeşitli aksesuar hazırlamış ve kullanıma sunmuştu. Ancak güvenilir olmayan kaynakların önüne geçmek isteyen Samsung, bizzat kendisi bu işe el atarak Galaxy S III için hazırladığı 3000 mAh kapasiteli genişleme pili İngiltere'de satışa sundu. Orjinal olan bu pil sayesinde, Galaxy S III'ün kullanım süresi önemli oranlarda arttırılabiliyor. Standart pil ile kıyaslandığında 900mAh ekstra kapasite sunan pil, kullanıcıların telefon ile daha uzun saatler oyun oynaması, video izlemesi ve müzik dinlemesine olanak tanıyabiliyor. Daha yüksek kapasitenin bir sonucu olarak standart pilden daha büyük olan genişleme pil ile birlikte kutu içeriğinde yeni bir kapak ta sunuluyor. Aynı zamanda NFC çipine sahip olan pil, Galaxy S III'ün fonksiyonelliğine herhangi bir olumsuzlukta da bulunmuyor.

Galaxy S III için hazırlanan yeni pil, İngiltere'de 65$ etiket fiyatı ile satılıyor.