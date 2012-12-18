Samsung Galaxy S III için 3000mAh kapasiteli orjinal pil kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S III'ün en önemli yanlarından biri çıkartılabilir pil ile geliyor olması. Yekpare gövde tasarımına sahip iPhone ve HTC One X gibi cihazlardan farklı olarak, Galaxy S III'ün 2100 mAh kapasiteli pili istendiği takdirde çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor. Bu sayede olası bir pil bozulması ya da yenileme ihtiyacını Galaxy S III kolayca karşılabiliyor.
Şu ana kadar Çin merkezli üçüncü parti cihaz üreticilerinden bazıları Galaxy S III için çeşitli aksesuar hazırlamış ve kullanıma sunmuştu. Ancak güvenilir olmayan kaynakların önüne geçmek isteyen Samsung, bizzat kendisi bu işe el atarak Galaxy S III için hazırladığı 3000 mAh kapasiteli genişleme pili İngiltere'de satışa sundu. Orjinal olan bu pil sayesinde, Galaxy S III'ün kullanım süresi önemli oranlarda arttırılabiliyor. Standart pil ile kıyaslandığında 900mAh ekstra kapasite sunan pil, kullanıcıların telefon ile daha uzun saatler oyun oynaması, video izlemesi ve müzik dinlemesine olanak tanıyabiliyor. Daha yüksek kapasitenin bir sonucu olarak standart pilden daha büyük olan genişleme pil ile birlikte kutu içeriğinde yeni bir kapak ta sunuluyor. Aynı zamanda NFC çipine sahip olan pil, Galaxy S III'ün fonksiyonelliğine herhangi bir olumsuzlukta da bulunmuyor.
Galaxy S III için hazırlanan yeni pil, İngiltere'de 65$ etiket fiyatı ile satılıyor.
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3000 mAh koysa ve telefon kalın olsa, niye çok kalın derler. Adamlar bataryadan ödün verip inceliğe yönelince batarya neden az derler.
Ha şu var. Bu yeni sunduğu batarya kalınlığı arttırmasaydı, haklısınız derdim. Ama adamlar pil kapasitesine önem veren, kalınlıkla alakası olmayan kişiler için böyle bir seçenek sunmuş. Hala laf edenler var.
bu telefonlarda yapmaman gereken tek şey nedir biliyormusun? Ekranı açık tutmak ve sürekli data çeken şeylerle meşgul olamk. Sen youtube ta bişey izlerken pili mahvediyorsun sürekli. Bence sen telefon kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmelisin. Kendi playlistini mp3 olarak telefona aktarıp müzik çalardan dinlemelisin. Yoksa bu yaptığın şeyi note 2 de kaldırmaz. Hİçbir mobile ürün bu yaptığın şeyi kaldırmaz
Sen bütün gün ne yapıyorsun? Bu piyasada sana göre "hiçbir" telefon yok. Bu telefonlar anlık işlerimizi halletmemiz için tasarlandılar. İnsaf be kardeşim. Bütün gün oyun oynarsınız ya da whatssapp chatte takılırsınız, sonrada piyasadaki pili gerçekten iyi olan bir ürüne böyle çamur atarsınız. İlk önce elindeki aletin şebeke elektriğine bağlı olmadığını ve anlık ihtiyaçları gidereceği kavramını öğrenmelisin. Yoksa senin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir cihaz yok. Adamlar iyiki değiştirilebilen pil koymuşlar yoksa sen öğle vakti şarjı yer bitirirdin sonra sağa sola bakıp muz yerdin ;)