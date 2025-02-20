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    Oppo, dünyanın en ince katlanabilir telefonunu tanıtı: Karşınızda Oppo Find N5

    Oppo, katlı haldeyken sadece 8.93 mm kalınlığa sahip dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5'i tanıttı. Sınırları zorlayan telefonun fiyatı ve özellikleri neler?
    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefonlar giderek yaygınlaşırken, üreticiler her nesilde cihazlarını daha da inceltiyor. Bu üreticilerden biri de Oppo. Şirket, katlı haldeyken sadece 8.93 mm kalınlığa sahip dünyanın en ince katlanabilir telefonu Find N5'i tanıttı.

    Oppo, Find N5'i geliştirirken sınırları zorladı. Şirket, açılmış haldeyken 4,21 mm kalınlığa sahip olan telefonun USB-C portunu gövdeye zorlukla sığdırıldığını belirtiyor. Kıyaslama açısından, geçtiğimiz sene tanıtılan Honor Magic V3, katlanmamış halde 4,35 mm, katlı halde 9,2 mm kalınlığa sahipti. Oppo, Find N5 ile bir adım öteye geçerek en ince katlanabilir telefon ünvanını ele geçiriyor.

    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find 5, inceliğinin yanında hafifliğiyle de ön plana çıkıyor. Şirket, Find N3'ün menteşesinden %26 daha küçük olan ve gelişmiş sertlik sunan Titanyum Esnek Menteşe ile ağırlığı azaltarak 229 gr'a düşürdüğünü belirtiyor. Aynı gövdede kullanılan karbon fiber malzemenin de ağırlığı azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Telefonun çerçevesinin ise 7000 serisi alüminyumdan yapıldığı belirtiliyor.

    Find N5, yalnızca ince ve hafif olmakla kalmıyor, aynı zamanda katlanabilir bir cihaz için dünyanın ilk IPX6, IPX8 ve IPX9 su geçirmezlik derecesini de barındırıyor. Bu, sıcak su ve daldırma basınçlı su jetlerine dahi dayanabileceği anlamına geliyor.

    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    6,62 inç büyüklüğünde dış ekran, 8,12 inç büyüklüğünde iç ekrana sahip olan telefonda, LTPO OLED panellere yer verilmiş. Dış ekran, 20,7:9 en boy oranı ve 2.450 nit'e kadar tepe parlaklığı sunarken, iç ekran 9,9:9 en boy oranına ve 2.100 nit'e kadar tepe seviyesine sahip. Her iki ekran da ayrı olarak satılan Oppo Pen kalemiyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

    Oppo Find N5, Hasselblad imzalı üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP çözünürlüğündeli ana kamera, OIS destekli LYT-700 sensörüne sahip. 3x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop kamera ise Samsung JN5 sensörünü kullanıyor. Üçüncü kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip ultra geniş açı kamera.

    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Oppo Find N5 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında, Snapdragon 8 Elite yonga seti bizleri karşılıyor. Ancak telefonda kullanılan varyantın, standart 8 Elite işlemcilerden bir eksik çekirdeğe sahip olduğunu belirtelim. Bu işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Oppo Find N5 kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkıyor. Oppo, 4 yıl Android sürüm güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Son olarak telefonun inceliğine ve hafifliğine rağmen 5.600 mAh silikon batarya ile pil ömründen de taviz vermediğini belirtelim.

    Oppo Find N5 fiyatı

    28 Şubat'tan itibaren Kozmik Siyah, Misty Beyaz ve Dusk Mor renklerinde satışa sunulacak olan Oppo Find N5'in fiyatı ise 1799 euro olarak belirlendi.

    Oppo Find N5 özellikleri

    • Dış Ekran: 6.62 inç, 2616x1140, 120Hz, 2450 nit, LTPO AMOLED
    • İç Ekran: 8.12 inç, 2240x2480, 120Hz, 2100 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 16GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/2.7 (birincil) + 50MP f/2.7 3X zum (periskop telefoto) + 8MP, f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 8MP f/2.4 + 8MP f/2.4
    • Batarya: 5600 mAh, 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, uydu bağlantısı
    • Boyut ve ağırlık: Açıkken: 160.9 x 145.6 x 4.2 mm
      Katlıyken: 160.9 x 74.4 x 8.9 mm, 229 gr
    • Diğer: IPX6, IPX8 ve IPX9, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlör
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