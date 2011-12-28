Samsung Galaxy S III ile çekildiği belirtilen ilk test fotoğrafı yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S III ile çekildiği iddia edilen ilk test fotoğrafı gün ışığına çıktı. 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Galaxy S II'den farklı olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde yepyeni bir kamera ile geleceği konuşulan Galaxy S III'ün Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenirken, haberimize konu olan fotoğrafın EXIF bilgisi, Galaxy S III ile çekilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirmekte.
İlgili veri içerisinde telefon modeli olarak GT-I9500 koduna yer verilirken, bu kod Samsung'un şimdiye kadar kullandığı en yüksek model numarası olma özelliğine sahip. Son olarak piyasaya sunulan Galaxy Nexus'ta GT-I9250 model numarasını kullanan Samsung, büyük bir ihtimalle Galaxy S III'te GT-I9500 koduna yer verecek.
Kameranın en yüksek çözünürlüğü yerine 5 Megapiksel çözünürlüğünde çekildiği anlaşılan fotoğraftan elde edilen bilgilere göre odak uzaklığı 4mm ve açıklık ise 2.65. Fotoğrafla ilgili bir başka önemli detay ise konum bilgisi zira Samsung'un Güney Kore'deki en büyük fabrikasının yer aldığı Suwon'da çekildiği anlaşılıyor. Tabi ki EXIF verisi manipülasyona açık ancak 2,5 ay sonraki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenen Galaxy S III için, fabrika testlerinin başlamış olabileceği kuvvetle muhtemel bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Fotoğrafın orjinal boyutu için tıklayınız.
http://pocketnow.com/android/samsung-galaxy-s-iii-first-test-photo Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya buyuk ekran guzel oluyor dogru.
İ9000 4" iken i9100 4.3".
Ama galaxy s2 cok buyuk tamam ince donanim mukemmel
cozunurluk en az 960x540 olmaliydi.
Yankinda canta tasiyacagiz telefonlar icin .
4.3" luk amoled ekra li ufak telefon yapin sadece ekran boyutlarinda
Ya buyuk ekran guzel oluyor dogru.
İ9000 4" iken i9100 4.3".
Ama galaxy s2 cok buyuk tamam ince donanim mukemmel
cozunurluk en az 960x540 olmaliydi.
Yankinda canta tasiyacagiz telefonlar icin .
4.3" luk amoled ekra li ufak telefon yapin sadece ekran boyutlarinda
özet:sg3ün kamerası olabilir ama 12 megapixel olcak demişlerdi 5 ise eğer nexus s ile aynı olcak demek kamerası
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
45657 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kamera ve