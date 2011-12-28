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Samsung Galaxy S III ile çekildiği belirtilen ilk test fotoğrafı yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
45,7b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S III ile çekildiği iddia edilen ilk test fotoğrafı gün ışığına çıktı. 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Galaxy S II'den farklı olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde yepyeni bir kamera ile geleceği konuşulan Galaxy S III'ün Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenirken, haberimize konu olan fotoğrafın EXIF bilgisi, Galaxy S III ile çekilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirmekte.
İlgili veri içerisinde telefon modeli olarak GT-I9500 koduna yer verilirken, bu kod Samsung'un şimdiye kadar kullandığı en yüksek model numarası olma özelliğine sahip. Son olarak piyasaya sunulan Galaxy Nexus'ta GT-I9250 model numarasını kullanan Samsung, büyük bir ihtimalle Galaxy S III'te GT-I9500 koduna yer verecek.
Kameranın en yüksek çözünürlüğü yerine 5 Megapiksel çözünürlüğünde çekildiği anlaşılan fotoğraftan elde edilen bilgilere göre odak uzaklığı 4mm ve açıklık ise 2.65. Fotoğrafla ilgili bir başka önemli detay ise konum bilgisi zira Samsung'un Güney Kore'deki en büyük fabrikasının yer aldığı Suwon'da çekildiği anlaşılıyor. Tabi ki EXIF verisi manipülasyona açık ancak 2,5 ay sonraki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenen Galaxy S III için, fabrika testlerinin başlamış olabileceği kuvvetle muhtemel bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
Fotoğrafın orjinal boyutu için tıklayınız

http://pocketnow.com/android/samsung-galaxy-s-iii-first-test-photo Yorum Yaz
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bring to front 7 yıl en beğenilen
İlk iphone a benzetene supriz hediyeler varmis.
Yanıtla +38
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rpm7200 7 yıl
Yönetim duy sesimi... 30 saniye sınırını kaldırın lütfen :) rahat rahat apple tapıcılarına eksi verebilelim :D
Yanıtla +29
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DH Misafiri 7 yıl
bugune kadar nokia sonny ericson gibi tlf lari kullandim ama samsung s2 kadar iyi bir tlf kullanmamistim.iphone dan sikayeti olanlara samsung S2 tavsiye ederim cok kullanisli ve rahat bir tlf.SAMSUNG dan katiyen vazgecmem..
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1080p 7 yıl

Ya buyuk ekran guzel oluyor dogru.
İ9000 4" iken i9100 4.3".
Ama galaxy s2 cok buyuk tamam ince donanim mukemmel
cozunurluk en az 960x540 olmaliydi.
Yankinda canta tasiyacagiz telefonlar icin .
4.3" luk amoled ekra li ufak telefon yapin sadece ekran boyutlarinda
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1080p 7 yıl

Ya buyuk ekran guzel oluyor dogru.
İ9000 4" iken i9100 4.3".
Ama galaxy s2 cok buyuk tamam ince donanim mukemmel
cozunurluk en az 960x540 olmaliydi.
Yankinda canta tasiyacagiz telefonlar icin .
4.3" luk amoled ekra li ufak telefon yapin sadece ekran boyutlarinda
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sibertilki 7 yıl
iphone 5 20 mp olacak bırakın bu samsung fanlığını :P
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JohnLord 7 yıl
Kim ne derse desin APPLE :( beyler sg2 de kullandım apple da ya apple optimizasyon olarak androidden daha iyi ama ic4 ün performansına göre değerlendirmek lazım 2.1.2.2 ara updatelerle anlaşılmaz
özet:sg3ün kamerası olabilir ama 12 megapixel olcak demişlerdi 5 ise eğer nexus s ile aynı olcak demek kamerası
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koray6852 7 yıl
ne apple allah askina biz catir catir kullaniyoruz bir suru iphonelar cekmecede yatiyor ne anladim bu isten unlock mus jb mis yav birakin onuda gectum kucucuk ekranla oyun oynuyosunuz ekran zaten kucuk bir kontrol icin dokunmatigi kullandiginizda 2 inc e dusuyor
kim ne derse desin su anda en akilli telefon s2 dir bir kere canli ekrani yeter
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mordeaur 7 yıl
Galaxy S2 kullanıcısı olarak söylüyorum: 2 fotoğraf çekeceğiz ve sonrasında batarya bitecek. Her S3 haberinde kafamda beliren problem; '' BATARYA ''. Bakalım bizi ne gibi başka sürprizler bekliyor.
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artcraft35 7 yıl
appleın 4s ile çektiği fotoğraf yayınlandı dendiğinde dosya ayrıntılarından 4 ile çekildiği gözüküyordu, bu fotoğrafta da aynı olay olmasını beklemek saçmaydı zaten
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
ulen bende ensonunda alıcam bu samsunglardan
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nightsoldier 7 yıl
bakın bende kesin bu s3 mu demişim. Bu olacaksa... Diye yazmışım. Asıl siz dikkatli okusaydınız ne demek istediğimi anlardınız
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DH Misafiri 7 yıl
Resimdeki cansızlığın odaklamanın yalnış yere yapıldığı ve kameranın tam karşısında ışıkların olmasından kaynaklandığını düşünüyorum .
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