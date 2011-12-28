Samsung Galaxy S III ile çekildiği belirtilen ilk test fotoğrafı yayınlandı

Samsung Galaxy S III ile çekildiği iddia edilen ilk test fotoğrafı gün ışığına çıktı. 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Galaxy S II'den farklı olarak 12 Megapiksel çözünürlüğünde yepyeni bir kamera ile geleceği konuşulan Galaxy S III'ün Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenirken, haberimize konu olan fotoğrafın EXIF bilgisi, Galaxy S III ile çekilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirmekte.

İlgili veri içerisinde telefon modeli olarak GT-I9500 koduna yer verilirken, bu kod Samsung'un şimdiye kadar kullandığı en yüksek model numarası olma özelliğine sahip. Son olarak piyasaya sunulan Galaxy Nexus'ta GT-I9250 model numarasını kullanan Samsung, büyük bir ihtimalle Galaxy S III'te GT-I9500 koduna yer verecek.

Kameranın en yüksek çözünürlüğü yerine 5 Megapiksel çözünürlüğünde çekildiği anlaşılan fotoğraftan elde edilen bilgilere göre odak uzaklığı 4mm ve açıklık ise 2.65. Fotoğrafla ilgili bir başka önemli detay ise konum bilgisi zira Samsung'un Güney Kore'deki en büyük fabrikasının yer aldığı Suwon'da çekildiği anlaşılıyor. Tabi ki EXIF verisi manipülasyona açık ancak 2,5 ay sonraki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenen Galaxy S III için, fabrika testlerinin başlamış olabileceği kuvvetle muhtemel bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Fotoğrafın orjinal boyutu için tıklayınız

http://pocketnow.com/android/samsung-galaxy-s-iii-first-test-photo