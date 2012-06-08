Samsung Galaxy S III özel bir MHL-HDMI adaptörü kullanacak

Akıllı telefonların donanımları geliştikçe harici ekrana görüntü aktarma ihtiyacı da daha çok kendisini hissettiriyor. Genelde yüksek çözünürlüklü mobil bağlantı - MHL ile harici ekranlara bağlanan amiral gemisi modellerin aksine Galaxy S3 daha farklı bir bağlantı çözümü kullanacak.





Clove perakendecisinde ortaya çıkan yeni bir adaptör, görüntüyü harici ekrana aktarıyor. Ancak Galaxy S3 modeli sadece bu aksesuarı kullanabilecek. Clove uzmanları, farklı bir pin yapısına sahip olduğu için önceki MHL aksesuarının uyumsuz olduğunu belirtiyor. Yani Galaxy SII veya Galaxy Nexus modelinden kalan bir MHL aksesuarınız varsa Galaxy S3 modelinde kullanamayacaksınız.





Bazı editörler bunu bizzat deneyerek test etmiş.





Yeni adaptör vergilerle birlikte 20 pound fiyat etiketine sahip. Bir tarafı microUSB çıkışı iken diğer tarafı HDMI girişi olarak üretilmiş. Bu adaptör de diğer MHL uyumlu ürünler ile birlikte çalışmıyor. Ancak MHL bağlantısı çapraz platformları destekleyecek şekilde geliştirilmişti. Bu girişim tüketicilerin kafasını biraz karıştırabilir.









http://blog.clove.co.uk/2012/06/08/samsung-galaxy-s3-uses-a-different-mhlhdmi-adapter/