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Samsung Galaxy S III özel bir MHL-HDMI adaptörü kullanacak

6 yıl
11,2b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların donanımları geliştikçe harici ekrana görüntü aktarma ihtiyacı da daha çok kendisini hissettiriyor. Genelde yüksek çözünürlüklü mobil bağlantı - MHL ile harici ekranlara bağlanan amiral gemisi modellerin aksine Galaxy S3 daha farklı bir bağlantı çözümü kullanacak.

Clove perakendecisinde ortaya çıkan yeni bir adaptör, görüntüyü harici ekrana aktarıyor. Ancak Galaxy S3 modeli sadece bu aksesuarı kullanabilecek. Clove uzmanları, farklı bir pin yapısına sahip olduğu için önceki MHL aksesuarının uyumsuz olduğunu belirtiyor. Yani Galaxy SII veya Galaxy Nexus modelinden kalan bir MHL aksesuarınız varsa Galaxy S3 modelinde kullanamayacaksınız.

Bazı editörler bunu bizzat deneyerek test etmiş.

Yeni adaptör vergilerle birlikte 20 pound fiyat etiketine sahip. Bir tarafı microUSB çıkışı iken diğer tarafı HDMI girişi olarak üretilmiş. Bu adaptör de diğer MHL uyumlu ürünler ile birlikte çalışmıyor. Ancak MHL bağlantısı çapraz platformları destekleyecek şekilde geliştirilmişti. Bu girişim tüketicilerin kafasını biraz karıştırabilir.
Samsung Galaxy S III özel bir MHL-HDMI adaptörü kullanacak
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http://blog.clove.co.uk/2012/06/08/samsung-galaxy-s3-uses-a-different-mhlhdmi-adapter/ Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
Farklı birşey yapmışsın fakat niye kutu içeriğine koymuyosun.Biz bunu bulana kadar baya bir uğraşacaz.En son aldığım 800tl lik atrix te bile kutu içeriğinde HDMI kablosu vardı.20-30 euro ile batmazsın.High-end bir telefonun alıp sonra ona özel mhl kablosunu aksesuar olarak ek ücret ödemek saçmalık.Telefon zaten pahalı.
Samsungta bozmaya başladı.
Farklı birşey yapmışsın fakat niye kutu içeriğine koymuyosun.Biz bunu bulana kadar baya bir uğraşacaz.En son aldığım 800tl lik atrix te bile kutu içeriğinde HD...
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DH Misafiri 6 yıl
selam ark.lar
s2 ve s3 deki mobil baglantiyi pc ye takip wifi elde etmek oluyor mu? Yani kablosuz modemlestirmek. nokia ve htc de bu var ama biz samsungda cozemedik.
Bir de yine s2 ve s3 te projeksiyona yansitma olayi networksuz sadece kabloyla mumkunmu????
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OverClocK1ng 6 yıl
alphekka
mnc07ya biri şu soruma açıklık getirebilirmi galaxy s3 de kablosuz var deniyo bu nasıl bişey nasıl çalışıyo tam olarak ben şarj aleti prizdeyken telefon kablosuz şarj oluyo diye düşünmüştüm ama bilmiyorum
http://www.youtube.com/watch?v=vsj3IkyAqEU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=XPsTalNya7M&feature=relmfubende telefon cebimdeyken yada 3-5 metreden şarj olabilecek falan zannetmiştim. bu kadar zahmete girmelerine gerek yoktu. telefonu şarj etmek istediğimde takarım fişe. zaten elektrik icat edildiğinden beri prize fiş takmaya alışkınız, zor gelmez.

Kardeş ben öyle düşünmüyorum. Bence çok gelişecek bir şey. Biliyorsun ki akıllı telefonların şarjları az gidiyor. Ya bir gün veya maksimum 1.5 gün falan. Bu yaygınlaşınca bunun yüzeyini genişletecekler ve gittiğimiz tüm cafe, restoran gibi yerlerde masanın üzerinde ama iç kısımda bunların büyüklerinden olacağını düşün. Sende takabileceğin 1 tane şarj olsa sadece sen şarj edebilirsin. Üstelik restoranda telefonun yanında durması gerekirken prize yakın diye çalınma riskini de alarak prize takamazsın. Ama bir masada 3-4 kişi muhabbet ederken 4 kişi de telefonunu masaya koyarak şarj edebiliyor olması şahane olurdu. Ya da daha da gelişirse otobüste oturduğun yerde demire tutunduğun için telefonun yolda da şarj olsa. Bence bu fikirlerin önünü açıyor. Aynı zamanda gördüğüm kadarı ile Samsung'un kablosuz şarj pad'i aynı anda üzerine konulan 2 tane Galaxy S3 ü şarj edebilecek kadar büyük geldi gözüme.
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eroscool 6 yıl
Arkadaslar hdmi adaptor aldim fakat ses yok goruntu süper televizyon lcd phılıps sesi nasil cozerim yardim
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alphekka 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

alphekka

mnc07ya biri şu soruma açıklık getirebilirmi galaxy s3 de kablosuz var deniyo bu nasıl bişey nasıl çalışıyo tam olarak ben şarj aleti prizdeyken telefon kablosuz şarj oluyo diye düşünmüştüm ama bilmiyorum
http://www.youtube.com/watch?v=vsj3IkyAqEU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=XPsTalNya7M&feature=relmfubende telefon cebimdeyken yada 3-5 metreden şarj olabilecek falan zannetmiştim. bu kadar zahmete girmelerine gerek yoktu. telefonu şarj etmek istediğimde takarım fişe. zaten elektrik icat edildiğinden beri prize fiş takmaya alışkınız, zor gelmez.


Kardeş ben öyle düşünmüyorum. Bence çok gelişecek bir şey. Biliyorsun ki akıllı telefonların şarjları az gidiyor. Ya bir gün veya maksimum 1.5 gün falan. Bu yaygınlaşınca bunun yüzeyini genişletecekler ve gittiğimiz tüm cafe, restoran gibi yerlerde masanın üzerinde ama iç kısımda bunların büyüklerinden olacağını düşün. Sende takabileceğin 1 tane şarj olsa sadece sen şarj edebilirsin. Üstelik restoranda telefonun yanında durması gerekirken prize yakın diye çalınma riskini de alarak prize takamazsın. Ama bir masada 3-4 kişi muhabbet ederken 4 kişi de telefonunu masaya koyarak şarj edebiliyor olması şahane olurdu. Ya da daha da gelişirse otobüste oturduğun yerde demire tutunduğun için telefonun yolda da şarj olsa. Bence bu fikirlerin önünü açıyor. Aynı zamanda gördüğüm kadarı ile Samsung'un kablosuz şarj pad'i aynı anda üzerine konulan 2 tane Galaxy S3 ü şarj edebilecek kadar büyük geldi gözüme.

evet fikrin güzel fakat bu şekilde telefonların bataryalarını kısa sürede bozabiliriz.ben şahsen batarya zayıf demeden şarja takmam dolana kadarda çıkarmam.
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frkcvk 6 yıl
O kadar para verecem Samsung Galaxy S3 e ve hala telefonumu Tv ye bağlamak istediğim zaman kabloyla uğraşacam. Htc yi bu yüzden seviyorum.Bakınız Htc Media Link HD youtube.com/...
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CWaRRioR 6 yıl frkcvk
@frkcvk
DLNA destekli cihazlarla kullanılabiliyor sanırım
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sticer12 6 yıl
alphekka
mnc07ya biri şu soruma açıklık getirebilirmi galaxy s3 de kablosuz var deniyo bu nasıl bişey nasıl çalışıyo tam olarak ben şarj aleti prizdeyken telefon kablosuz şarj oluyo diye düşünmüştüm ama bilmiyorum
http://www.youtube.com/watch?v=vsj3IkyAqEU&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=XPsTalNya7M&feature=relmfubende telefon cebimdeyken yada 3-5 metreden şarj olabilecek falan zannetmiştim. bu kadar zahmete girmelerine gerek yoktu. telefonu şarj etmek istediğimde takarım fişe. zaten elektrik icat edildiğinden beri prize fiş takmaya alışkınız, zor gelmez.

bence prizden daha iyi olabilir videoda gördüğüm üzere iki telefonu aynı alanda şarj etme imkanı var prizlerde bu imkan başka ek girişlerele oluyor.
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leventalpsal 6 yıl
Samsung da pazar payını arttırdıkça Apple gibi standart dışı, kendine has aksesuarlara, bağlantı şekillerine yönelirse gönlümüzdeki yerini kaybeder.
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SystemApps 6 yıl
saçmalıktan başka bişey değil nerede evrensellik
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CWaRRioR 6 yıl
maxmania
firmaların her yeni üründe, yeni aksesuar almanız lazım mantığından nefret ediyorum. S II im olsa S III almaktan sırf bu saçmalıktan dolayı vazgeçerdim. ilk galaxy S ile gittiği yere kadar giderim, sonrasında yine ihtiyaçlarıma ve bütçeme uygun, beni keriz yerine koymayacak bir marka ile devam ederim.

Aynen öyle... Zaten bir nesil değişiminde telefonu yenilemek ya hobi gereğidir ya da takıntıdır. Açıkçası ben telefonun işlevselliğini yitirdiği ya da yetersiz kaldığı durumda değiştirilmesi gerektiği kanısındayım. Yani S2 sahibi birinin S3 alması pek mantıklı ya da gerekli bir şey değil. S2'yi zorlayan bir durum bile gündemde değilken S3 daha iyi ona geçeyim mantığı dediğim gibi ya hobidir ya takıntıdır -ki takıntıdır genelde...
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
Farklı birşey yapmışsın fakat niye kutu içeriğine koymuyosun.Biz bunu bulana kadar baya bir uğraşacaz.En son aldığım 800tl lik atrix te bile kutu içeriğinde HDMI kablosu vardı.20-30 euro ile batmazsın.High-end bir telefonun alıp sonra ona özel mhl kablosunu aksesuar olarak ek ücret ödemek saçmalık.Telefon zaten pahalı.
Samsungta bozmaya başladı.
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maxmania 6 yıl
firmaların her yeni üründe, yeni aksesuar almanız lazım mantığından nefret ediyorum. S II im olsa S III almaktan sırf bu saçmalıktan dolayı vazgeçerdim.
ilk galaxy S ile gittiği yere kadar giderim, sonrasında yine ihtiyaçlarıma ve bütçeme uygun, beni keriz yerine koymayacak bir marka ile devam ederim.
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|M|N|Ç| 6 yıl
..Knight..
mnc07 ya biri şu soruma açıklık getirebilirmi galaxy s3 de kablosuz var deniyo bu nasıl bişey nasıl çalışıyo tam olarak ben şarj aleti prizdeyken telefon kablosuz şarj oluyo diye düşünmüştüm ama bilmiyorum
Samsung Galaxy S III ile gelen şarj cihazı bildiğim kadarıyla standart bir model. Kablosuz şarj cihazını ayrıca satın alıyorsunuz. Kablosuz şarj dendiğinde pek çok kişinin aklına uzaktan yollanan sinyaller aracılığıyla şarj gelebilir ama alakası yok. Cep telefonunuzu bir yüzeye yerleştiriyorsunuz. Şöyle örneklendireyim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hmm tamam teşekkürler hocam bende uzaktan şarj oluyor sanmıştım ama değilmiş
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