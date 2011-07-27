Samsung Galaxy S II'nin dünya çapındaki satışları 5 milyonu geçti

Samsung'un akıllı telefon pazarındaki amiral gemisi Galaxy S II, satış rakamlarıyla firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlk ayında 3 milyon satan Galaxy S II, gelen son bilgilere göre dünya çapında 5 milyondan fazla satmış durumda. Galaxy S'in 125 günde ulaştığı bu rakamı 85 günde geride bırakan Galaxy S II'nin son çeyrekte 10 milyon barajını aşması bekleniyor.

4.3-inç boyutunda Super AMOLED Plus ekrana, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 2.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy S II aynı zamanda kendi sınıfındaki en ince telefonlardan biri olma özelliğine sahip. Peki Samsung Galaxy S II bu momentumunu ne kadar daha koruyabilir? Elimize ulaşan bilgilere göre, Eylül ayı ile birlikte 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip Android telefonlar rakip firmalar tarafından pazara sunulacak.

Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Android 4.0 işletim sistemi de yıl sonuna doğru lanse edilecek ve muhtemelen bir veya daha fazla sayıda firmanın dört çekirdekli ilk telefonlarının Noel döneminde pazara giriş yaptığına tanık olacağız. Diğer taraftan Google'ın Nexus Prime isimli telefonu ve Nokia'nın Windows Phone 7'li ilk telefonları da son çeyrekte lanse edilmiş olacak.

Apple cephesindeki "fırtına öncesi sessizlik" ise devam ediyor. iPhone 5'in Eylül ayında satışa çıkacağı ifade edilirken, bu bilgi henüz doğrulanmış değil. Apple'ın bu hamlesine karşı Samsung'un da hazırlıklı olduğu ve çekmecesinde yüksek çözünürlüklü ekrana ve gelişmiş bazı diğer özelliklere sahip Galaxy S II Plus modelini tuttuğu zaman zaman öne sürülüyor. Kısacası son çeyrekte akıllı telefon pazarı karışacak ve bu noktada artan rekabetin Galaxy S II'nin satışlarını ne derece etkileyeceğini ise zaman gösterecek.