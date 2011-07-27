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Samsung Galaxy S II'nin dünya çapındaki satışları 5 milyonu geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
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115
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefon pazarındaki amiral gemisi Galaxy S II, satış rakamlarıyla firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlk ayında 3 milyon satan Galaxy S II, gelen son bilgilere göre dünya çapında 5 milyondan fazla satmış durumda. Galaxy S'in 125 günde ulaştığı bu rakamı 85 günde geride bırakan Galaxy S II'nin son çeyrekte 10 milyon barajını aşması bekleniyor.
4.3-inç boyutunda Super AMOLED Plus ekrana, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 2.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy S II aynı zamanda kendi sınıfındaki en ince telefonlardan biri olma özelliğine  sahip. Peki Samsung Galaxy S II bu momentumunu ne kadar daha koruyabilir? Elimize ulaşan bilgilere göre, Eylül ayı ile birlikte 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip Android telefonlar rakip firmalar tarafından pazara sunulacak.
Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Android 4.0 işletim sistemi de yıl sonuna doğru lanse edilecek ve muhtemelen bir veya daha fazla sayıda firmanın dört çekirdekli ilk telefonlarının Noel döneminde pazara giriş yaptığına tanık olacağız.  Diğer taraftan Google'ın Nexus Prime isimli telefonu ve Nokia'nın Windows Phone 7'li ilk telefonları da son çeyrekte lanse edilmiş olacak. 
Apple cephesindeki "fırtına öncesi sessizlik" ise devam ediyor. iPhone 5'in Eylül ayında satışa çıkacağı ifade edilirken, bu bilgi henüz doğrulanmış değil. Apple'ın bu hamlesine karşı Samsung'un da hazırlıklı olduğu ve çekmecesinde yüksek çözünürlüklü ekrana ve gelişmiş bazı diğer özelliklere sahip Galaxy S II Plus modelini tuttuğu zaman zaman öne sürülüyor. Kısacası son çeyrekte akıllı telefon pazarı karışacak ve bu noktada artan rekabetin Galaxy S II'nin satışlarını ne derece etkileyeceğini ise zaman gösterecek. 

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Al PaC 8 yıl
S2 çıkarken S1 in fiyat dengesini iyi sağlamadı, S1, yeni yeni 1100 bandına düştü. Bu fiyatlarla bana göre alınabilirlik seviyesini zorluyorlar. İşletim sistemi masraflarının nispeten az olduğu bir platformda bu denli pahalı cihazları görmek veya almak bana mantıklı gelmiyor. E şimdi eylülde de iphone un yeni modeline rakip olarak hazır tuttuğunu düşündüğümüz cihazını da çıkarırsa nasıl bir fiyatla çıkaracak merak ediyorum. Gerçi insanlardaki bu tüketim çılgınlığı olduktan sonra fiyatın pek önemi kalmıyor.
S2 çıkarken S1 in fiyat dengesini iyi sağlamadı, S1, yeni yeni 1100 bandına düştü. Bu fiyatlarla bana göre alınabilirlik seviyesini zorluyorlar. İşletim sistem...
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Gürbüz G 8 yıl en beğenilen
yaw nedense her iphone 4 kullanıcısı galaxy s imin ekranını gördüğünde "Bu ne Yaa!" deyip şaşırıyor. ama bazı fanboylar hala 2002 de çıkan TFT LCD ile OLED display den bile daha kaliteli olan S.Amoled + ekranı kıyaslıyorlar. tamam IPS panelin bazı artıları olabilir, ama S.Amoled + ekranı yerin dibine soktunuz yaa helal olsun! Ki, S.Amoled + ın onca artısının ve çok yüksek kontrastının yanında.
bir markayı insan ancak bu kadar kıskanır. yahu bu çürük elma size para mı veriyor beni savunun diye anlamadım?
iphone 2'u 2007 de ilk çıktığında amerikadan temmuz ayında yanılmıyorsam getirtmiştim. 3g,3gs cihazlarını da kullandım. 3gs yi hala kullanıyorum(2.telefon olarak) ama şunu belirtmeliyim ki; benim gibi bir zamane apple hayranı insan bile "Adam Yapmış AGA" dedirtecek cihazlar yapmaya başladı Samsung..
iphone kullandığım da başka telefon hayatta kullanamam diyordum. hatta Samsung i8910 Omnia HD faciasını yaşadıktan sonra tövbe etmiştim. ama Galaxy S ile anladım ki, artık boynuz kulağı aşmış.
apple'a katkılarından; hatta devrimlerinden dolayı teşekkür ederiz. sayesinde adam gibi telefonlar kullanabiliyoruz. Ama artık macbook ları gibi iphone ları da bazı kesimlere hitap etmek zorunda kalacak gibi. gerek fiyat politakası, gerekse kapalı kutu, KENDİNCE ÇOOK STABİL ama insanın elini kolunu bağlayan işletim sistemi ile..
Saygılar..
yaw nedense her iphone 4 kullanıcısı galaxy s imin ekranını gördüğünde "Bu ne Yaa!" deyip şaşırıyor. ama bazı fanboylar hala 2002 de çıkan TFT LCD ile OLED disp...
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Gürbüz G 8 yıl

Erasmus78


GrBzGrMz

@erasmus78 , tamam sen iphone 4 cihazınla mutlu mesut yaşa. 5.jenerasyonu çıkar çıkmaz da gidip al, Galaxy forumunda çok baydın artık. git maaş aldığın markanın forumunda takıl. boşver kafanı takma Samsung'a, Galaxy' ye..
sen yüksek çözünürlüklü minyatür telefonunla i.nette sörf yap, lakin flash olmadan :)
bir de nette gezinme sürelerini demişsin, 4.3 inc ekran, çift çekirdekli işlemcili 1gb ram bulunan cihazın pili tabii ki daha fazla gider. bundan kimsenin şüphesi olmaz zaten. açık kaynak işletim sistemi, her şeyi yapabiliyorsun. bluetooth ile veri transferi yapıyorsun, dosya yöneticisine girip istediğin gibi dosyaların ismini değiştiriyorsun. istediğin yere taşıyorsun. müzik-video atmak için itunes e bağlanıp kırk takla atmıyorsun. videoyu saatlerce oturup çevirmiyorsun. rockplayer la her dosya formatını alt yazısı ile birlikte izleyebiliyorsun.
kapalı kutu işletim sistemi değil, tabi ki daha fazla sistem kaynağı yiyebilir. daha fazla ram bellek gerekebilir. dolayısıyla daha fazla pil kaynağı tüketebilir.
hatırlıyorum da, 2008 de çıkan iphone 3g de video kaydı yoktu! 2009 da 3gs de geldiği zaman çok yeni bir şekilde tanıtılmıştı :)
siz o çook teknolojik ürünlerinizle takılın durun. bol bol ücretsiz app indirin. sonra beğenmeyip silin.
nokta.


E hani Exynos tek çekridekli işlemcilerden daha verimli idi enerji harcama konusunda? Samsung ballandıra ballandıra anlatıyordu. Ne değişti şimdi? Hadi onu geçtim. Biz cihazlara render aldırmıyoruzki. Altı üstü flash kapalı şekilde sörf yapıyoruz. Flash açık olsa gene anlayacağım. İşlemciyi rami sömürüyor diyeceğim ama flash kapalı. İşlemci ve ram kullanımı yerlerde. Hatta bıraktık sörf yapmayı. Cihazları sadece bekleme konumunda tutuyoruz. Hemde açık olan tek şey 2G şebekesi. Yani sadece ekranları enerji tüketiyor. Ama o da ne? Samsung iPhone'dan neredeyse 2 kat daha fazla enerji tüketiyor. Niye ki?

4.3" ekran, çift çekirdek diyorsun ama fazladan 230mah bataryadan, eksik olan 230.400 adet pikselden hiç bahsetmiyorsun. Bir işlemcinin fazladan 230.400 pikseli render etmek için harcadığı enerjiyi hiç hesaba katmıyorsun. Bütün bunlara rağmen aradaki neredeyse iki katlık farkı androidin tükettiği kaynaklar ile açıklıyorsan komedyenin önde gidenisin derim.

Hatırlatma: Video çivermeyi bırakalı çok oldu. Divx, Xvid, mkv, avi vs. tüm formatları uzun zamandır çevirmeden iPhone'da seyretmek mümkün.


ben ne zaman farklı formatta video atsam izleyemiyorum. rockplayer da hiç farketmiyor. codec pack ile istediğin formatı rahatlıkla izleyebiliyorum.
Exynos tek çekirdekli işlemcilerden belki daha verimlidir, tekrar söyleyeyim; Android "Kapalı Kutu" bir OS değil. Galaxy S cihazımda yapabildiğim çoğu şey iphone da yapamıyorum maalesef.
Galaxy S 2 ilk çıktığı zaman iphone 4 ile bir karşılaştırma video-incelemesi vardı. iboy lar bas bas bağırıyordu, iphone 4 geçen senenin teknolojisi. karşılaştırma yapılamaz diye. o zamanlar da sordum: peki geçen senenin teknolojisi olan bir cihaz ise; neden hala galaxy s 2 den pahalı? hemen de atlıyordunuz, TR de pahalı ABD de ucuz diye. üşenmeyip incelediğim de fiyatlarının aynı olduğunu gördüm, bunu da gösterdiğim de o zaman da TR de çok fark var ABD de fiyatlar aynı dediler :)) ee peki, aynı fiyatsa karşılaştırma yapınca neden kızıyorsunuz :))

ağlanacak halinize gülüyorum valla, ee tabii o kadar parayı bayıldınız. şimdi daha ucuza en az 2-3 kat performanslı makineyi görünce kıskana kıskana; kulaklarınızdan dumanlar çıka çıka forumda millete dalaşıyorsunuz :))
ne diyeyim, Allah Yar ve Yardımcınız Olsun...
Erasmus78GrBzGrMz@erasmus78 , tamam sen iphone 4 cihazınla mutlu mesu...
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maho2306 7 yıl
3 agustos 2011 konusu nasil bulup hortlattin ya da tarihe hicmi bakmadin merak ediyorum hala 5 milyonda zannetmeye devam et
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Miasmus 7 yıl
Bu rakamlar çok kötü.
İlk Galaxy S bir yılda 22 milyon satmıştı.
Nokia N8 bir ayda 4 milyon sattı.
İphone 4s 5 günde 5 milyon sattı.
Lumia 800 6 ayda 5 milyon sattı.
Bence haberde bir yanlışlık olmalı 2012'nin ilk çeyreğinde 5 milyon satmış olabilir ama toplam satışlarının 5 milyon olması çok büyük bir fiyaskodur samsung için yüzünü güldürmez yani.
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ardicli2000 7 yıl Miasmus
Miasmus

Bu rakamlar çok kötü.

İlk Galaxy S bir yılda 22 milyon satmıştı.
Nokia N8 bir ayda 4 milyon sattı.
İphone 4s 5 günde 5 milyon sattı.
Lumia 800 6 ayda 5 milyon sattı.


Bence haberde bir yanlışlık olmalı 2012'nin ilk çeyreğinde 5 milyon satmış olabilir ama toplam satışlarının 5 milyon olması çok büyük bir fiyaskodur samsung için yüzünü güldürmez yani.

Hocam hortlatmayı geçtim de...
"Released 2011, November" daha satışına başlanalı 5 ay olmayan telefonu nasıl 6 ay sattırdın onu anlamadım


S2 de 30 milyondan fazla sattı. Onu da bir not et istersen.
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Gürbüz G 8 yıl
Acaba Apple bundan sonraki iphone modelinde kazara Amoled panel kullansa, şimdiki s-lcd yi savunan iBoy'lar ne diyecek çok merak ediyorum? :))
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lk1973 8 yıl
Aynen öyle dostum. Düşünsene Apple gibi bir türkiye markası olsa. Adamlar kendi ülkelerinin nakit varlığını gecmisler. Neyi istese satinalirlar gunümüz dunyasında.
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lk1973 8 yıl
mobile.donanimhaber.com/...

Net bir sonuc. Apple etkisi :)
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Andulin266 8 yıl

lk1973

mobile.donanimhaber.com/...

Net bir sonuc. Apple etkisi :)




Hocam, elde ettiği geliri ne yapacağız. Ülkemin malı olsa neyse. Tüketim toplumu olup gitmişiz, adamlar dolarları götürüyor bizde bakıyoruz.
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aydink_1903 8 yıl lk1973
lk1973
mobile.donanimhaber.com/...

Net bir sonuc. Apple etkisi :)

Iphone sahiplerinin düşünmesi gereken bir sonuç aslında dünyada hic bir sektör ve üründe böyle kar yok. Sormanız gereken soru şu maksimum 200 dolar edecek mala ben neden 1000 dolar veriyorum. Amerikalıya başka bana başka fiyat politikası neden uygulanıyor.Ben keriz miyim.

Ama yok bunları niye sorup canınızı sıka siniz, benim cihazım dünyanın sekizinci harikası demek varken.

İşte bu rakamlar yüzündendirki asla Steve i kendi paramla zengin etmeyeceğim

Kolay gelsin
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Silent Guardian 8 yıl
iPhone 4 bunları yapabiliyor mu?
Telefona USB Bellek,Harddisk bağlamak
720P Hd filmleri Televizyona HDMI ile aktarmak
DLNA Desteği
25-30 programı aynı anda açabilecek kadar kuvvetli mi?
Bluetooth ile dosya gönderebiliyor mu?
Kamerası SGS2 kadar iyi mi?
iPhone 4'ün yapıp,SGS2'nin yapamadığı nedir ?(işletim sistemi vs. gibi konulara girmeyin.O kişisel bir tercihtir mesela bana göre android en iyisi.)
Ek bir soru;SGS2'yi iPhone 4 ile yarıştıran arkadaşlar "SGS2 kullandınız mı?"

Bunlara cevap verirseniz sevinirim.Haa bu arada,konuşurken dikkat edin 1.700 lira verdiğiniz telefon kısa devre yapıp konuşmanızı bölmesin.

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!sTaNbLuE 8 yıl
@erasmus78

Güzel kardeişm ben senin ne anlatmak istediğini çok iyi anladım.Ama lütfen üslubuna dikkat et.Çünkü çok aşşağılayıcı konuşuyorsun ve tepki alıyorsun.Biraz daha nazik olarak anlatırsan çok iyi olur.


Samoled de renkler daha canlı ve göze hoş gelir.Çünkü renkler aşırı doygundur.Ama işler doğal ve gerçekçi renklere gelince i4 ün ekranı bu yönde öne çıkıyor.Çözünürlük farkıda cabası.


Samoled beyaz renkte tam bir enerji düşmanıdır.İNanılmaz enerji tüketir.Ama renkler koyulaştıkça enerji tüketimi çok daha azalır.


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Erasmus78 8 yıl
Bir de iPhone 4 ekranı qHD değil...
Zaten 640x960 piksel çözünürlüğün bildiğim kadarı ile bir adı da yok.
XGA ile WSVGA arası bir şey.
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Gürbüz G 8 yıl
Erasmus78
@GrBzGrMzYahu iki gündür sana link vermekten, inceleme göstermekten, teknik izahat yapmaktan ebemiz ağladı. Hiç birini sallamadığın gibi görüşlerini destekleyecek yalan da olsa tek bir link/inceleme vs. göstermedin. Sonrasında ise hiç utanmadan ve hiç sıkılmadan beni ve başkalarını Appledan maaş almak ile, fanboyluk ile suçluyorsun. Şu tavırların ile sen fanboyluğun dibine vurmuşsun farkında değilsin. Artık daha fazla senle muhatap olamayacağım. Odandaki duvarlar bas bas bağırıyor: Tamam anladık! diye ama sende milim ilerleme yok. Gidip bir de deve üzerinde şansımı deneyeyim. Sana laf anlatmaktan daha kolay görünüyor zira. Bildiğin bir nane varsa yaz ki bizde öğrenelim. Mümkünse kaynaklı olsun. Ve yine mümkünse kaynağının üzerinde oturmuyor ol! Ciddi elle tutulur bir şey yazmadıkça seni sallamayacağımı da bil.

ben bir şey demiyorum, qHD ekranlı minyatür telefonunla mutlu mesut günler dedim.
bu kadan..
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Erasmus78 8 yıl
@GrBzGrMz
Yahu iki gündür sana link vermekten, inceleme göstermekten, teknik izahat yapmaktan ebemiz ağladı. Hiç birini sallamadığın gibi görüşlerini destekleyecek yalan da olsa tek bir link/inceleme vs. göstermedin.
Sonrasında ise hiç utanmadan ve hiç sıkılmadan beni ve başkalarını Apple'dan maaş almak ile, fanboyluk ile suçluyorsun.
Şu tavırların ile sen fanboyluğun dibine vurmuşsun farkında değilsin. Artık daha fazla senle muhatap olamayacağım. Odandaki duvarlar bas bas bağırıyor: "Tamam anladık!" diye ama sende milim ilerleme yok. Gidip bir de deve üzerinde şansımı deneyeyim. Sana laf anlatmaktan daha kolay görünüyor zira.
Bildiğin bir nane varsa yaz ki bizde öğrenelim. Mümkünse kaynaklı olsun. Ve yine mümkünse kaynağının üzerinde oturmuyor ol!
Ciddi elle tutulur bir şey yazmadıkça seni sallamayacağımı da bil.
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Gürbüz G 8 yıl
@svideoz htc telefonun hayırlı olsun. güle güle kullan..
Allah kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin..
Yalnız Apple'dan aldığın maaş ile Htc telefon alman pek etik olmamış. yine de hayırlı günlerde kullanman dileğimle..
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Sunstorms 8 yıl Gürbüz G
GrBzGrMz

@svideoz htc telefonun hayırlı olsun. güle güle kullan..
Allah kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin..
Yalnız Apple'dan aldığın maaş ile Htc telefon alman pek etik olmamış. yine de hayırlı günlerde kullanman dileğimle..


sağolasın.yok yahu steve ile çalışılmaz zaten hiçte sevmem ondan gelecek hayır allahtan gelsin.
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