Samsung Galaxy S II'nin dünya çapındaki satışları 5 milyonu geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un akıllı telefon pazarındaki amiral gemisi Galaxy S II, satış rakamlarıyla firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlk ayında 3 milyon satan Galaxy S II, gelen son bilgilere göre dünya çapında 5 milyondan fazla satmış durumda. Galaxy S'in 125 günde ulaştığı bu rakamı 85 günde geride bırakan Galaxy S II'nin son çeyrekte 10 milyon barajını aşması bekleniyor.
4.3-inç boyutunda Super AMOLED Plus ekrana, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciye ve Android 2.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy S II aynı zamanda kendi sınıfındaki en ince telefonlardan biri olma özelliğine sahip. Peki Samsung Galaxy S II bu momentumunu ne kadar daha koruyabilir? Elimize ulaşan bilgilere göre, Eylül ayı ile birlikte 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip Android telefonlar rakip firmalar tarafından pazara sunulacak.
Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Android 4.0 işletim sistemi de yıl sonuna doğru lanse edilecek ve muhtemelen bir veya daha fazla sayıda firmanın dört çekirdekli ilk telefonlarının Noel döneminde pazara giriş yaptığına tanık olacağız. Diğer taraftan Google'ın Nexus Prime isimli telefonu ve Nokia'nın Windows Phone 7'li ilk telefonları da son çeyrekte lanse edilmiş olacak.
Apple cephesindeki "fırtına öncesi sessizlik" ise devam ediyor. iPhone 5'in Eylül ayında satışa çıkacağı ifade edilirken, bu bilgi henüz doğrulanmış değil. Apple'ın bu hamlesine karşı Samsung'un da hazırlıklı olduğu ve çekmecesinde yüksek çözünürlüklü ekrana ve gelişmiş bazı diğer özelliklere sahip Galaxy S II Plus modelini tuttuğu zaman zaman öne sürülüyor. Kısacası son çeyrekte akıllı telefon pazarı karışacak ve bu noktada artan rekabetin Galaxy S II'nin satışlarını ne derece etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
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bir markayı insan ancak bu kadar kıskanır. yahu bu çürük elma size para mı veriyor beni savunun diye anlamadım?
iphone 2'u 2007 de ilk çıktığında amerikadan temmuz ayında yanılmıyorsam getirtmiştim. 3g,3gs cihazlarını da kullandım. 3gs yi hala kullanıyorum(2.telefon olarak) ama şunu belirtmeliyim ki; benim gibi bir zamane apple hayranı insan bile "Adam Yapmış AGA" dedirtecek cihazlar yapmaya başladı Samsung..
iphone kullandığım da başka telefon hayatta kullanamam diyordum. hatta Samsung i8910 Omnia HD faciasını yaşadıktan sonra tövbe etmiştim. ama Galaxy S ile anladım ki, artık boynuz kulağı aşmış.
apple'a katkılarından; hatta devrimlerinden dolayı teşekkür ederiz. sayesinde adam gibi telefonlar kullanabiliyoruz. Ama artık macbook ları gibi iphone ları da bazı kesimlere hitap etmek zorunda kalacak gibi. gerek fiyat politakası, gerekse kapalı kutu, KENDİNCE ÇOOK STABİL ama insanın elini kolunu bağlayan işletim sistemi ile..
Saygılar..
ben ne zaman farklı formatta video atsam izleyemiyorum. rockplayer da hiç farketmiyor. codec pack ile istediğin formatı rahatlıkla izleyebiliyorum.
Exynos tek çekirdekli işlemcilerden belki daha verimlidir, tekrar söyleyeyim; Android "Kapalı Kutu" bir OS değil. Galaxy S cihazımda yapabildiğim çoğu şey iphone da yapamıyorum maalesef.
Galaxy S 2 ilk çıktığı zaman iphone 4 ile bir karşılaştırma video-incelemesi vardı. iboy lar bas bas bağırıyordu, iphone 4 geçen senenin teknolojisi. karşılaştırma yapılamaz diye. o zamanlar da sordum: peki geçen senenin teknolojisi olan bir cihaz ise; neden hala galaxy s 2 den pahalı? hemen de atlıyordunuz, TR de pahalı ABD de ucuz diye. üşenmeyip incelediğim de fiyatlarının aynı olduğunu gördüm, bunu da gösterdiğim de o zaman da TR de çok fark var ABD de fiyatlar aynı dediler :)) ee peki, aynı fiyatsa karşılaştırma yapınca neden kızıyorsunuz :))
ağlanacak halinize gülüyorum valla, ee tabii o kadar parayı bayıldınız. şimdi daha ucuza en az 2-3 kat performanslı makineyi görünce kıskana kıskana; kulaklarınızdan dumanlar çıka çıka forumda millete dalaşıyorsunuz :))
ne diyeyim, Allah Yar ve Yardımcınız Olsun...