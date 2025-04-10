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    Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri sızdırıldı: Ekran, kamera ve tasarım yenileniyor

    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 hakkında detaylar netleşmeye başladı. Cihazın hem donanım hem de tasarım tarafında önemli değişiklikler barındırdığı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri sızdırıldı

    Samsung’un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7 için sızan bilgiler, serinin şimdiye kadarki en büyük değişimlerinden birine işaret ediyor. Görünüşe göre, bu kez kullanıcıların “gerçekten yeni bir şey” hissini yaşayacağı bir model yolda.

    Katlanabilir telefonun hem iç hem dış ekranında büyüme bekleniyor. İç ekranın 8 inç, dış ekranın ise 6.5 inç olması konuşuluyor. Bu boyut artışı, cihazın multimedya deneyimini daha da ileriye taşıyabilir. Üstelik Samsung, ekran altı kamera teknolojisini geliştirmeye çalışsa da bu alanda hâlâ bazı zorluklarla karşılaşıyor. Şirketin, ilerleyen modellerde bu teknolojiden vazgeçme ihtimali de masada.

    Kamera tarafında da ciddi bir güncelleme var. Mevcut 50 MP ana sensör yerine 200 MP çözünürlüğe sahip bir kameranın gelmesi bekleniyor. Bu da Z Fold 7’yi sadece katlanabilir yapısıyla değil, kamera performansıyla da amiral gemisi seviyesine taşıyabilir.

    İşlemci tarafında ise Galaxy’ye özel Snapdragon 8 Elite çipinin kullanılması bekleniyor. Yeni nesil bu yonga seti, hem performans hem de enerji verimliliği konusunda önceki nesillere fark atabilir. Soğutma içinse daha büyük bir buhar odasına yer verileceği söyleniyor. Bu da cihazın özellikle oyun gibi yoğun kullanımda daha serin kalmasına yardımcı olacak.

    Tasarım anlamında da dikkat çeken yenilikler var. Katlandığında sadece 4.5 mm kalınlığa inmesi beklenen cihaz, aynı zamanda daha pürüzsüz bir katlama deneyimi sunabilir. Ayrıca yeni materyallerle güçlendirilen ekran yapısı sayesinde dayanıklılığın da artırılması hedefleniyor. IP48 olan su ve toz koruma seviyesinin daha da yukarı çekileceği konuşuluyor.

    Galaxy Z Fold 7’nin, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. Samsung’un bu yeni sürümle arayüzde ciddi bir iyileştirme sunacağına dair beklentiler oldukça yüksek. Tanıtımın yaz aylarında yapılması ve cihazın yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

    Katlanabilir telefon dünyasında uzun süredir sessiz kalan Samsung, Fold 7 ile bu sessizliği bozmaya hazırlanıyor. Hem donanım hem yazılım tarafında yapılan bu köklü yenilikler, seriye olan ilgiyi yeniden canlandırabilir.

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