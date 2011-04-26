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Samsung Galaxy S II'nin yeni tanıtım filmi; "Kız arkadaştan özür dileme"

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S II için meraklı bekleyiş sona eriyor. Mayıs ayı ile birlikte pek çok noktada satışa sunulması beklenen telefon için Samsung'un agresif bir reklam kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Samsung İngiltere, ülkenin önde gelen teknoloji siteleriyle "extreme unboxing" kosnepti altında Galaxy S II için adrenalin dozu yüksek ön tanıtım videoları gerçekleştirirken, diğer taraftan her biri telefonun farklı bir özelliğini vurgulayan kısa reklamlar Samsung tarafından arka arkaya yayınlanıyor.

Galaxy S II için hazırlanan yeni tanıtım filminde, ultra-ince tasarıma dikkat çekiliyor. 8.49mm olan kalınlığı ile dünyanın en ince telefonlarından birisi olan (NEC'in 7.7mm kalınlığındaki akıllı telefonu, en ince unvanını koruyor) Galaxy S II, çift çekirdekli donanıma platformuna sahip modeller arasında ise şu an için en ince model olmayı başarıyor. Hazırlanan yeni reklam filminde ise, kız arkadaşından af dilemek zorunda kalan gencin, Galaxy S II'nin inceliğinden nasıl faydalandığı gösteriliyor.

Bu arada videoya geçmeden önce Galaxy S II'nin genel özelliklerini bir kez daha hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Resmi tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan, kapsamlı bir tanıtımı ise İstanbul'da düzenlenen Samsung Forum 2011'de gerçekleştirilen Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye, Android 2.3 işletim sistemine, Full HD video kaydı yapan 8MP kameraya ve gelişmiş çok sayıda özelliğe sahip.



Editörün Notu: Siz siz olun kız arkadaşınızdan özür dileyecek duruma düşmeyin, bu numara her zaman işe yaramayabilir. :)


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fuckulteli 8 yıl en beğenilen
Ya o telefon iki bacak arasına denk gelseydi.. Ya terslik üzerine terslikle telefon ters vaziyette olsaydı.. Tehlikeli girişimler bunlar..
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damn2u 8 yıl
Telefonun reklamında inceliğe dikkat çekilmiş ama incelikten başka her şey konuşulmuş burda, tebrikler reklamın mesajı yerine ulaşmış yanlış şekildede olsa.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Telefonun reklamında inceliğe dikkat çekilmiş ama incelikten başka her şey konuşulmuş burda, tebrikler reklamın mesajı yerine ulaşmış yanlış şekildede olsa....
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1 Yanıt Yanıtla +4
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righteous 8 yıl
Reklam yaratıcı olmuş...
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reklamcilik 8 yıl
Bence mektup yerinden samsung'u salsaydı daha güzel olurdu hemde kızın bacaklarının arasına bu kadar fikir yürütülmezdi
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f-a-t-i-h 8 yıl
samsung bu işi yapıyor akıllı telefon piyasasına yatırım yapıypr şimdide
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kartal.24 8 yıl
bunun nezaman türkiyeye gelecegi bellimi acaba
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TheLastNinja2 8 yıl
Çok güzel reklammış aferim Samsung. Adam gibi reklam yapın yahu, hiç sevmedim ben. Ben olsam uçan kelebeklerin üzerine koyardım samsung görüntüsünü, hafif ve ince temasını işlemiş olurdum. Bi fikir tabii ...
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Andulin266 8 yıl
"inceliğin" den bahsediyor zaten, heyecan yapmaya gerek yok :)
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snomask 8 yıl
akvaryum reklamından sonra bu da tam bir faciya. hiç olacak şeyler mi bunlar.
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tahayasin1 8 yıl

snomask

akvaryum reklamından sonra bu da tam bir faciya. hiç olacak şeyler mi bunlar.

Selam
Hocam neresi facia?
kücük kiz baligi okadar canli görüyorki gercek yasam sahasina birakmis
buradaki videoda adama bütün kapilar kapanmis cicekleri en gercegiymis gibi olmaz yerden uzatmis üstelik kendinide.
aslinda cok anlamli videolar ve dogru reklamlar.
Saygilar...
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AnseLmo82 8 yıl
bizde olsa o telefonu yolladınmı uzun topuklu ayakkabı ile deler o telefonu geri yollar olan telefona olur
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QoS 8 yıl

AnseLmo82

bizde olsa o telefonu yolladınmı uzun topuklu ayakkabı ile deler o telefonu geri yollar olan telefona olur

+1
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Xagdas 8 yıl
Editörün notuna bak, hey Allahım yaaa!!!
Ne gerek var?
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U_şen 8 yıl

Cagdas dv6196

Editörün notuna bak, hey Allahım yaaa!!!
Ne gerek var?


+1000
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fuckulteli 8 yıl en beğenilen
Ya o telefon iki bacak arasına denk gelseydi.. Ya terslik üzerine terslikle telefon ters vaziyette olsaydı.. Tehlikeli girişimler bunlar..
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ProfXavier 8 yıl
Güzel reklam :D fuck*utelli ye katılıyorum :D
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