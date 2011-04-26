Samsung Galaxy S II'nin yeni tanıtım filmi; "Kız arkadaştan özür dileme"

Samsung Galaxy S II için meraklı bekleyiş sona eriyor. Mayıs ayı ile birlikte pek çok noktada satışa sunulması beklenen telefon için Samsung'un agresif bir reklam kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Samsung İngiltere, ülkenin önde gelen teknoloji siteleriyle "extreme unboxing" kosnepti altında Galaxy S II için adrenalin dozu yüksek ön tanıtım videoları gerçekleştirirken, diğer taraftan her biri telefonun farklı bir özelliğini vurgulayan kısa reklamlar Samsung tarafından arka arkaya yayınlanıyor.

Galaxy S II için hazırlanan yeni tanıtım filminde, ultra-ince tasarıma dikkat çekiliyor. 8.49mm olan kalınlığı ile dünyanın en ince telefonlarından birisi olan (NEC'in 7.7mm kalınlığındaki akıllı telefonu, en ince unvanını koruyor) Galaxy S II, çift çekirdekli donanıma platformuna sahip modeller arasında ise şu an için en ince model olmayı başarıyor. Hazırlanan yeni reklam filminde ise, kız arkadaşından af dilemek zorunda kalan gencin, Galaxy S II'nin inceliğinden nasıl faydalandığı gösteriliyor.

Bu arada videoya geçmeden önce Galaxy S II'nin genel özelliklerini bir kez daha hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Resmi tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan, kapsamlı bir tanıtımı ise İstanbul'da düzenlenen Samsung Forum 2011'de gerçekleştirilen Galaxy S II, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana, 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye, Android 2.3 işletim sistemine, Full HD video kaydı yapan 8MP kameraya ve gelişmiş çok sayıda özelliğe sahip.





Editörün Notu: Siz siz olun kız arkadaşınızdan özür dileyecek duruma düşmeyin, bu numara her zaman işe yaramayabilir. :)