Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor.

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Bunlardan biri de Galaxy S10 ailesinin seramik kasaya sahip bir üyeye sahip olacağıydı. Aynı zamanda bu üyenin 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği de iddia ediliyordu. Ancak bahsi geçen varyantın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili herhangi bir fikrimiz yoktu. Neyse ki Samsung Filipinler, akıllarımızdaki bu soru işaretini aydınlığa kavuşturdu.

https://www.xda-developers.com/limited-edition-samsung-galaxy-s10-availability/

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'in sitesinde yayınlanan bir görsel cihazın'de'ta piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Çok büyük ihtimalle farklı ülkelerde de aynı zaman diliminde piyasaya sürülmüş olur. Ziragenelde ürünlerini ilk etapta bölgesel olarak kullanıcılara sunmak yerine global çapta lanse etmeyi tercih eder.serisindeki diğer modellerin ise bu ayın sonunda tanıtılmaları veayının başında satışa sunulmaları bekleniyor.