Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir

Samsung Filipinler'in sitesinde ortaya çıkan bir görsel Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip varyantının 15 Mart'ta piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
3 ay
5,1b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir
 
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10’u piyasaya sürmesine sayılı günler kaldı. Son dönemin en heyecanla beklenen cihazlarından biri olan S10'a dair her geçen gün pek çok sızıntı bilgi ve söylenti ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı"

Bunlardan biri de Galaxy S10 ailesinin seramik kasaya sahip bir üyeye sahip olacağıydı. Aynı zamanda bu üyenin 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile geleceği de iddia ediliyordu. Ancak bahsi geçen varyantın ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili herhangi bir fikrimiz yoktu. Neyse ki Samsung Filipinler, akıllarımızdaki bu soru işaretini aydınlığa kavuşturdu.
Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir
Tam Boyutta Gör

Samsung Filipinler'in sitesinde yayınlanan bir görsel cihazın Filipinler'de 15 Mart'ta piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Çok büyük ihtimalle farklı ülkelerde de aynı zaman diliminde piyasaya sürülmüş olur. Zira Samsung genelde ürünlerini ilk etapta bölgesel olarak kullanıcılara sunmak yerine global çapta lanse etmeyi tercih eder.

Galaxy S10 serisindeki diğer modellerin ise bu ayın sonunda tanıtılmaları ve Mart ayının başında satışa sunulmaları bekleniyor.
https://www.xda-developers.com/limited-edition-samsung-galaxy-s10-availability/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deoks 3 ay en beğenilen
Hey maşallah. Windows da kurduk mu al sana oyun bilgisayarı.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EagleTibet 3 ay
Uzun vadede kullanacak adamların güvenini kazansa harika olacak ama işte her sene pohpohlayarak tanıttığı telefonlarına (ki s serisi bence pohpohlanmayı hak ediyor) en fazla 2 sene güncelleme veriyor o da kullanıcıyı süründüre süründüre. Forumlar güncelleme şikayetleri ile dolu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 ay
ram disk sistemini adam gibi kullanmadıktan sonra çöp
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NOSTOY 3 ay
1 yıl kullanılacak bir telefon (sadece telefon) a 15.000 TL isterler şimdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 3 ay
Kaç yıl güncelleme verecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 3 ay
Sızma filen değil bunlar açık açık tanıtımını yapacaklar utanmasa bu kadar da olmaz tamam yeter yaptın reytingini acundan beter oldu bu Samsung
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 ay
Şu telefon çıksa da kurtarsak artık. YETER
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renega 3 ay sniper23
istemiyorsan takip etme. her sene sizin gibi yüzlerce yorum görüyorum rahatsız olan takip etmesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 3 ay en beğenilen
Hey maşallah. Windows da kurduk mu al sana oyun bilgisayarı.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5105 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Galaxy S10, samsung galaxy s10+ limited edition ve
4 etiket daha samsung galaxy s10 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak 3 ay Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış 3 ay Meizu Note 9 modelinin görüntüleri ortaya çıktı 3 ay Siber suç karaborsaları, yıkıcı endüstriye dönüştü 3 ay Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak 3 ay Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor 3 ay Intel, İrlanda'da 8 milyar dolarlık üretim tesisi açacak 3 ay Dacia Duster'ın pickup versiyonu onaylandı: 2019'da tanıtılacak 3 ay Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik sürümü, “Yerel Rehberler” aracılığıyla test ediliyor 3 ay Bafta ve Grammy ödülleri sahiplerini buldu 3 ay Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı 3 ay BlackBerry KEY2'nin Avrupa'ya özel kırmızı varyantı geliyor 3 ay Volkswagen T-Roc Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 3 ay Activision işten çıkarmalara hazırlanıyor 3 ay iPhone değiştirme döngüsü 4 yıla yükseldi 3 ay Trump yönetimi Çinli telekom firmalarına komple yasak getirebilir 3 ay James Cameron, Terminator 6 filminin ismini açıkladı 3 ay 2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı! 3 ay Seagate HAMR ve Dual-Actuator MACH.2 teknolojilerini duyurdu: 48 TB’a varan kapasite yolda 3 ay NASA, Kepler Uzay Teleskobu’nun çektiği son resmi paylaştı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir Sonraki Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 3 ay Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi 3 ay Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor 3 ay Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435 3 ay Çırçır balığı aynada kendini tanıdı 3 ay Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir 3 ay LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı 3 ay Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor 3 ay Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı 3 ay Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor 3 ay Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı 3 ay ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu 3 ay GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza 3 ay Realme, fiziksel mağazalar açmayı planlıyor 3 ay Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor 3 ay Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor 3 ay AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu 3 ay 8 hücreli NAND bellekler geliyor 3 ay Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı 3 ay Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim